Ce le-a transmis Prigojin mercenarilor Wagner în prima sa apariție publică de la rebeliunea eșuată

Evgheni Prigojin a criticat din nou conducerea militară de la Moscova în prima sa apariție publică după răzmerița organizată pe 24 iunie.

Șeful Wagner s-a declarat nemulțumit, miercuri, de felul în care Ministerul rus al Apărării planifică și execută operațiunile militare din Ucraina.

„Bine ați venit, băieți! Mă bucur să vă salut pe toți. Bun venit în Belarus! Am luptat cu demnitate, am făcut multe pentru Rusia”, spune într-o înregistrare video un bărbat care seamănă cu Prigojin și are vocea sa.

„Ceea ce se întâmplă acum pe front este o rușine la care nu trebuie să participăm. Trebuie să așteptăm momentul în care ne putem evidenția pe deplin”, continuă el, potrivit CNN.

„Prin urmare, a fost luată decizia ca noi să stam aici, în Belarus, pentru ceva timp. Sunt sigur că în această perioadă vom face din armata belarusă a doua cea mai mare din lume. Și dacă va fi nevoie, o vom apăra. Vreau să rog pe toată lumea să acorde cu adevărat atenție faptului că belarușii ne-au întâmpinat nu numai ca pe niște eroi, ci și ca pe niște frați”, adaugă el.

Fondatorul lui Wagner sugerează că șederea mercenarilor Wagner în Belarus ar putea fi temporară și își invită luptătorii să se pregătească pentru alte misiuni.

„Ar trebui să ne pregătim și să pornim într-o nouă călătorie în Africa”, afirmă el. „Poate că ne vom întoarce înapoi (în Ucraina, n. red.) când vom fi încrezători că nu ni se va cere să ne facem de rușine”, subliniază el.

Liderul belarus Aleksandr Lukașenko a susținut că a intermediat negocierile care ar fi pus capăt răzmeriței Wagner. În urma așa-ziselor negocieri, Lukașenko a invitat Wagner în Belarus pentru a pune umărul la pregătirea armatei țării sale.

Conform acordului care ar fi fost mediat de Lukașenko, Vladimir Putin le-a oferit mercenarilor trei opţiuni: să se întoarcă acasă, să plece în Belarus sau să semneze un contract cu Ministerul rus al Apărării sau cu alte structuri de forță din Rusia. Aceasta a însemnat de fapt dezmembrarea, cel puţin în Ucraina, a grupului Wagner, aşa cum era cunoscut de când a fost creat în 2014, în urma izbucnirii conflictului din Donbas, în estul Ucrainei. Ca parte a acordului, Kremlinul le-a promis mercenarilor şi şefului lor că nu vor fi urmăriţi penal.

Între 2.000 şi 2.500 de mercenari din grupul Wagner ar fi sosit în mod organizat în Belarus începând din 11 iunie, potrivit estimărilor publicate de Motolko Pomoghi, un portal al opoziţiei din această ţară. Mercenarii Wagner se instalează la o bază din orașul Asipovici, la 230 de kilometri nord de graniţa cu Ucraina.