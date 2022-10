O ucraineancă face dezvăluiri: Ce întrebare pun soldații ruși în localitățile pe care le invadează VIDEO

O ucraineancă din satul Pisky-Radkivski, din regiunea Harkov, care a fost eliberat în urmă cu o săptămâna, a dezvăluit ce întrebare repetau în mod constant soldații ruși în localitățile pe care le invadau.

Un atac al ucrainenilor din urmă cu o săptămână a dus la eliberarea unor teritorii ample, inclusiv a satului Pisky-Radkivski și a nodului feroviar Lîman, situat la 40 de kilometri de sat. Atacul în forță a durat doar o zi, însă a fost decisiv în retragerea trupelor ruse la nord-est.

După eliberarea teritoriilor, reporterul CNN Ben Wedeman a mers în satul Pisky-Radkivski pentru a discuta cu localnicii și a afla prin ce au trecut în perioada în care s-au aflat sub ocupație rusă. Unul dintre ei, Stanislav, surprins în timp ce acoperea ferestrele sparte de la casa surorii lui, a declarat că „Mereu erau furturi în primăvară. Luam ce prindeau”.

Alte două femei mai în vârstă - Varvara și Raisa, stau pe o bancă, iar prima dintre ele susține că soldații ruși nu i-au deranjat. În schimb, Raisa este de părere că rușii erau foarte agasanți și repetau constant aceeași întrebare: „Naziști, naziști. Întrebau mereu: Unde sunt naziștii?”.

La începutul războiul din Ucraina - în februarie, președintele rus Vladimir Putin susținea că o „operațiune specială de demilitarizare și denazificare”. Se pare că asta au și făcut - soldații întrebau mereu de naziști. Recent, unul dintre soldații ruși a mărturisit cum a funcționat această propagandă în rândul lor.

„Din prima zi, mi-am dat seama că am făcut cea mai mare greșeală din viața mea. Când am decis să plec în Ucraina, eram un patriot convins. Am crezut că acolo sunt formațiuni naziste, cum ar fi Sectorul de Dreapta, Aidar, Azov. Toate canalele de Telegram și TV au fost concepute pentru a ne pompa (n.r. - chestiile astea) în creier. Dar chiar și când eram conduși peste graniță în Ural, mi-am dat seama că noi suntem ocupanții, noi eram fasciștii. Eu [...] stăteam pe bancheta camionului și mă uitam la scenele care treceau prin fața ochilor mei, la ceea ce lăsam în urmă, toate acele sate distruse din Harkov. Mi-am dat seama că, de fapt distrugeam o țară, împreună cu populația sa de civili”, a declarat în urmă cu câteva zile un soldat rus.

Însă, dincolo de distrugeri, se pare că ruși au creat traume iremediabile în rândul populației ucrainene. Poliția ucraineană a anunțat marți faptul că în satul Pisky-Radviski a fost descoperită o „cameră de tortură” în care s-a găsit și un container plin de dinți de aur extrași.

„După eliberarea satului Pisky-Radkivski, locuitorii locali au raportat Poliţiei că în subsolul uneia dintre case erau ţinuţi prizonieri - locuitori locali, soldaţi ATO (n.r. - Operaţiunea Antiteroristă) şi prizonieri de război din cadrul Forţelor Armate ale Ucrainei”, a declarat Serhiy Bolvinov, şeful Departamentului de investigaţii al Poliţiei Naţionale din regiunea Harkov, într-o declaraţie pe Facebook.

Potrivit oficialului, locuitorii din zonă au auzit în mod constant țipete din clădirea respectivă.

„Anchetatorii şi procurorii lucrează pentru a stabili toate faptele care au avut loc în această cameră de tortură”, a mai adăugat acesta.