Bunica de 76 de ani cerută în căsătorie de un tânăr de 19 ani anunță că așteaptă un copil. Povestea care a înnebunit internetul

Videoclipurile cu o bătrână din Italia care este sărutată și cerută în căsătorie de un tânăr au spart multe recorduri pe rețelele de socializare. Zeci de milioane de oameni au comentat imaginile.

Povestea dintre bunica Milina Gatta și Giuseppe D'Anna, a început anul acesta, în luna mai. Tânărul de 19 ani și Carmela, cunoscută pe TikTok ca „Milina Gatta” locuiesc împreună în Torre Annunziata, un oraș din provincia Napoli, regiunea Campania.

„Nebunia" pe internet a început imediat după ce Giuseppe a postat pe Tik Tok un videoclip în care săruta o femeie cu 57 de ani mai în vârstă. A urmat un alt filmuleț în care cei doi se logodeau, iar isteria părea de neoprit.

Peste 40 de milioane de oameni au reacționat imediat, iar presa din toată lumea a început să scrie despre povestea celor doi. Au urmat alte zeci de videoclipuri în care cei doi apăreau în diferite ipostaze: petreceri, plimbări în locuri exotice sau cine în diferite restaurante de lux.

Cine sunt protagoniștii filmulețelor de pe Tik Tok

Puțini dintre cei care au scris despre „cuplul" Giuseppe - Milina au încercat să afle ce se ascunde, de fapt, în spatele acestor imagini. Iar mărturia a fost făcută chiar de tânărul de 19 ani.

„Am postat primul videoclip pentru a explica dragostea pe care o am pentru bunica mea. Locuim împreună, ea este văduvă și încerc să îi ofer toata afecțiunea. Acel sărut pe care ni l-am dat unul altuia este, de fapt, un semn de afecțiune. La noi nu e ceva deosebit, sărutul pe buze este folosit între rude, nimic mai mult. Nu mă așteptam la asemenea reacții. Apoi am continuat gluma și am postat așa zisa logodnă dintre mine și bunica mea. De obicei, videoclipurile noastre se opreau la 2 milioane de vizualizări, dar acel videoclip a depășit 43 de milioane de vizualizări, imediat a devenit imediat viral. După părerea mea a mers așa mult pentru că în străinătate, neînțelegând ce spuneam, chiar au crezut că suntem un cuplu. Am încercat chiar să explic că a fost o glumă, dar răspunsurile mele au fost acoperite de cei care credeau că suntem cu adevărat logodiți. Multe dintre comentarii au venit din Anglia, unde mulți mi s-au alăturat și mi-au arătat că există multe cupluri cu o diferență mare de vârstă. În Italia, în schimb, am primit multe critici. Mulți m-au contactat, mi-au cerut să fac diferite videoclipuri, dar doar un jurnalist portughez m-a întrebat dacă povestea este adevărată", a povestit Giuseppe D'Anna pentru fanpage.it.

Reacția bunicii: „Nu te simți bine cu capul?"

Nepotul și bunica lui au acceptat să-i acorde un interviu ziaristului Andrea Rossi de la „Alici Come Prima”. Bunica a povestit râzând cum a aflat de la o prietenă că a devenit celebră pe TikTok. „L-am întrebat pe Giuseppe... ce ai făcut, m-ai pus pe TikTok? Nu te simți bine cu capul?", a spus femeia.

„Bunica nici nu a crezut la început. Îi era greu să creadă că un videoclip făcut pentru distracție poate fi văzut de zeci de milioane de oameni. Pentru a o face să înțeleagă, i-am spus că aproape jumătate din Italia ne-a văzut. Bunica a fost fericită, dar s-a și întristat de această neînțelegere și de faptul că, în ciuda încercărilor mele, nu am reușit să explicăm că nu suntem cu adevărat logodiți", a povestit nepotul.

Milina Gatta și Giuseppe D'Anna au hotărât să continue „distracția" pe internet. În ultima postare, cei doi au anunțat că ar aștepta un copil. Așa zisa dezvăluire a strâns alte milioane de vizualizări și comentarii de tot felul.