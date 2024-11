Un bărbat a fost ucis și alte două persoane transportate de urgență la spital după o triplă înjunghiere în plină zi în sudul Londrei.

Poliția a arestat un suspect în vârstă de 60 de ani după incidentul petrecut într-o piață stradală din Walworth în această dimineață, în jurul orei 10.30.

Două persoane rănite - un bărbat și o femeie - au fost duse la spital, în timp ce un alt bărbat a murit la fața locului, potrivit dailymail.co.uk.

Comandantul Peter Stevens, de la Metropolitan Police, a declarat: „În mod tragic, un bărbat și-a pierdut viața în această dimineață, iar ofițerii lucrează din greu pentru a stabili exact ce s-a întâmplat și pentru a oferi sprijin familiei sale. Gândurile mele și sincerele mele condoleanțe sunt alături de ei și de celelalte persoane rănite. Ancheta noastră se află într-un stadiu foarte incipient. Un bărbat a fost arestat rapid de ofițerii care au răspuns la incident. În prezent, deși anchetele sunt în curs de desfășurare, nimeni altcineva nu este căutat”.

Incidentul nu este tratat ca un act de terorism. Anchetele continuă, conduse de detectivi specializați din cadrul Brigăzii Criminalistice.

”Vreau să le mulțumesc persoanelor care au împărtășit deja poliției relatările lor despre ceea ce au văzut. Îi îndemn pe toți cei care dețin informații sau înregistrări video sau pe martorii care nu au vorbit încă cu poliția să ia legătura cu aceștia”, a mai spus comandantul poliției.

Un purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanță din Londra a declarat: „Am fost chemați astăzi la ora 10.39 la rapoarte privind o înjunghiere în East Street, SE17. Am trimis resurse la fața locului, inclusiv echipaje de ambulanță, membri ai unității noastre de răspuns tactic, un paramedic avansat, un ofițer de răspuns la incidente și ambulanța aeriană a Londrei. Am tratat trei persoane și am dus două dintre ele la un centru de traume majore din Londra. Din păcate, în ciuda eforturilor noastre, o persoană a fost declarată moartă la fața locului”.