Dezvăluiri despre corupția din armata chineză: militarii foloseau combustibil din rachete pentru gătit

Un fost ofițer al armatei chineze a dezvăluit pentru Radio Asia Liberă că militarii furau din proviziile armatei, inclusiv pentru a găti. El a făcut aceste declarații în condițiile relatărilor recente despre corupția din Armata Populară de Eliberare (APL), relatează Business Insider.

Yao Cheng, fost locotenent-colonel și ofițer de stat major, care ar fi fugit în SUA în 2016, a declarat pentru Radio Free Asia că, în timpul serviciului său militar – din interviurile sale ar reieși că a slujit înainte de extinderea eforturilor de modernizare a armatei- militarii obișnuiau să fure componente ale armelor din cauza lipsurilor.

Dezvăluirile lui scot în evidență incidente de corupție din armata chineză, în măsura în care APL și conducerea chineză se confruntă cu noi probleme susceptibile să submineze eforturile Chinei de face din forțele armate o armată de clasă mondială care poate lupta și câștiga războaie.

Yao a admis că atunci când era în armată atât el, cât și alți camarazi „scoteau combustibil din rezervoarele avioanelor pentru a îl folosi la gătit, acesta fiind ecologic și fără miros”.

„Când găteam la hotpot scoteam combustibilul solid din rachete bucată cu bucată, pentru că nu erau suficiente provizii”, a mărturisit el.

Când avea nevoie să gătească,, „se ducea adesea la armurerie și cerea o bucată mică, rotundă, de combustibil solid. Hotpot este o masă tradițională chinezească în care preparatele sunt fierte și menținute fierbinți într-un vas.

Fostul ofițer chinez a făcut observații similare într-o postare pe X, unde a dezvăluit că soldații chinezi furau din resursele militare pe care le aveau la locul de muncă. Yao a scris că personalul din transporturi vindea gaz, cel al navelor de război motorină, iar personalul forței de rachete sustrăgea combustibil, asemenea furturi nefiind deloc neobișnuite.

Relatarea lui Yao vine pe fondul unor rapoarte care documentează problemele generalizate de corupție în cadrul Armatei Populare de Eliberare. Serviciile de informații americane au raportat unele probleme potențial grave, între care umplerea rachetelor cu apă în loc de combustibil și silozuri de rachete cu capace disfuncționale, potrivit Bloomberg .

Nu este totuși limpede în ce măsură aceste probleme afectează capacitățile generale și pregătirea militară a Chinei.

Armata chineză a trecut prin mai multe modificări la nivelul conducerii în ultimul an, care ridică semne de întrebare cu privire la loialitatea și încrederea de care se bucură de liderul chinez Xi Jinping, dar și gradul de control pe care îl are în realitatea asupra armatei. Poate cea mai șocantă demitere a avut loc în octombrie 2023, când ministrul Apărării, generalul Li Shangfu, a fost înlăturat din funcție după ce a dispărut din vizorul public timp de două luni. La acea vreme, oficialii americani au declarat pentru The New York Times că Li a fost investigat pentru corupție.

Plecarea lui Li a venit după demiterea ministrului de externe Qin Gang în iulie, care a venit fără explicații, precum și demiterea a doi comandanți de top ai Forței Rachete din China în aceeași lună.

Observatorii au apreciat că probabil Xi își întărește în acest fel controlul atât asupra Partidului Comunist Chinez, cât și asupra armatei. La o ședință din iulie 2023, el a subliniat că partidul are „conducere absolută” asupra forțelor armate.