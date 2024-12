China construiește cel mai mare aeroport din lume pe o insulă artificială. Cu patru piste și un terminal uriaș, acesta va deservi 80 de milioane de pasageri anual.

În prezent în construcție pe coasta de nord-est a țării, Aeroportul Internațional Dalian Jinzhou Bay va acoperi o insulă de 20 de kilometri pătrați, cu patru piste și un terminal de pasageri de 900.000 de metri pătrați, conform unei declarații privind proiectul, transmite CNN.

Operatorii săi își propun să gestioneze 80 de milioane de pasageri anual, cu 540.000 de zboruri, iar prima fază a proiectului este planificată să fie deschisă în 2035.

„Cel mai mare aeroport offshore al țării se ridică încet din nivelul mării, precum răsăritul soarelui în est”, se arată într-o postare a Aeroportului Internațional Dalian Jinzhou Bay pe platforma chineză de socializare WeChat.

„Au existat provocări mari în construcție”, a declarat Li Xiang, inginer-șef al companiei Dalian Airport Construction and Development Co., Ltd., pentru presa locală de stat, în octombrie. „Proiectul are condiții geologice complexe, dificultăți ridicate de foraj și cerințe înalte de calitate, toate în cadrul unui calendar strâns de construcție.”

Dalian, un oraș cu 7,5 milioane de locuitori, a fost mult timp un nod de transport datorită proximității sale față de Japonia și Coreea de Sud.

Aeroportul Internațional Dalian Zhoushuizi, care funcționează de aproape un secol, și-a atins deja capacitatea maximă și a fost extins de mai multe ori în ultimii ani, conform ziarului Yicai, afiliat statului.

Orașul a început lucrările de selecție a amplasamentului și demonstrație pentru noul aeroport încă din 2003, dar construcția propriu-zisă a început abia în urmă cu câțiva ani, potrivit presei locale de stat.

Noile aeroporturi sunt o parte esențială a creșterii aviației din China. Țara este pe cale să depășească Statele Unite și să devină cea mai mare piață pentru transport aerian din lume.

Al doilea aeroport al Beijingului, Daxing (PKX), a fost inaugurat cu mare fast pe 1 octombrie 2019, la cea de-a 70-a aniversare a înființării Republicii Populare Chineze.

La momentul respectiv, oficialii chinezi au declarat că țara va avea nevoie de 450 de aeroporturi până în 2035 pentru a face față cererii.