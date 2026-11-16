Asia devine centrul politicii mondiale. Trump și Putin, așteptați la negocieri cu mize uriașe

Comerțul internațional, tehnologia și securitatea regională se numără printre principalele teme ale întâlnirilor din Filipine, Cambodgia și China, într-un moment în care Washingtonul și Beijingul încearcă să își consolideze influența la nivel global.

Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping se vor întâlni la Shenzhen Foto: X

Asia devine în această săptămână principalul centru al diplomației internaționale, odată cu sosirea mai multor lideri mondiali pentru o serie de summituri consecutive, desfășurate pe fondul rivalității dintre Statele Unite și China.

Beijingul va avea un avantaj diplomatic important atunci când îl va găzdui pe președintele american Donald Trump în orașul Shenzhen, unul dintre principalele centre tehnologice ale Chinei, pentru reuniunea liderilor Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), scrie The Guardian.

Întâlnirea are loc la două săptămâni după ce partidul președintelui american a pierdut alegerile de la jumătatea mandatului.

Summitul se desfășoară și într-un context delicat pentru industria tehnologică americană, după apariția unor informații potrivit cărora directorul Nvidia, companie americană de semiconductori care s-a numărat mult timp printre cele mai valoroase firme din lume, ar fi avut o relație cu o femeie suspectată de serviciile de informații americane că ar fi spionat în favoarea Chinei.

APEC reunește economii care reprezintă peste 60% din produsul intern brut mondial și a promovat în principal comerțul liber și cooperarea multilaterală.

Agenda reuniunii din acest an ar putea fi însă dominată de o întâlnire trilaterală anunțată între Donald Trump, președintele Chinei, Xi Jinping, și liderul rus, Vladimir Putin.

Posibila reuniune a fost comparată cu o versiune modernă a Conferinței de la Ialta din 1945, când președintele american Franklin D. Roosevelt, premierul britanic Winston Churchill și liderul sovietic Iosif Stalin s-au întâlnit în Crimeea pentru a discuta reorganizarea Europei după Al Doilea Război Mondial.

Analiștii consideră însă puțin probabilă apariția unei noi înțelegeri de tipul „Ialta 2.0”, prin care marile puteri să decidă asupra viitorului Ucrainei și Taiwanului fără participarea reprezentanților acestora.

Xiaoyu Pu, profesor asociat la departamentul de științe politice al Universității din Nevada, spune că o eventuală întâlnire în trei ar putea avea mai degrabă o valoare simbolică decât una concretă.

„Simbolismul în sine contează însă în diplomația dintre marile puteri”, a explicat acesta.

Potrivit analistului, Trump pare interesat de controlul armamentului nuclear și de denuclearizare. Prioritatea lui Xi Jinping ar putea fi menținerea unei relații stabile cu Washingtonul, fără afectarea parteneriatului strategic dintre China și Rusia.

În cazul lui Vladimir Putin, obiectivul ar fi păstrarea influenței în negocierile privind Ucraina.

O săptămână diplomatică intensă în Asia

Reuniunea APEC începe miercuri și urmează unei serii de alte întâlniri diplomatice importante.

Printre acestea se numără summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), care începe duminică în Filipine și la care va participa și Donald Trump.

În timpul vizitei sale la Manila, oficialii americani vor organiza, în paralel, o reuniune a grupului Quad, format din Statele Unite, Australia, India și Japonia.

Totodată, Cambodgia găzduiește un summit al Organizației Internaționale a Francofoniei, la care participă premierul canadian Mark Carney și președintele francez Emmanuel Macron.

Printre temele importante de pe agenda tuturor acestor reuniuni se află lanțurile de aprovizionare pentru inteligența artificială, reglementarea acestei tehnologii, reducerea tarifelor comerciale și tranziția către energia verde.

Trump și-a exprimat în repetate rânduri interesul pentru denuclearizare.

La nivel regional, una dintre principalele preocupări va fi situația din Marea Chinei de Sud, unde Beijingul a construit instalații militare de amploare în zone maritime revendicate de mai multe state.

De asemenea, poluarea provocată de incendiile forestiere din Indonezia continuă să afecteze regiunea.

Criza umanitară și de securitate din Myanmar rămâne o problemă nerezolvată, la fel ca statutul Taiwanului, insulă autonomă pe care China o consideră parte a teritoriului său.

Taiwanul, care nu este recunoscut diplomatic de Beijing, va fi reprezentat la APEC de fondatorul companiei de tehnologie Acer.

Asia își consolidează rolul în politica mondială

De mai bine de un deceniu, implicarea Washingtonului în Asia a fost influențată de ascensiunea economică și militară a Chinei.

În 2011, fostul președinte american Barack Obama declara în Parlamentul Australiei că Statele Unite sunt o putere din Pacific și că intenționează să rămână în regiune.

Declarația a devenit simbolul strategiei cunoscute drept „pivotul către Asia”, prin care Washingtonul urmărea să își consolideze prezența diplomatică, economică și militară în regiune.

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Administrația lui Joe Biden a continuat această abordare, încercând să consolideze relațiile cu aliații asiatici și să încurajeze statele din regiune să mențină un echilibru între relațiile cu Washingtonul și cele cu Beijingul.

Unii analiști consideră că abordarea tranzacțională a lui Donald Trump în Asia reprezintă o continuare a acestei strategii.

Totuși, schimbările frecvente de poziție și imprevizibilitatea președintelui american au provocat îngrijorare în rândul statelor mai mici din regiune, care tind să considere China un partener mai previzibil.

Jayant Menon, economist la Institutul ISEAS-Yusof Ishak din Singapore, afirmă că statele din Asia de Sud-Est au început să își pregătească economiile pentru o eventuală reducere a dependenței de Statele Unite.

Acestea caută noi acorduri comerciale atât între ele, cât și cu Uniunea Europeană.

„În condițiile unei incertitudini persistente și ale unei administrații hotărâte să impună tarife prin orice mijloace legale, capacitatea Asiei de Sud-Est de a face față unui nou val de taxe vamale depinde de o integrare regională mai profundă și de diversificarea piețelor dincolo de Statele Unite”, a scris Menon într-o analiză publicată luna aceasta de East Asia Forum.

Politicile mai previzibile ale Beijingului nu înseamnă însă că China este considerată un partener mai ușor de acceptat de către statele vecine.

Premierul chinez Li Qiang ar putea avea discuții dificile în timpul vizitei la Manila, în special în privința disputelor teritoriale din Marea Chinei de Sud.

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a cerut recent autorităților filipineze să îi determine pe politicienii din țară să renunțe la declarațiile pe care Beijingul le consideră atacuri la adresa Chinei.

Apelul a venit după noi reacții publice în Filipine privind revendicările teritoriale ale Beijingului.

Brunei, China, Malaezia, Filipine, Taiwan și Vietnam sunt implicate de mai multe decenii în dispute privind controlul asupra unor zone din Marea Chinei de Sud, o rută comercială strategică despre care se crede că ar putea avea și importante rezerve de petrol și gaze naturale.

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Statele Unite au trimis în mod repetat nave militare în regiune pentru a desfășura operațiuni de libertate a navigației, în pofida protestelor Beijingului.

Totuși, în al doilea mandat al lui Trump, atenția Washingtonului a fost solicitată și de alte crize internaționale, inclusiv cele din Iran, Ucraina, Venezuela și Orientul Mijlociu.

Un acord privind Marea Chinei de Sud, negociat de mai multe decenii, nu este așteptat să fie finalizat la summitul ASEAN din acest an, contrar speranțelor anterioare.

Deși negocierile continuă prin întâlniri lunare, discuțiile vor trebui reluate și anul viitor, când Singapore va prelua conducerea organizației regionale.

Myanmar și Taiwan, alte dosare sensibile

Situația din Myanmar va ocupa, de asemenea, un loc important pe agenda diplomaților reuniți la summitul ASEAN.

Țara încearcă să își recapete locul în organizația regională, după ce a fost izolată în urma loviturii de stat militare.

Statele membre analizează în continuare modul în care ar trebui să gestioneze relațiile cu vecinul lor, aflat într-o profundă criză politică și umanitară.

Reuniunile diplomatice din această săptămână coincid cu o decizie a Curții Internaționale de Justiție, așteptată joi, care ar putea stabili responsabilitatea Myanmarului în cazul acuzațiilor de genocid.

Liderul loviturii de stat, Min Aung Hlaing, nu are permisiunea de a participa personal la reuniunile ASEAN, însă țara poate trimite un reprezentant.

Săptămâna de diplomație intensă din Asia va fi urmată luna viitoare de summitul G20, programat la Miami, în Florida.

Președintele chinez Xi Jinping este așteptat să participe, dacă relațiile dintre Washington și Beijing își vor menține actualul nivel de stabilitate.