„Trunchiul fericirii”, planta pe care trebuie să o ai neapărat în casă. Produce o cantitate mare de oxigen și te ajută să ai un somn odihnitor

Pe lângă plantele medicinale, în lume începe să fie din ce în ce mai popularizat rolul benefic al plantelor decorative pentru sănătate şi pentru starea de Zen.

Asociaţia ALCA - Associated Landscape Contractors of America a realizat un studiu privind proprietatea unor plante de a diminua efectul toxic al unor substanţe întâlnite frecvent în interiorul locuinţelor şi in mediile industriale. Una dintre aceste plante este Dracaena fragrans sau Marginata.

Cunoscută mai ales sub denumirea de „Trunchiul fericirii”, Dracaena fragrans este recunoscută pentru capacitatea sa de a produce o cantitate mare de oxigen. Astfel, nu doar că oferă un somn liniştit, ci are şi capacitatea de a micşora concentraţia a diferiți poluanți precum xelenul sau tricloretilena.

Pe lângă proprietăţile sale purificatoare, „Trunchiul fericirii” contribuie şi la îmbunătăţirea umidităţii, astfel că nu veți mai avea probleme cu uscarea gâtului sau a pielii.

Cum se îngrijeşte „Trunchiul fericirii”

Originară din Africa, Dracaena fragrans este o plantă perenă, cu frunze lungi, poziţionate în partea superioară a unei tulpi groase. Cultivată ca plantă de apartament, ea poate ajunge până la 1,8 -2 metri înălţime, dar creşterea este destul de lentă. De asemenea, înflorirea se produce foarte târziu, chiar şi după 20 de ani, iar florile au un miros puternic foarte plăcut.

„Trunchiul fericirii”, nu este o plantă pretenţioasă şi nu necesită foarte multă atenţie, ceea ce o recomandă ca ideală pentru oricare spaţiu din casă, fie el cameră de zi, dormitor sau balcon, şi chiar pentru birouri.

Vara, planta are nevoie de apă aproximativ o dată pe săptămână atât cât stradul de pământ de deasupra să se menţină umed. În timpul iernii, se va folosi o cantitate mai mică de apă, iar stratul de pământ trebuie lăsat să se usuce, între două udări. Temperatura optimă la care creşte este 23-26 grade.