Psiholog: „Cel mai bun prevestitor al succesului profesional nu e performanța cognitivă, ci faptul că părinții tăi au bani“

Cercetătorul de la Universitatea din Granada vorbește despre limitele studiilor care arată efectele benefice ale sportului și ale altor activități fizice asupra funcției cerebrale.

Exercițiile fizice îți pot stimula memoria și capacitatea de gândire, afirmă neurologul Scott McGinnis într-un comunicat de presă publicat de Harvard Medical School, unde lucrează.

David Jacobs, profesor de epidemiologie și sănătate comunitară la Universitatea din Minnesota, este de acord: "Pentru persoanele în general sănătoase, exercițiile fizice regulate pot îmbunătăți funcția creierului pe parcursul întregii vieți - nu doar după un antrenament", scrie el într-un articol publicat de Scientific American. Lista cercetătorilor și a susținătorilor sănătății care iau de bune beneficiile cognitive ale exercițiilor fizice este lungă, iar numeroase studii par să susțină această convingere larg răspândită, scrie english.elpais.com.

Însă, în urmă cu câteva zile, Dr. Daniel Sanabria Lucena (Bordeaux, Franța, 46 de ani), profesor la Universitatea din Granada și cercetător la Mind, Brain and Behavior Center, a publicat în revista Nature Human Behavior o analiză care pune sub semnul întrebării această convingere. Echipa lui Sanabria a analizat 109 studii, la care au participat peste 11.000 de persoane, care au constatat că exercițiile fizice au un efect pozitiv asupra capacității cognitive.

Echipa a descoperit diverse probleme în ceea ce privește metodologiile studiilor, ceea ce i-a determinat să concluzioneze că nu există dovezi definitive care să susțină afirmația conform căreia activitatea fizică are un efect pozitiv asupra performanțelor cerebrale.

"Cunoștințele noastre despre acest subiect nu sunt suficient de avansate pentru a face recomandări la fel de puternice precum cele care se fac", a explicat Saravia într-un interviu prin videoconferință, adăugând că echipa sa "nu este prima care spune acest lucru".

Adele Diamond, profesor de neuroștiințe la Universitatea British Columbia din Vancouver, a publicat rezultatele unei cercetări în care susține că "intervențiile de exerciții aerobice și de antrenament de rezistență au fost printre cele mai puțin eficiente modalități de îmbunătățire a funcțiilor executive", care includ memoria de lucru și capacitatea de a face planuri și de a lua decizii. "Nu vorbim despre sănătatea mintală", clarifică Sanabria.

Interviu cu cercetătorul Sanabria

Întrebare. Studiile ca al dumneavoastră arată cât de dificil este să se ofere recomandări definitive pentru atât de multe aspecte ale sănătății umane. Credeți că oamenii pot învăța să trăiască cu această incertitudine?

Răspuns. În primul rând, cred că este nevoie de mai multă educație științifică în general, începând de la școală, astfel încât oamenii să înțeleagă cum funcționează știința. Pentru unii, știința a devenit un fel de religie, o sursă de certitudine absolută, dar, în realitate, nu funcționează așa. Oamenii vor să știe ce trebuie să facă pentru a avea grijă de bunăstarea lor, inclusiv de bunăstarea lor mentală. Vrem răspunsuri simple. Dar, în cele mai multe cazuri, oferirea de sfaturi de sănătate este complicată și, așa cum am văzut cu pandemia, avem foarte puțină toleranță la incertitudine.

La cursurile pe care le-am predat, îmi amintesc că am vorbit despre două teorii contradictorii despre un fenomen, iar cineva m-a întrebat: "Deci, ce ar trebui să cred?" Le-am spus că știința nu înseamnă să crezi, ci să generezi teorii și să acumulezi dovezi, care pot fi mai mult sau mai puțin solide și concludente în favoarea unei ipoteze sau a alteia.

Î. Deci, așa cum ar putea spune elevii dumneavoastră, ce ar trebui să credem despre exercițiile fizice?

R. În acest caz particular, și pe baza a ceea ce știm, ceea ce aș spune este că, dacă exercițiile fizice te fac să te simți bine, fă-le. Pentru că există dovezi foarte puternice care indică beneficiile sale pentru sănătatea fizică.

Î. Cum au apărut toate aceste studii care ne-au făcut să credem că exercițiile fizice au un efect pozitiv asupra cogniției?

A. În ultimele două decenii, a existat un interes tot mai mare pentru acest subiect, căutând beneficiile exercițiilor fizice dincolo de sănătatea fizică. Studiile au încercat să găsească o legătură între nivelul de activitate fizică al unui anumit grup - în unele cazuri cu mii de participanți -, nivelul lor de fitness cardiovascular și performanța lor cognitivă. Aceste studii arată corelații, dar corelația nu este același lucru cu cauzalitatea. Acesta este motivul pentru care avem studii de intervenție, în care repartizați la întâmplare persoane în grupul experimental, care efectuează exerciții fizice, și alte persoane în grupul de control, care nu efectuează exerciții fizice sau care efectuează o activitate care, se presupune, nu va avea un impact asupra performanței cognitive. Dovezile din aceste tipuri de studii sunt cele care sunt folosite în general pentru a dovedi că exercițiul fizic îmbunătățește cogniția. Noi am analizat 109 astfel de studii, cele care se concentrează pe populații sănătoase, iar concluzia noastră este că dovezile privind presupusele beneficii cognitive ale exercițiului fizic sunt departe de a fi concludente. De fapt, credem că studiile de intervenție ar putea să nu fie de fapt cel mai bun instrument pentru a studia posibilele efecte ale exercițiilor fizice regulate asupra funcțiilor cognitive și cerebrale și că ar fi mai bine să căutăm dovezi din studii longitudinale. Dacă obținem dovezi concludente că aceste efecte există, atunci întrebarea devine de ce, dar acesta este un subiect pentru un alt interviu. Și mai este și faptul că, uneori, rezultatele nu sunt publicate atunci când nu se obține efectul dorit.

Î. Așadar, există rezultate și studii care, pentru că sunt mai apropiate de ceea ce se dorește, sunt mai căutate și sunt publicate mai mult?

R. Un exemplu paradigmatic este cel al bilingvismului, al avantajelor cognitive ale faptului de a fi bilingv. Între 2000 și 2010, am asistat la o creștere majoră a numărului de articole care vorbeau despre faptul că persoanele care vorbesc mai multe limbi străine au performanțe cognitive mai bune decât cele monolingve. Am văzut chiar exemple de școli bilingve care vând bilingvismul ca pe un instrument de îmbunătățire a capacității cognitive a elevilor lor. Dar au apărut cercetări care au arătat că există o prejudecată de publicare (tendința ca rezultatele pozitive să fie publicate mai mult decât cele nule), în special de către organizațiile care erau deosebit de prolifice în domeniu. În plus, în ultimii ani au început să apară și studii pe tema bilingvismului și a performanțelor cognitive, cu eșantioane destul de mari și rezultate nule.

În cazul exercițiului fizic, am realizat mai multe studii care, la prima vedere, ar putea arăta rezultate contraintuitive. Unul dintre ele se referă la efectul oboselii mentale asupra performanței fizice. Există literatură de specialitate care sugerează că, atunci când efectuați o sarcină solicitantă din punct de vedere mental chiar înainte de a face exerciții fizice, veți avea performanțe fizice mai slabe decât dacă ați face ceva mai puțin solicitant înainte. În știința sportului, acest lucru este considerat de la sine înțeles. Dar am încercat să reproducem un studiu clasic în acest sens și am obținut rezultate nule, iar atunci am început să punem la îndoială fiabilitatea dovezilor. Ne-am uitat în literatura de specialitate și am observat că studiile au folosit eșantioane de dimensiuni foarte mici. Am făcut o meta-analiză și am constatat că, într-adevăr, exista o tendință de a folosi grupuri de eșantioane foarte mici, ceea ce crește probabilitatea de a găsi rezultate fals pozitive, studii de calitate slabă și tendințe de publicare.

Și o altă linie de cercetare la care am lucrat este una care urmărește efectele stimulării electrice a creierului prin curent direct, de intensitate scăzută, pentru a îmbunătăți performanța fizică și sportivă. A existat chiar o companie care a vândut un dispozitiv care stimula creierul pentru a îmbunătăți performanța fizică. Am făcut un studiu empiric, încercând să reproducem rezultatele anterioare și, din nou, am găsit rezultate nule. Am făcut o meta-analiză și, din nou, am găsit studii cu eșantioane de dimensiuni foarte mici, cu tendințe de publicare, cu literatură inconsecventă.

Acestea fiind spuse, rezultatele cercetărilor noastre despre care am discutat aici nu înseamnă că aceste efecte nu există, deoarece absența dovezilor unui efect nu este o dovadă a absenței unui efect. Ceea ce indică ele este că, cu studiile disponibile până în prezent, nu se poate concluziona nimic despre aceste fenomene. Este nevoie de cercetări mai multe și mai bune.

Î. Metoda de alegere a participanților la un studiu influențează rezultatele?

R. Poate avea un impact major, da. De exemplu, imaginați-vă că lansați un apel de participare în care spuneți că sunteți în căutare de persoane în vârstă pentru un studiu care dorește să analizeze efectele exercițiilor fizice asupra performanțelor cognitive și cerebrale în prevenirea declinului cognitiv. Cine se va înscrie? Cel mai probabil vor fi persoane care au un interes și o așteptare că exercițiile fizice vor avea un efect asupra creierului lor. Iar acest grup, în multe studii, este comparat cu un așa-numit grup de "listă de așteptare", care își continuă viața normală, care nu fac nimic. În medicină, nimeni nu crede în această abordare. Întotdeauna trebuie să ai un grup placebo, deoarece știi că așteptările privind efectul unui medicament vor avea deja un efect. De asemenea, în recentul nostru studiu de revizuire privind efectele exercițiilor fizice asupra performanței cognitive, am constatat că, în multe studii, persoanele din grupul experimental, care primesc antrenament fizic, tind să pornească dintr-un punct mai scăzut al performanței lor cognitive decât persoanele din grupul de control, care nu beneficiază de intervenția exercițiilor fizice. Astfel, grupul experimental are mai mult spațiu de îmbunătățire decât grupul de control. Faptul că, în multe studii, această diferență între grupuri este de obicei în favoarea grupului experimental ar putea fi un alt indicator al tendinței de publicare.

Î. Explicațiile privind rezultatele psihologice se concentrează prea mult asupra efectelor asupra creierului și nu suficient asupra contextului?

R. Unul dintre pericolele acestei probleme de măsurare a efectelor a ceva - și acest lucru se aplică la exerciții fizice, la mindfulness sau la orice altceva - este că anumiți factori foarte relevanți sunt adesea trecuți cu vederea, și anume factorii contextuali. Cel mai bun predictor al performanței academice și al succesului profesional ulterior nu este capacitatea cognitivă, ci contextul sociocultural. Este dacă părinții tăi au bani. Anumite moduri de interpretare a rezultatelor pot trimite mesaje subtile, care ies din accentul pus pe responsabilitatea individuală. Dacă ești gras, este vina ta și nu are nimic de-a face cu faptul că ești înconjurat de junk food; dacă nu faci exerciții fizice și te îmbolnăvești, este din cauza lipsei de voință... Cred că acest tip de mesaje este periculos.

Î. S-ar putea fi adevărat, dar limitarea disponibilității alimentelor nesănătoase nu este incompatibilă cu faptul de a le spune oamenilor că sănătatea lor este în parte în mâinile lor, alegând să meargă la alergat sau încercând să cumpere mai puține alimente procesate.

A. Sunt total de acord, nu sunt incompatibile. Și nu vreau ca acesta să fie mesajul muncii noastre. Le recomand oamenilor să facă exerciții fizice, bineînțeles. Dar, mai presus de toate, dacă vă gândiți să vă înscrieți fiul sau fiica să practice sport sau să joace șah, faceți-o pentru că voi credeți că le va plăcea, nu pentru a căuta vreun efect benefic asupra minții lor, pentru că efectele, dacă există, sunt mici, iar dovezile științifice, cel puțin până acum, nu sunt deloc concludente în această privință. Și cred că este important să subliniem, din nou, că nu toată responsabilitatea pentru bunăstarea fizică și mentală ar trebui să revină individului.