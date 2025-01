Ponturile unei tinere care ține dieta mediteraneană de peste 5 ani: 11 dintre mesele ei preferate. ”Prepararea durează între 10 și 30 de minute”

Dieta mediteraneană se clasează în mod constant ca cea mai bună dietă în general și este favorită printre dieteticieni. O tânără a detaliat care sunt preparatele ei favorite într-un articol publicat de Business Insider.

"Am învățat să gătesc în stil mediteranean în timpul facultății, acum mai bine de cinci ani. De atunci, am încercat diverse rețete și chiar am dezvoltat unele proprii.

Rețetele mele preferate durează între 10 și 30 de minute pentru a fi pregătite și nu necesită echipamente speciale", a scris ea.

Salată de portocale, avocado și creveți

Poate părea ciudată o salată cu portocale, muștar și creveți, fără ingredientele tradiționale, însă dulceața portocalei accentuează cremozitatea avocado-ului și completează perfect creveții

Începe prin a rupe o jumătate de portocală în segmente. Stoarce sucul din cealaltă jumătate și pune-l deoparte. Taie cuburi un avocado, feliază o jumătate de ceapă roșie și rupe câteva frunze de salată romaine. Adaugă toate ingredientele într-un bol, împreună cu câțiva creveți.

Pentru dressing, combină sucul de portocală cu o picătură de ulei de măsline, o linguriță de muștar cu semințe întregi și puțină sare și piper.

Chiftele de dovlecei cu sos tzatziki

Rade un dovlecel și o jumătate de ceapă într-o sită. Adaugă puțină sare și stoarce excesul de apă cu o lingură.

Apoi, rade o mână de parmezan într-un bol, adaugă o cană de făină universală, puțin lapte și un ou. Combină legumele rase cu aluatul.

Adaugă o cantitate generoasă de ulei de măsline într-o tigaie și prăjește mici porții de aluat până devin aurii. Apasă chiftelele pentru a te asigura că sunt bine gătite.

Pentru sosul tzatziki, amestecă iaurt grecesc, doi căței de usturoi zdrobiți, o crenguță de mentă proaspătă și un strop de ulei de măsline.

Pate din macrou afumat

Gustările cu brânzeturi și pateuri pot fi o variantă sănătoasă la dulciuri și ciocolată.

Pentru a integra acest obicei în dieta mediteraneană, combină macrou afumat pre-gătit și mărunțit cu cremă de brânză light și un strop de suc de lămâie.

Condimentează pateul cu sare și piper și servește-l pe pâine cu maia prăjită.

Shakshuka

Sotează ardei roșu, ardei verde și ceapă, toate tăiate cubulețe, împreună cu doi căței de usturoi zdrobiți. Adaugă un praf de chimion, paprika, coriandru și fulgi de ardei iute înainte de a turna roșii tocate.

Fă trei cuiburi în amestec și sparge câte un ou în fiecare. Acoperă tigaia și lasă-le să fiarbă la foc mic.

Ia tigaia de pe foc când ouăle sunt gătite după preferință și finalizează cu pătrunjel și mentă proaspăt tocate.

Souvlaki de miel

Alege o pulpă de miel de calitate și condimenteaz-o cu usturoi, oregano, suc de lămâie și ulei de măsline pentru câteva ore.

Adaugă bucăți de carne pe frigărui de lemn și pune-le pe grătar.

Meniul poate fi completat cu frigărui cu ardei grași și ceapă. De pe masă nu ar trebui să lipsească tzatziki și cartofii.

Somon cu legume

Somonul este alegerea perfectă pentru o cină rapidă.

Condimentează fileurile de somon cu usturoi și ierburi și învelește-le în folie de aluminiu. Gătește-le în cuptor timp de aproximativ 15 minute și servește-le alături de sparanghel și broccoli prăjit.

Pizza, varianta mediteraneană

Întinde o foaie de aluat foietaj gata făcut, adaugă pesto și pastă de roșii ca bază și coace timp de cinci minute.

Odată scoasă, adaugă feta fărâmițată, spanac și ceapă pentru o variantă vegetariană. Poți adăuga și somon fărâmițat pentru un plus de proteine.

Pune din nou pizza în cuptor până când brânza începe să devină aurie și să se topească.

Paste cremoase cu pui

Toți avem nevoie, din când în când, de cine pline de carbohidrați și brânzeturi – dieta mediteraneană înseamnă echilibru și moderație.

Taie câteva bucăți de piept de pui, prăjește-le într-o tigaie până devin aurii și scoate-le deoparte.

Sotează câțiva căței de usturoi și combină-i cu supă de pui, smântână pentru gătit și paste fettuccine în aceeași tigaie. Cantitățile depind de preferințele pentru usturoi și smântână.

După ce sosul se îngroașă, adaugă parmezan, măsline și felii de lămâie și pune bucățile de pui gătit înapoi în tigaie.

Tocăniță cu chorizo și fasole albă

Feliază câțiva cârnați chorizo și prăjește-i câteva minute într-o tigaie. Pornește hota la puterea maximă pentru a evita declanșarea alarmei de fum – vorbesc din experiență.

Adaugă conserve de fasole albă și roșii tocate și lasă totul să fiarbă.

Adaugă o lingură mare de pesto pentru un twist aromat și servește.

Frittata

Când nu știi ce să mai gătești, ouăle sunt o opțiune grozavă. Amestecă mai multe ouă, o mână de roșii uscate și puțină brânză feta fărâmițată.

Toacă fin o jumătate de ceapă și sotează cu usturoi zdrobit câteva minute. Sotează spanacul în amestecul de ceapă și toarnă ouăle peste.

Tofu marinat

Când te simți blocat într-o rutină alimentară, schimbă lucrurile cu o alternativă la carne. Tofu poate fi adăugat în o mulțime de preparate, inclusiv salate și boluri cu cereale.

Marinează cuburile de tofu în lămâie, usturoi și rozmarin peste noapte, apoi prăjește în ulei de măsline pentru o textură crocantă.