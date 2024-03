Lecțiile pe care oamenii le învață prea târziu în viață: Este în regulă să spui nu

Viața este o călătorie în care învățăm continuu, iar cele mai importante lecții vin adesea îmbrăcate ca greșeli sau eșecuri. Acceptă-le, învață din ele și mergi mai departe este sfatul psihologilor, conform hackspirit.com.

Iată o privire asupra unora dintre aceste lecții pe care un procent uimitor de 95 la sută dintre oameni le învață prea târziu în viață, potrivit psihologilor.

1) Nu totul necesită reacția ta

Simțim nevoia să reacționăm la tot ceea ce ne deranjează, la fiecare comentariu care ne irită și la fiecare situație care nu ne iese cum vrem noi.

Dar una dintre cele mai mari lecții pe care viața ne învață, adesea prea târziu pentru mulți, este că nu totul necesită reacția noastră.

De la politica de la birou la bârfele din cartier, de la jignirile din social media la neînțelegerile din familie - nu este întotdeauna necesar să intervenim în fiecare bătălie.

A învăța să îți alegi cu înțelepciune bătăliile și a înțelege că tăcerea poate fi uneori cel mai bun răspuns este o lecție pe care cei mai mulți dintre noi o învață târziu în viață.

Din păcate, mulți dintre noi învață acest lucru după ce își irosesc prea multă energie pe lucruri care nu contează în marea schemă a lucrurilor.

2) Este în regulă să spui „nu“

Una dintre cele mai profunde lecții pe care mulți dintre noi o învățăm prea târziu în viață este că este perfect în regulă să spui "nu".

Este în regulă să te prioritizezi pe tine însuți în detrimentul altora. Este în regulă să pui nevoile tale pe primul loc. Și este absolut în regulă să refuzi ceva care nu se aliniază cu bunăstarea sau valorile tale.

3) Iertarea este un dar pentru tine însuți

Iertarea, așa cum am ajuns să învăț, nu înseamnă să îl lași pe celălalt să scape de vină. Este vorba despre a te elibera de povara de a purta acea furie și resentimente.

Este una dintre acele lecții pe care cei mai mulți dintre noi le învățăm prea târziu în viață - că iertarea este, în cele din urmă, un dar pe care ți-l faci ție însuți. Și credeți-mă, este unul dintre cele mai eliberatoare cadouri pe care le puteți oferi vreodată.

4) Să trăiești în prezent este locul unde se află fericirea

Știați că mintea noastră este adesea prinsă în gânduri legate de trecut sau de viitor? Psihologii estimează că ne petrecem aproximativ 47% din orele de veghe gândindu-ne la altceva decât la ceea ce facem.

Această călătorie mentală constantă în timp ne poate răpi bucuria momentului prezent.

Nu este vorba de a ignora trecutul sau de a ignora viitorul. Este vorba despre a aprecia și a ne bucura de ceea ce avem în fața noastră, aici și acum, pentru că asta este tot ce avem cu adevărat.

5) Nu este niciodată prea târziu să te schimbi

Crescem, învățăm, ne împiedicăm și ne ridicăm. Și, prin toate acestea, ne schimbăm. Dar există această concepție greșită obișnuită conform căreia, după o anumită vârstă sau etapă a vieții, suntem încremeniți și este prea târziu să ne schimbăm. Și eu obișnuiam să cred asta.

Cu toate acestea, adevărul este că - niciodată nu este prea târziu să te schimbi. Fie că este vorba de un obicei pe care doriți să îl abandonați, de o abilitate pe care doriți să o învățați sau de o cale de carieră pe care doriți să o schimbați - întotdeauna puteți face această schimbare.

Viața nu vine cu o dată de expirare pentru creșterea sau transformarea personală. Din păcate, aceasta este o realizare care vine prea târziu pentru mulți dintre noi. Rămânem blocați în zonele noastre de confort și în rutina noastră, crezând că este prea târziu pentru a face o schimbare. Dar, credeți-mă, nu este.

6) Să ai grijă de sănătatea ta mentală este crucial

Abia când am trecut printr-o perioadă de stres și anxietate intense în viața mea de adult am realizat importanța sănătății mentale. Mintea noastră are nevoie de îngrijire și atenție la fel de mult ca și corpul nostru. Au nevoie de odihnă, au nevoie de hrană și, uneori, au nevoie și de ajutor profesional.

Din păcate, mulți dintre noi învață această lecție prea târziu în viață. Ne neglijăm bunăstarea noastră mentală până când aceasta atinge un punct critic și începe să ne afecteze calitatea generală a vieții.

Așadar, iată o lecție crucială care merită învățată mai devreme decât mai târziu - a avea grijă de sănătatea ta mentală nu este un lux, ci o necesitate.

7) Eșecul nu este sfârșitul, ci un început

Eșecul nu este sfârșitul drumului, ci este de fapt un nou început. Este o oportunitate de a învăța, de a crește și de a deveni mai puternic. Fiecare eșec aduce cu el lecții valoroase și, adesea, deschide noi căi pe care nu le-am fi descoperit altfel.

8) Iubirea de sine nu este egoistă

Mi-am petrecut o mare parte din viață punându-i pe alții înaintea mea. Am crezut că asta trebuia să fac. Că iubirea de sine era o formă de egoism. M-am înșelat.

Mi-a luat ceva timp, dar în cele din urmă am înțeles că a avea grijă de mine, a-mi prioritiza nevoile și a mă iubi fără regrete nu este egoist.

De fapt, este necesar pentru bunăstarea și fericirea mea. Doar atunci când sunt împăcat cu mine însumi și mă iubesc pot să-i iubesc cu adevărat pe ceilalți și să contribui pozitiv la viața lor.