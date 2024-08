Fructele pot ajuta la prevenirea depresiei. Specialiștii recomandă portocalele, bananele și pepenele roșu

Este bine știut că fructele cresc aportul de fibre și nivelul de antioxidanți. O nouă cercetare arată că acestea pot ajuta la prevenirea depresiei.

Un studiu publicat în The Journal of Nutrition, Health and Aging, a constatat că persoanele aflate la mijlocul vieții care consumau mai multe fructe aveau rate mai scăzute de depresie la o vârstă mai înaintată.

Potrivit Health, studiul a urmărit aproape 14.000 de participanți timp de peste 20 de ani. Cei care au consumat cele mai multe fructe (cel puțin trei porții pe zi) și-au redus probabilitatea de depresie legată de vârstă cu cel puțin 21%.

Constatările ar putea avea un impact semnificativ pentru prevenirea unei afecțiuni de sănătate mintală care este extrem de frecventă la populațiile în vârstă.

„Studiile din întreaga lume au estimat că prevalența simptomelor depresive la sfârșitul vieții variază de la 17,1% la 34,4%, iar printre cei cu simptome depresive ușoare sau subclinice, 8-10% pot trece la depresie majoră în fiecare an”, a declarat autorul principal al studiului, profesor la Programul de cercetare privind longevitatea sănătoasă de la Universitatea Națională din Singapore.

Studiul Journal of Nutrition-Health and Aging a început cu date din 1993-1998. În acea perioadă, 13.738 de adulți din Singapore au fost rugați să răspundă la întrebări detaliate despre consumul lor de fructe și legume.

Vârsta lor inițială a fost de 52 de ani. Peste două decenii mai târziu, într-o perioadă de interviu de urmărire din 2014-2016, când participanții aveau o vârstă medie de 72 ani, aceștia au fost evaluați cu ajutorul Geriatric Depression Scale, un instrument de screening clinic utilizat în multe țări pentru a identifica depresia la adulții în vârstă.

Cu cât subiecții au indicat că mănâncă mai multe fructe în chestionarul din anii 1990, cu atât probabilitatea lor de a suferi de depresie aproximativ 20 de ani mai târziu era mai mică.

Persoanele care au consumat cel puțin trei porții de fructe pe zi, comparativ cu cei care au consumat mai puțin de o porție pe zi, au reușit să reducă cu cel puțin 21% probabilitatea de depresie legată de îmbătrânire.

Potrivit specialiștilor, portocala, mandarinele, banana și pepenele roșu au fost legate în mod specific de reducerea șanselor de depresie.

De ce consumul crescut de fructe ar putea reduce depresia

„Stresul oxidativ și neuroinflamarea sunt cele două căi bine stabilite ale depresiei. Fructele au ceva de oferit pentru prevenirea acestor probleme. Conțin, în general, niveluri ridicate de antioxidanți și micronutrienți antiinflamatori, cum ar fi vitamina C, carotenoide și flavonoide, iar acești nutrienți s-au dovedit a reduce stresul oxidativ și a inhiba procesul inflamator din organism”, susțin sutorii studiului.

Câte fructe sunt recomandate pe zi? Pentru majoritatea adulților, trei până la patru porții de fructe pe zi sunt suficiente. Totuși, atenție! Consumul excesiv de anumite fructe poate provoca probleme digestive, cum ar fi tulburări de stomac.