Cele trei trucuri alimentare care prelungesc speranța de viață. Pot preveni bolile de inimă, dar și riscul de a face AVC sau Alzheimer

Dieta are un impact semnificativ asupra sănătății și poate atenua riscurile pentru boli majore precum cele de inimă, cancerul, accidentul vascular cerebral, diabetul și Alzheimer.

Dr. Joseph Antoun, CEO al companiei de nutriție axată pe longevitate L-Nutra, subliniază faptul că dieta are un impact semnificativ asupra sănătății, mai mult decât orice alt factor.

Potrivit g4food, dieta propusă de medicul Joseph Antoun este bazată în principal pe plante încorporează pește de câteva ori pe săptămână, carbohidrați complecși și grăsimi sănătoase din nuci. Asemănătoare cu dieta mediteraneană, aceasta poate prelungi speranța de viață cu până la zece ani, potrivit lui Antoun.

Nucile reduc riscul de boli cardiovasculare

Nucile furnizează proteine vegetale, carbohidrați complecși și grăsimi sănătoase. Antoun consumă zilnic nuci, fie întregi, fie ca parte a unor batoane oferite de compania sa. Cercetările arată că un consum regulat de nuci poate reduce riscul de boli cardiovasculare, reduce colesterolul „rău” și scade riscul de formare a cheagurilor de sânge.

Un studiu amplu din 2017, publicat în Journal of the American College of Cardiology, a analizat datele a peste 200. 000 de persoane pe parcursul a 32 de ani și a constatat că cei care mâncau nuci de cinci sau mai multe ori pe săptămână aveau un risc cu 14% mai mic de boli cardiovasculare și un risc cu 20% mai mic de boli coronariene decât persoanele care nu mâncau niciodată sau aproape niciodată.

Dietele bogate în plante sporesc longevitatea

Potrivit publicației citate, dieta lui Antoun pune accent pe proteinele obținute din plante cum ar fi nucile, fasolea și năutul. Studiile sugerează că dietele bogate în plante sporesc longevitatea. De exemplu, un studiu efectuat în 2023 pe gemeni a arătat că cei care urmau o dietă vegană aveau indicatori de sănătate cardiovasculară mai buni decât omologii lor omnivori. În plus, trecerea aportului caloric de la proteine animale la proteine vegetale poate reduce riscul de mortalitate cu 10%.

Postul intermitent: 12 ore pauză alimentară

Un aspect cheie al dietei Longevity și al modelului L-Nutra este postul intermitent, care implică mâncarea într-o fereastră de douăsprezece ore și evitarea alimentelor cu trei până la patru ore înainte de culcare.

Antoun practică acest lucru luând cina devreme și amânând micul dejun, asigurând o perioadă de post de 12 ore peste noapte.

„Nu mănânc peste noapte. Este foarte important pentru mine să iau cina în jurul orei șapte și apoi să stau toată ziua următoare până la ora șapte, opt până când iau micul dejun”, a spus medicul Joseph Antoun.