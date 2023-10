Ceaiuri care te ajută atunci când ești răcit. Planta folosită din bătrâni pentru imunitate

Vremea capricioasă are efecte și asupra stării noastre de sănătate, iar cazurile de răceală sunt din ce în ce mai frecvente. Astfel, ceaiurile luptă împotriva răcelii, iar unele au proprietăți antivirale și antiinflamatorii.

Mentă

Ceaiul de mentă face minuni în cazul în care tușești, întrucât are proprietăți asemănătoare cu cele ale siropurilor pentru tuse. În plus, acest ceai te poate scăpa de congestia nazală și poate scade durerea, inflamația și durerile, conform doc.ro. Acest tip de ceai are proprietăți antimicrobiene și antivirale.

Mușețel

Mușețelul, una dintre cele mai cunoscute plante pentru ceai, are nenumărate beneficii asupra sănătății. Odihna te ajută să scapi mai repede de răceală, însă este aproape imposibil să ai un somn odihnitor în timp ce ești bolnav.

Astfel, ceaiul de mușețel este soluția ideală, întrucât conține peste 120 de substanțe chimice, inclusiv apigenina, un antioxidant care favorizează apariția somnului.

De asemenea, ceaiul de mușețel are proprietăți antiinflamatorii și conține și flavonoide, care au efect calmant.

Echinacea

Echinacea este o plantă benefică pentru imunitate, având proprietăți antiinflamatorii. Puteți ține la distanță virozele dacă beți ceai de echinacea. De asemenea, dacă este luată ca supliment, echinacea poate reduce riscul de apariția a răcelii cu 58%.

Ghimbirul

Acesta se mândrește cu proprietăți antiinflamatorii. În cazul în care vă confruntați cu dureri în gât, ceaiul de ghimbir este soluția. Acesta poate calma durerea și luptă împotriva microorganismelor care provoacă infecții.

Te poate scăpa de greață și îți poate curăța sinusurile.

Soc

Socul, banala plantă exploatată mai ales pentru proprietățile sale antiinflamatorii, are o mulțime de beneficii asupra sănătății. Bogate în antioxidanți, fructele de soc pot întări sistemul imunitar. De asemenea, siropurile și extractele din fructe de soc s-au dovedit a fi eficiente în ceea ce privește scurtarea episoadelor de răceală sau gripă.

Ceai verde

Utilizat și în curele de slăbire, ceaiul verde este cea mai bună sursă de antioxidanți. În plus, conține aminoacizi, proteine, calciu și fier. Ceaiul verde este un aliat ideal în lupta cu răceala și gripa, contribuind la înlăturarea bacteriilor rele și a radicalilor liberi.

Hibiscus

Bogat în antioxidanți, vitamina C, fier și antociani, ceaiul de hibiscus te poate feri de infecții, răceală sau gripă. În plus, întărește sistemul imunitar și luptă împotriva bacteriilor.

Urzica

Urzica este o plantă cunoscută, din străbuni, pentru proprietățile sale tămăduitoare. Este extrem de bogată în vitamine, precum A, C, K, B2, dar şi în minerale, fier, magneziu, calciu, siliciu.