Ce se întâmplă dacă bei cafea neagră în fiecare zi, timp de o săptămână. Merită să renunți la adaosul de lapte?

Cafeaua neagră ne stimulează mai mult decât cafeaua cu lapte și/sau îndulcită. Este concluzia unui experiment personal publicat în revista Parade, care a explicat ce se întâmplă în organism dacă bei cafea neagră în fiecare zi, timp de o săptămână.

„Vorbesc mereu cu dieteticieni înregistrați care spun despre cafeaua neagră că este plină de beneficii și că adăugarea de lapte în cafea este adesea o rețetă pentru o creștere și o prăbușire a glicemiei”, scrie Leigh Weingus, editor de sănătate la Parade, o adeptă a cafelei cu lapte, care, la început de an, a decis să încerce un mic experiment: să bea cafea neagră în fiecare zi, timp de o săptămână.

Mărturisește că a observat câteva schimbări când a început să bea cafea neagră în fiecare zi.

„Am fost mai energică pe parcursul întregii zile. De obicei, cafeaua îmi dă un vârf de energie dimineața, dar apoi încep să mă simt din nou puțin mai leneșă până la prânz”, notează autoarea.

A explicat și de ce nivelul său de energie a devenit mai susținut pe tot parcursul zilei.

„Laptele conține zahăr, așa că, dacă bei cafea cu un strop de lapte - mai ales dacă o bei fără să iei micul dejun, ceea ce este de obicei cazul meu, vei avea o creștere a glicemiei și apoi o cădere. Atunci când vă beți cafeaua neagră, obțineți toate beneficiile cafelei - cofeina și antioxidanții - fără zahăr”, arată autoarea.

Creierul, „mai ager”

Autoarea experimentului a raportat și că antrenamentele sale au fost mai puternice, iar creierul mai ager.

Și nu e de mirare, pentru că studiile au arătat că persoanele care beau cafea tind să aibă o memorie pe termen scurt îmbunătățită, potrivit Parade, care indică drept sursă „Caffeine Has Positive Effect on Short-Term Memory” (Cofeina are un efect pozitiv asupra memoriei pe termen scurt), Johns Hopkins Medicine.

„Nu mi-a fost la fel de foame”

Autoarea mai precizeaă că, după ce a trecut la cafeaua neagră, a observat și o schimbare în ceea ce privește nevoia de a mânca: „Nu mi-a fost la fel de foame”.

Leigh Weingus măturisește însă că a revenit la cafeaua cu lapte pentru că o face fericită, dar, având în vedere beneficiile pentru sănătate pe care le-a experimentat în timp ce a consumat cafea neagră (o săptămână), este dispusă să încerce din nou acest experiment, „și poate pentru mai mult timp data viitoare”.