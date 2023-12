Câte de des ar trebui să ai scaun. Medicii explică ce e normal și când să-ți faci griji

Un sondaj recent al Healthline a constatat că aproximativ 50% dintre oameni au zilnic scaun. Dar cât de dese ar trebui să se întâmple, de fapt, acest lucru și ce se întâmplă când cadența nu e respectată?

Frecvența scaunelo spune multe despre sănătatea fiecăruia, scrie Yahoo! Life, care a publicat opiniile unor gastroenterologi, răspunzând astfel întrebărilor firești de mai sus.

De ce apare constipația

Ar trebui sau nu să te îngrijorezi dacă nu faci caca în fiecare zi? Ce ar putea sta în spatele absenței scaunului? Printre cauzele comune ale constipației se numără consumul inadecvat de fibre, deshidratarea, sindromul colonului iritabil, stresul, anumite medicamente, lipsa de exerciții fizice, mișcări necoordonate între mușchii abdominali și cei ai planșeului pelvian sau o schimbare în rutină, cum ar fi plecarea în vacanță ori o sarcină.

„De departe, cea mai frecventă este dieta pacientului", spune, pentru Yahoo Life, Dr. Andrew Boxer, gastroenterolog la Gastroenterology Associates of New Jersey.

Cât de des înseamnă „normal”

În primul rând este bine de știut câte scaune într-un interval dat înseamnă „normal”.

„Orice valoare cuprinsă între trei scaune pe zi și trei scaune pe săptămână este considerată normală", a declarat, pentru Yahoo Life, Dr. Ali Khan, gastroenterolog la Gastro Health din Fairfax, Virginia.

Andrew Boxer notează totuși că „în medie, majoritatea oamenilor au totuși o mișcare intestinală cam o dată pe zi".

Chiar dacă, cel mai probabil, nu este este un semn că ceva ar fi în neregulă dacă nu ai scaun zilnic, cei doi medici recomandă să fii atent la eventuale simptome precum dureri abdominale, balonare și - în cazuri severe - greață și vărsături.

„Dacă cineva se chinuie să aibă o mișcare intestinală, se străduiește, este balonat, are constipație dureroasă, experimentează o urgență atunci când trebuie să aibă o mișcare intestinală, are o schimbare față de regimul standard al mișcărilor intestinale sau chiar orice altceva care este îngrijorător pentru pacient, atunci acestea sunt o preocupare pentru mine ca medic", explică medicul. Andrew Boxer.

Prezența unor simptome de alertă, cum ar fi sânge în scaun, pierdere în greutate, anemie și altele, necesită prezentarea la medic.

„Este important să solicitați asistență medicală în cazul în care există o schimbare a obiceiurilor intestinale, în special mai târziu în viață - de exemplu, o nouă constipație după vârsta de 50 de ani", spune Khan.

De asemenea, dacă după o intervenție chirurgicală nu aveți scaun sau nu eliminați gaze, este nevoie să consultați un medic.

Constipația severă sau prelungită și efortul de a merge la baie care o însoțește adesea pot avea unele efecte dureroase, potrivit lui Khan, care enumeră fisurile anale (rupturi sau tăieturi în anus) precum și hemoroizii, care sunt vene dilatate în rect sau anus care pot provoca disconfort, mâncărimi și chiar sângerări.

De asemenea, poate apărea și impactarea fecală, spune Khan, descrisă „atunci când scaunul rămâne în rect atât de mult timp încât devine uscat și nu poate fi expulzat în mod natural”, și când, de asemenea, e nevoie de ajutor de specialitate.

Pacienții cu mișcări intestinale rare au un risc mai mare de demență

Atenția la frecvența scaunelor este importantă și din alte motive.

„În urmă cu câteva săptămâni, la Conferința Internațională Alzheimer, o nouă cercetare revoluționară a arătat că pacienții cu mișcări intestinale rare prezintă un risc mai mare de demență", spune Boxer.

Ce poți face pentru a te încadra în ritmul normal

Modificările stilului de viață „cum ar fi somnul regulat, exercițiile fizice, o bună hidratare și consumul de fructe și legume proaspete pot ajuta", spune Boxer.

Potrivit gastroentrologului Ali Khan, este posibil să ai nevoie de mai multe fibre în dietă.

„Încorporarea a două kiwi pe zi, prune uscate sau suc de prune uscate și coji de psyllium sau orice alt tip de fibre solubile, cum ar fi ovăzul sau semințele de in, sunt excelente pentru cei cu constipație ușoară", spune el.

De asemeneaa, ar putea fi de ajutor să bei mai multă apă și să practici meditația pentru a reduce stresul. „Menținerea unei hidratări adecvate și reducerea stresului pot ajuta foarte mult la facilitarea mișcărilor intestinale", spune Khan.

Apelarea, ocazional, la un laxativ, spune el, folosit conform indicațiilor, este de ajutor.

În cazul în care aceste măsuri nu te ajută sau dacă ai întrebări suplimentare cu privire la obiceiurile intestinale, cei doi specialiști recomandă consultarea unui gastroenterolog.