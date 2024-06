Care sunt cele trei alimente care îngreunează slăbirea

O tânără din Georgia, care spune că este antrenor pentru persoanele care vor să slăbească, explică cei cinci paşi esenţiali pentru atingerea obiectivului propus şi, de asemenea, avertizează asupra alimentelor care pot îngreuna procesul de pierdere a kilogramelor nedorite.

Primele pe lista ei de alimente de evitat sunt smoothie-urile și cocteilurile prefabricate. Este adevărat că toţi medicii şi nutriţioniştii recomandă consumul de fructe, dar şi acesta trebuie să aibă o limită. Jenna Rizzo spune că a observat în mod frecvent la persoanele care vor să scape de kilogramele în plus că aleg să consume diferite combinaţii de smoothie-uri, în locul în alimentelor clasice.

Smoothie-urile cumpărate

„Aceste smoothie le văd consumate în exces, nu cu moderație, ceea ce poate face ca pierderea în greutate să fie foarte dificilă”, a spus ea într-un mesaj publicat luni pe TikTok, care a adunat peste 28.200 de vizualizări.

Iar cele cumpărate sub forma diverselor suplimente alimentare pot sabota şi mai mult încercarea de a slăbi.

„Acestea sunt încărcate cu o grămadă de zaharuri adăugate, iar fructele și legumele pe care le folosesc sunt adesea doar o pulbere, așa că nici măcar nu mănânci alimente reale”, a avertizat Jenna Rizzo. „Așa că de aceea insist: faceți aceste lucruri acasă. Veţi folosi alimente adevărate și nu veţi adăuga o cană de zahăr la ele”, a continuat ea.

Alimente congelate

Cercetările au asociat alimentele ultraprocesate, cum ar fi mesele congelate, cu un risc mai mare de deces prematur, boli de inimă, cancer colorectal, obezitate, depresie și alte afecțiuni grave. În plus, spune antrenoarea, mâncarea congelată este, la un moment dat, mai greu de cuantificat în calorii şi, de multe ori, alimentele congelate nici nu conţin cele mai bune ingrediente în ele.

„Aceste alimente sunt foarte calorice, prin ingredientele combinate pe care le conţin, ceea ce înseamnă că primești doar o cantitate mică de mâncare pentru o mulțime de... calorii. Iar aceste alimente, de obicei, pur și simplu nu au cele mai bune ingrediente în ele”, a explicat Jenna Rizzo.

Cocktailurile

„Trebuie să vă gândiți la sucurile, la siropurile care sunt adăugate în aceste cocktailuri, care vor crește foarte mult cantitatea de calorii. Așa că poți bea cu ușurință sute sau chiar mii de calorii într-o singură seară”, a avertizat Jenna Rizzo.

Cei cinci paşi de urmat

1. Încă de la început trebuie să-ţi anunţi familia şi prietenii despre faptul că vrei să urmezi o dietă pentru a slăbi. Este important din două puncte de vedere: mai întâi, făcând publică intenţia, este ca şi cum ţi-ai lua un angajament, iar în al doilea rând, cei din jur trebuie să înţeleagă că ai anumite restricţii şi să nu mai insiste în a-ţi oferi diverse alimente sau băuturi pe care nu trebuie să le consumi.

2. Un pas important este şi stabilirea unui program strict de a merge la sala şi de a lucra anumite exerciţii, pentru că, dacă ajungi la sală fără un program prestabilit şi personalizat, este posibil să fii haotic, neştiind ce să faci, şi nu atingi obiectivul propus.

3. În fiecare zi trebuie exersat mersul pe jos. Indiferent cât de încărcat este programul, orice persoană trebuie să găsească cel puţin 10-15 minute în care să poată face acest lucru.

4. Calcularea proteinelor şi caloriilor în fiecare zi, pentru a ne asigura că am consumat mai puţine decât am consumat, ajută, de asemenea, la eliminarea kilogramelor în plus.

5. Respectarea programului de somn în fiecare noapte, spune Jenna Rizzo, este, ca şi primele patru, un element esenţial în lupta cu kilogramele.