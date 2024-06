10 smoothie-uri pentru o imunitate de fier. Cea mai bună soluție dacă nu îți plac spanacul, varza sau țelina

Creșterea imunității este un subiect fierbinte, iar nutriționiștii spun că nu există un așa zis „aliment minune”. Este important să consumați o varietate de fructe, legume, cereale integrale, fasole și leguminoase, nuci și semințe, iar smooth-urile ar putea fi o bună soluție.

Potrivit Malinei Malkani, purtător de cuvânt al Academiei de Nutriție și Dietetică, din New York, dieta ideală ar trebui să includă o mare varietate de fructe, legume, cereale integrale, fasole și leguminoase, nuci și semințe. În acest fel, poți fi sigur că primești toți nutrienții esențiali care susțin sănătatea generală și funcția imunitară, cum ar fi proteinele, zincul și vitaminele A, C și D.

„Dacă vă luptați să obțineți suficiente fructe și legume în dieta, smoothie-urile sunt o modalitate gustoasă și convenabilă de a crește aportul”, spune Malkani, pentru publicația everydayhealth.com.

În plus, susține specialistul, dacă nu vă place aroma amară a anumitor legume (cum ar fi spanacul sau varza), amestecarea lor cu fructe, condimente și diferite tipuri de lapte (obișnuit, de migdale sau de cocos) poate fi soluția optimă.

1. Smoothie verde

Datorită conținutului mare de fructe și legume (piersici, mango și varză), acest smoothie verde o cantitate de 84,5 miligrame (mg) de vitamina C, ceea ce reprezintă 94% din valoarea zilnică (DV). Vitamina C este un antioxidant care susține sănătatea imunitară, potrivit National Institutes of Health (NIH). Rețeta include, de asemenea, un pic de ghimbir proaspăt, un condiment bine cunoscut pentru beneficiile sale de combatere a virusurilor.

2. Smoothie cu iaurt și fructe de pădure

Acest smoothie cremos conține ingrediente proaspete, cum ar fi fructele de pădure și bananele, cu iaurt de vanilie și lapte. Produsele lactate, cum ar fi iaurtul și laptele, nu numai că conțin calciu, dar sunt adesea îmbogățite cu vitamina D. Pentru a vă asigura că primiți suficientă vitamina D, puteți cumpăra lapte și iaurt fortificat.

3. Smoothie cu afine și Matcha

Afinele sunt gustoase, dar de data aceasta fac echipă cu matcha, un ceai verde sub formă de pudră, pentru un plus de putere nutritivă. Matcha este o sursă bogată de catechine, un tip de compus vegetal care acționează ca un antioxidant. De fapt, cantitatea anumitor catechine este de până la 137 de ori mai mare în matcha decât în ​​alte tipuri de ceai verde, potrivit cercetărilor. Pe lângă faptul că ne protejează vederea, acest nutrient joacă un rol cheie în dezvoltarea sistemului imunitar și ajută la reglarea răspunsurilor imune, potrivit Journal of Clinical Medicine.

4. Smoothie verde pentru persoanele care urăsc smoothie-urile verzi

Castravetele, varza, țelina și bucățile de ananas se întâlnesc cu apa de cocos și menta proaspătă în acest smoothie verde savuros creat de Malkani. Varza oferă o varietate de antioxidanți, inclusiv quercetină, potrivit cercetărilor, care stimulează sistemul imunitar. De asemene, previne eliberarea de histamină, un compus implicat în reacțiile alergice și inflamatorii.

5. Smoothie cu afine sălbatice și turmeric Zinger Smoothie

Acest smoothie este plin de fructe care susțin sistemul imunitar, precum afinele, mango și portocala. Mango oferă 75 mg de vitamina C (83% DV), 112 mcg de vitamina A (12,4% DV) și 0,25 mg de vitamina B6 (14,7% DV) per fruct întreg, potrivit USDA. Și, potrivit cercetărilor, fructele de pădure au unele dintre cele mai ridicate niveluri de antioxidanți dintre fructele comune, inclusiv pepenele, bananele și merele. Această rețetă include, de asemenea, condimente benefice, cum ar fi turmericul, un condiment plin de antioxidanți.

6. Smoothie cu avocado

Acest smoothie vegan conține doar cinci ingrediente: avocado, banane, lapte vegetal, curmale și spanac. Adăugarea unui avocado nu numai că oferă smoothie-ului o textură cremoasă, dar furnizează și nutrienți care susțin sistemul imunitar, cum ar fi vitamina B6 - o jumătate de avocado are 0,4 mg (24% DV).

7. Smoothie de ciocolată cu cireșe

Acest smoothie combină cireșe, banane, spanac, semințe de chia, pudră de proteine, spirulină (un supliment de alge despre care Harvard Health Publishing notează că poate conferi beneficii) și lapte de migdale, precum și pudră de cacao, care oferă zinc.

8. Smoothie cu afine sălbatice, nuci de Brazilia și tahini

Această rețetă combină ingrediente care susțin sistemul imunitar, precum afinele, banana, laptele de migdale, tahini și nucile braziliene. Nucile de Brazilia sunt o sursă excelentă de seleniu, un mineral cheie care poate ajuta la prevenirea infecțiilor virale, la scăderea inflamației și la reglarea funcției imunitare, potrivit unei analize publicate în The Lancet .

9. Smoothie vegan cu multe fructe de pădure

Acest smoothie vegan cremos oferă o abundență de fructe și legume bogate în nutrienți, inclusiv căpșuni, zmeură, afine, orez de conopidă și avocado. De asemenea, oferă o doză bună de proteine (aproximativ 18 grame), datorită pudrei de proteine (alegeți o versiune pe bază de plante pentru a păstra rețeta vegană) și a laptelui proteic vegetal.

10. Smoothie cu pudră de baobab

Acest smoothie este plin de ingrediente sănătoase, inclusiv banane, portocale și mango, și primește un plus de nutrienți de la pudra de baobob. Baobob este un arbore fructifer care se găsește în zonele aride de savană din Africa subsahariană, potrivit unui articol publicat în noiembrie 2017 în Food Science & Nutrition. Sub formă de pulbere, 100 g de baobob furnizează aproximativ 173 mg de vitamina C (192% DV), 2,4 mg de vitamina B6 (141% DV) și 3,7 g de proteine.