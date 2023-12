Stresul de sărbători poate diminua apetitul sexual. Paradoxul care arată cum să contracarezi efectul

În timp ce unele cupluri văd sărbătorile ca pe o perioadă de conectare și de giugiuleală lângă șemineu, pentru altele sexul și romantismul sunt ultimele lucruri la care se gândesc în această perioadă a anului. Motivul este stresul potrivit Yahoo! Life.

Stresul de sărbători poate pune un obstacol în calea intimității. Cumpărăturile, împachetarea cadourilor, gătitul, participarea la petrecerile de sărbători, calculele financiare, călătoriile și vizitarea familiei la care se adaugă adesea și presiunea suplimentară de a ține evidența tuturor activităților de sărbători în care este implicat copilul sau dorința de a face lucrurile să fie mai festive deturnează gândul de la sex.

Yahoo Life a vorbit cu câțiva experți pentru a afla ce e de făcut atunci când stresul de sărbători afectează libidoul.

„Stresul are un impact asupra fiecărui aspect al vieții noastre, inclusiv asupra vieții noastre sexuale. Când suntem stresați, am putea simți că nu avem timp pentru intimitate. S-ar putea să ne simțim atinși, mai ales ca părinți. S-ar putea să nu avem chef, etc.", spune Jillian Amodio, asistent social clinic la Waypoint Wellness Center, pentru Yahoo Life.

Libidoul poate fi stimulat cu... sex

Potrivit specialistei, stresul are, de asemenea, un efect asupra hormonilor:

„Stresul cronic și nivelurile crescute de cortizol ne suprimă biologic apetitul sexual", precizează Jillian Amodio.

Paradoxal este că sexul poate ajuta adesea la diminuarea stresului. Altfel spus, poți combate lipsa libidoului tocmai cu sex. Iar acest lucru poate fi o provocare ce merită încercată.

Amintim că o soluţie extrem de simplă pentru stimularea libidoului este joggingul.

Neurologul Nicole Prause susţine că o tură de alergat vă poate creşte apetitul sexual, scrie The Independent.

„În general, dacă vă vedeţi partenerul în momentul în care ritmul cardiac este ridicat creşte probabilitatea să puneţi pe seama atracţiei entuziasmul oferit de efortul fizic“, explică neurologul.

Lenjeria de pat curată poate fi un afrodisiac

Rezultatele unui studiu comandat de reprezentanţii companiei de divertisment Mecca, la care au participat 2.000 de persoane, au dezvăluit că pierderea în greutate, lenjeria de pat curată şi câştigul unei sume de bani sunt cele mai bune afrodisiace pentru femei.

Pe de altă parte, libidoul reprezentanţior sexului masculin atinge apogeul după o noapte în oraş, la bere, în compania prietenilor, relatează „Daily Mail“.