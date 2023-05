Xiaomi Redmi Note 12S este disponibil oficial în România

Xiaomi anunță disponibilitatea modelului Redmi Note 12S în oferta partenerilor autorizați din România. Smartphone-ul vine cu îmbunătățiri ale camerelor foto, duratei de viață a bateriei, vitezei de încărcare, ecranului și designului.

Redmi Note 12S are un sistem triplu de camere. Cea principală, de 108 MP are un senzor de 1/1.52” și asigură fotografii clare, chiar și în cele mai dificile condiții. Camera ultra-wide de 8 MP și cea macro de 2 MP completează setup-ul foto, alături de camera frontală are 16 MP. Utilizatorii pot obține efecte interesante cu ajutorul funcțiilor speciale, precum filmCamera – o serie de filtre bazate pe stilul vintage al aparatelor foto cu film, sau Xiaomi ProCut – filtru care asigură mai multe formate de fotografii, pe orizontală sau verticală, pentru același cadru.

Redmi Note 12S este dotat cu un ecran AMOLED de 6.43 inci, cu rată de refresh de 90 Hz și o luminozitate maximă de 1000 de niți. Bateria masivă de 5.000 mAh se încarcă rapid la 33 W. Procesorul MediaTek Helio G96 asigură performanțe stabile în orice tip de sarcină. În plus, Redmi Note 12S are difuzoare stereo, un design minimalist și mufă jack de 3.5 mm.

Prețurile din România

Redmi Note 12S va fi disponibil în România, în varianta de stocare 8GB+256GB și variantele de culoare Blue și Black, la prețul recomandat de vânzare de 1.399 lei, în rețeaua partenerilor autorizați: Mi-Home, eMAG, Flanco, PC Garage și Digi Mobil.

Utilizatorii care îl vor achiziționa în perioada 25 mai – 31 mai, de pe Mi-Home, eMAG, Flanco și PC Garage vor beneficia de un voucher pe care îl vor putea folosi pentru cumpărături ulterioare.

Xiaomi Corporation a fost fondată în aprilie 2010 și listată pe tabloul principal al Bursei de valori din Hong Kong la 9 iulie 2018 (1810.HK). Xiaomi este o companie de electronice de larg consum și producție inteligentă, cu telefoane inteligente și hardware inteligent conectate printr-o platformă IoT.