Workplace Pure, platforma dezvoltată de Konica Minolta, a fost premiată cu distincția BLI 2023 Pick Award

Workplace Pure, platforma cloud de tip Software-as-a-Service dezvoltată de Konica Minolta, a fost premiată cu distincția BLI 2023 Pick Award de către Keypoint Intelligence, evaluator independent de hardware, software și servicii de printare, pentru funcționalitățile de procesare a documentelor.

Premiul a fost acordat pentru serviciile din platformă, apreciate pentru „procesarea documentelor oricând și de oriunde, experiența de utilizare facilă și intuitivă, administrarea simplă și directă”.

Workplace Pure, cunoscut anterior sub numele de bizhub Evolution, oferă acces 24 de ore din 24, 7 zile din 7, la o platformă de servicii în continuă evoluție, inclusiv upload documente în cloud, printare din cloud, conversie și traducere a documentelor - toate automatizate și simplificate dintr-o singură aplicație.

Keypoint Intelligence subliniază utilitatea serviciilor Workplace Pure pentru companiile cu sedii multiple, pentru cele care adoptă un mod de lucru hibrid, cât și pentru toate celelalte. Găzduite în cloud și oferite sub formă de subscripție, funcționalitățile din platformă pot fi accesate cu ușurință de către utilizatori, oricând, de oriunde și din orice dispozitiv doresc.

Totodată, evaluatorul mai apreciază că datorită arhitecturii platformei Workplace Pure și a modelului de pricing, departamentele de IT pot economisi timp, reduce investițiile cu implementarea și mentenanța unei infrastructurii IT suplimentare și optimiza costurile aferente plății integrale a unui software, optând pentru un tarif predictibil, sub formă de subscripție. În plus, companiile pot achiziționa doar funcționalitățile de care au nevoie, cu posibilitatea de a adăuga oricând și alte servicii.