Tiberiu Dobre, Samsung România: "Este important ca telefoanele să fie durabile". Cât de des își schimbă românii smartphone-urile

Am discutat cu Tiberiu Dobre, Head of Mobile Experience Division al Samsung Electronics România despre noua seria de smartphone-uri Samsung A, una dintre cele mai populare și de succes linii de produse ale companiei sud-coreene, lansată inițial în 2014.

Seria Samsung A din 2023 a fost lansată oficial în România pe 28 martie și e formată din patru modele: A34 5G, A54 5G, A14 5G și A14 LTE.

Tiberiu Dobre s-a alăturat echipei Samsung în 2018, în funcția de Head of Telecom Division, fiind responsabil de strategia întregului portofoliu de produse telecom, dar și de rezultatele de vânzări pe acest segment. Are o experiență de 20 ani in domeniul IT&C, în zona de vânzări și dezvoltare portofolii de clienți. În prezent, Tiberiu ocupă funcția de Head of MX Division în cadrul Samsung Electronics România și Bulgaria.

Ce vă entuziasmează cel mai mult la modelele A34 5G, A54 5G și A14? Ce caracteristici oferă seria Galaxy A și la ce prețuri, comparativ cu smartphone-urile Samsung de top?

Samsung își dorește întotdeauna să împingă limitele tehnologiei cât mai departe, și tocmai de aceea inovația stă la baza tuturor produselor dezvoltate de noi. Noua serie Galaxy A surprinde prin îmbunătățirile pe care le aduce. O mai bună stabilizare optică și digitală a imaginii, ceea ce înseamnă că poți face înregistrări video sau fotografii fără să ai blur pe imagini, de exemplu.

Vorbim aici de camere bazate pe AI și capabilități de ”Nightography”. Apoi, atât A54 5G cât și Galaxy A34 5G vin cu ecrane super AMOLED mai luminoase, ce conferă o vizibilitate crescută chiar și în lumina puternică a soarelui, și cu o rată de refresh de până la 120Hz. Sunt lucruri foarte apreciate în mod special de tinerii din generația Z pasionați și preocupați de a crea conținut pe rețelele sociale. Practic, utilizatorii noștri au acces la cele mai noi tehnologii la un preț cât mai accesibil.

Exista o discuție în lumea tehnologiei, unii influenceri / specialiști în tehnologie recomandă smartphone-uri flagship mai vechi în loc de mid-range-uri noi. Ce credeți despre asta?

Cred că fiecare dintre noi are preferințele lui. Sigur că fiecare model lansat a venit cu ceva nou, cu ceva bun în materie de tehnologie. Însă, cred că oamenii își doresc mai degrabă noutățile pentru că acestea le dau acces la cele mai noi inovații, la smartphone-uri mult mai performante, cu un design mult mai atractiv și mai prietenoase cu mediul înconjurător.

Cred că dincolo de segmentul din care fac parte, este important ca telefoanele să fie durabile – lucru pe care avem grijă să îl avem mereu în vedere în toate produsele pe care le realizăm. Tocmai de aceea oferim până la patru generații de actualizări ale sistemului de operare și cinci ani de actualizări de securitate pentru smartphone-urile Galaxy.

Care este obiectivul de vânzări pentru seria Galaxy A și ce măsuri luați pentru a-l atinge?

Noua serie Galaxy A înregistrează deja rezultate foarte bune. Suntem încrezători că vânzările vor continua să crească. Cu atât mai mult cu cât Samsung vine cu toate aceste îmbunătățiri, dar păstrează un preț accesibil pentru cei care vor să le achiziționeze.

Un studiu Counterpoint pe 2022 arată că în top 10 modele dintre cele mai vândute smartphone-uri din lume se găsesc și două modele din seria A. Ce credeți despre asta?

Ne bucură aprecierea și poziția în acest top și suntem și mai încântați de faptul că utilizatorii noștri iubesc produsele Samsung. De altfel, seria Galaxy A este cea mai populară gamă de smartphone-uri din portofoliul nostru.

Cum abordați preocupările legate de durabilitate cu noua serie Galaxy A? Sunt telefoanele mobile din seria A suficient de durabile pentru uzul zilnic îndelungat?

Sigur că durabilitatea este un aspect de care ținem întotdeauna cont în dezvoltarea produselor Samsung. Datele arată că românii își schimbă telefonul mobil, în medie, undeva la 2 ani și 9 luni – 2 ani și 10 luni. Iar acest lucru este datorat faptului că smartphone-urile sunt tot mai performante, oferă acces la cele mai noi inovații, iar bateria are o durată de viață mai mare.

Telefoanele din noua serie Galaxy A au baterie care rezistă până la două zile de utilizare cu doar o singură încărcare. Este un detaliu care va fi apreciat mai ales de către cei care sunt permanent activi online. În plus, vin cu până la patru generații de actualizări ale sistemului de operare și cinci ani de actualizări de securitate.

Care este viziunea și care sunt obiectivele Samsung pentru sustenabilitatea smartphone-urilor si cum se reflecta în noua serie A?

Sustenabilitatea stă la baza tuturor acțiunilor și a produselor Samsung lansate. Prin misiunea noastră, Samsung Galaxy for the Planet, ne-am angajat ca până în 2025 să reducem amprenta asupra mediului în tot ceea ce înseamnă producția noastră de telefoane. Iar acest lucru este realizabil prin încorporarea în producție a materialelor reciclate, prin eliminarea completă a plasticului din ambalajele telefoanelor, diminuarea consumului de energie al telefoanelor, cât și optimizarea ciclului de viață al acestora.