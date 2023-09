Sondaj Kingston: românii aleg actualizarea în locul înlocuirii pentru PC-uri și console

Kingston, companie globală din domeniul produselor de memorie și al soluțiilor tehnologice, și-a propus să afle ce preferă pasionații români de jocuri și calculatoare în ceea ce privește hardware-ul pe care îl dețin.

Astfel, în urma sondajului realizat de All For You Consulting și pe baza răspunsurilor date de participanți, s-a putut stabili că mulți dintre aceștia preferă să își schimbe periodic unele componente decât să cumpere un sistem nou. De exemplu, un procent de 86% dintre cei chestionaţi au răspuns că doresc să își actualizeze capacitatea de stocare a PC-ului/laptopului, în timp ce 47% intenționează să actualizeze memoria sistemului la noul standard DDR5.

Conform informațiilor colectate, pasionaţii de jocuri preferă PC-ul (65,1%) și doar 11,6% se joacă exclusiv pe console. Ținând cont de faptul că unele jocuri sunt exclusiv pe PC sau pe consolă, 23,3% au răspuns că se joacă pe ambele platforme.

În ceea ce privește spațiul de stocare, lucrurile sunt foarte interesante. Spațiul de stocare oferit de consolă nu este satisfăcător pentru majoritatea, iar aceștia se gândesc să îmbunătățească spațiul de stocare. Pentru utilizatorii consolei PS5, o soluție populară este SSD-ul Kingston FURY Renegade, în special modelul cu radiator.

Acesta oferă viteze de până la 7.300/7.000 MB/s la citire/scriere. Unitățile sunt optimizate pentru a reduce timpii de încărcare a jocurilor și aplicațiilor, pentru a face streaming cu ușurință și pentru a oferi sistemului viteză în utilizarea de zi cu zi. Disponibilă în capacități mari de până la 4TB, unitatea le oferă utilizatorilor posibilitatea de a stoca o bibliotecă extinsă de jocuri.

Pe baza feedback-ului primit, SSD-urile sunt la mare căutare și într-un procent foarte mare, 85,1% dintre respondenți menţionând ca acesta este mediul lor de stocare principal. Acest lucru înseamnă că cei mai mulți dintre ei îl folosesc pentru a rula Windows și aplicațiile de zi cu zi.

În ceea ce privește tipul de SSD utilizat, SSD-urile SATA sunt încă populare, dar SSD-urile M.2 NVMe au intrat în forță în ultimii ani, oferind o capacitate mare la prețuri accesibile și performanțe ridicate.

La întrebarea "V-ați îmbunătățit vreodată PC-ul/laptop-ul în loc să cumpărați unul nou?", 71,6% au răspuns afirmativ, spunând că au îmbunătățit atât spațiul de stocare, cât și memoria RAM. 8,4% au actualizat doar memoria RAM, 11,4% doar stocarea și doar 7,7% au spus că au cumpărat un sistem nou.

Media de stocare a SSD-urilor este de 512 GB, urmată de 256 GB și 1 TB.

Kingston oferă o gamă largă de SSD-uri, inclusiv modele SATA precum KC600, dar și modele PCIe 4.0, cum ar fi Kingston KC3000 sau FURY Renegade SSD. De exemplu, Kingston KC3000 este o unitate care, la lansarea sa, a stabilit noi standarde de viteză (până la 7.000 MB/s) și eficiență. Aceasta este potrivită pentru randare 3D, conținut 4K+ sau alte sarcini care operează cu seturi mari de date.

Alte informații arată că SSD-ul este folosit în medie 3-5 ani și 72% intenționează să cumpere un SSD cu o capacitate de stocare mai mare, iar 97,5% îl consideră esențial pentru jocurile video.

Motivele pentru care se schimbă un SSD sunt cât se poate de firești: se dorește o capacitate mai mare și o performanță mai bună, iar atunci când se cumpără un nou laptop sau PC, capacitatea de stocare a SSD este foarte importantă.

În ceea ce privește memoria RAM, standardul DDR4 este încă popular. Doar 16,5% dintre respondenți au răspuns că au trecut deja la DDR5, dar există un interes mare pentru noul standard, 47,1% dintre persoanele intervievate gândindu-se să treacă la DDR5. Memoria DDR5 a fost proiectată pentru a oferi rate de transfer de date superioare și o lățime de bandă extinsă în comparație cu DDR4. Acest lucru duce la îmbunătățirea performanțelor generale ale sistemului, în special în activitățile care se bazează foarte mult pe memorie, cum ar fi jocurile, crearea de conținut și analiza datelor.

Capacitatea predominantă a memoriei RAM este de 16GB, dar noul standard DDR5 este oferit în capacități mai mari pe modul, astfel că în viitor vom vedea o capacitate dublă a memoriei RAM față de perioada actuală. Există încă laptopuri sau sisteme desktop cu 8GB RAM într-un procent crescut de 21,8% și doar 24,3% au mai mult de 16GB RAM instalată în PC.

Factorii ce exercită o influență care duce la schimbarea componentelor unui PC nu ţin exclusiv de jocurile video, deși 28% dintre respondenți consideră că acesta este principalul factor. Pentru 43,8% dintre respondenți, productivitatea are întâietate. Această constatare, împreună cu o înclinație puternică spre trecerea la DDR5, subliniază importanța semnificativă acordată muncii și cât de eficient poate fi efectuată de o majoritate substanțială. Se pare că doar 23,6% optează pentru schimbarea componentelor din cauza îmbătrânirii unității.

Întrebați cât de des schimbă o componentă, 85,3% au răspuns că preferă să își modernizeze componentele la fiecare doi ani, în timp ce doar 11,6% au optat pentru a face schimbări la fiecare nouă generație. Merită menționat faptul că acest lucru se aliniază cu perioada de garanție tipică oferită pentru majoritatea componentelor.