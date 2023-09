Kingston XS1000, SSD extern de 29 grame și 2TB [TECH REVIEW]

XS1000 este cel mai mic SSD extern Kingston testat până acum în 2023 și o soluție cel puțin interesantă pentru stocarea datelor. Dimensiunea, capacitatea, viteza și prețul îl recomandă pentru aproape orice utilizator care are nevoie de stocare portabilă.

Cineva se întreba de ce să achiziționezi un SSD extern, sub articolul care anunța Kingston XS1000, când poți să-ți salvezi documentele în cloud. O întrebare validă, când ai la dispoziție atâtea opțiuni de cloud cu abonament, de ce să mai ai grija unui dispozitiv personal?

E foarte simplu, cloud-ul și stocarea locală (pe orice fel de PC) sau pe SSD-uri/ HDD-uri externe nu se exclud, sunt complementare. Orice persoană sau companie care tratează serios securitatea își salvează datele importante în mai multe locuri, online și offline.

Am divagat puțin, dar ideea principală este că nici o formă de back-up a datelor nu e o pierdere de timp sau bani, fiecare se poate dovedi utilă într-o anumită situație și cel mai sigur e ”să nu pui toate ouăle în același coș”.

Revenind la XS1000, acesta este construit din metal și plastic, are dimensiunile 69.54 x 32.58 x 13.5mm, cântărește 28.7 grame și folosește tehnologia NAND 3D pentru a stoca date. SSD-ul este cam cât două pachete de gumă puse unul lângă altul, dar probabil mai ușor decât acestea. Este disponibil în variante de 1TB și 2TB ca cea testată.

Producătorul spune despre XS1000 că funcționează la temperaturi cuprinse între 0°C~40°C. Aș fi trecut și temperatura de depozitare, dar nu cred că ajută consumatorul cansic această informație. SSD-ul este compatibil cu toate sistemele de operare mainstream: Windows 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS, Android, iOS/iPadOS (v.13+).

Iată ce conține cutia, nu prea multe: SSD-ul și un cablu USB-A la USB-C.

Kingston XS1000 are suport USB 3.2 Gen 2 cu compatibilitate retroactivă cu USB 3.2 Gen 1. Pe USB 3.2 Gen 2 viteza maximă atinsă este de până la 1.050 MB/s la citire, 1.000 MB/s la scriere. Dar eu nu am nici un PC așa modern, cel mai nou are USB 3.1 așa că nu m-am apropiat în teste de viteza pe care o poate oferi XS1000.

Kingston XS1000 e plug&play, adică l-ai conecat la desktop sau laptop și apare în My Computer, poți lucra / salva direct pe el.

L-am testat pe un sistem desktop și pe 2 laptopuri. În capturi XS1000 este KINGSTON (H:) sus, conectat la sistemul desktop, și KINGSTON (E:) pe laptopuri.

I-am făcut o evaluare cu CrystalDiskInfo și apoi am început să-l testez.

Am început cu CrystalDiskMark pe toate 3.

Apoi am copiat un fisier de 10GB de pe fiecare PC pe SSD-ul Kingston XS1000.

Valorile obținute la scriere sunt: pe desktop 353MB/s, pe laptop (1) 257MB/s, pe laptop (2) 343MB/s.

Am făcut și un test cu UserBenchmark pe desktop la citire și scriere o medie de 396MB/s.

Am făcut un al test cu Atto Disk Benchmark pe desktop și am obținut o viteză de scriere de 397MB/s și de citire de 428MB/s.

Kingston XS1000 are garanție limitată de 5 ani cu suport tehnic gratuit. Garanția limitată se referă la deteriorare produsului de către utilizator. La momentul publicării acestui review, prețul pentru varianta de 1TB e în jur de 300 de lei și cel pentru 2TB în jur de 500 de lei.