Samsung a lansat seria Galaxy S25. Ce noutăți aduce compania sud-coreană

Samsung a prezentat în cadrul unui eveniment ținut în San Jose, California, noul smartphone Galaxy S25.

Potrivit experților, noul model Samsung nu este foarte diferit de cel anterior, cu excepția unor colțuri mai rotunjite și a ramelor negre din jurul ecranului, care sunt mai subțiri.

În schimb, compania coreeană face un „pas înapoi” la nivelul chipset-ului, punând Snapdragon pe toate modelele, din cauza dificultăţilor de producţie întâmpinate de propria divizie de cipuri în dezvoltarea acestora, scrie News.ro.

Așadar, cele trei modele, S25, S25+ și S25 Ultra, au la bază Snapdragon 8 Elite, construit pe 3nm, cu opt nuclee dintre care două de performanţă şi şase de eficienţă.

Versiunea de bază (S25) are un ecran de 6,2 inchi, în timp ce versiunea plus are un ecran cu 0,5 inchi mai mare. Galaxy S25 Ultra încearcă să convingă cu un ecran 1440p de 6,9 inch.

Ajungând la cameră, noul model are același istem foto compus din camera principală de 50MP, cea tele de 10MP (3x zoom optic) şi cea ultrawide de 12MP. Versiunea ultra însă are patru camere, 200MP (principală), 50MP, 10MP (ambele tele, 5X zoom optic), 50MP (ultrawide).

Ambele modele au 12GB RAM, în vreme ce stocarea începe de la 128GB pentru S25 şi 256GB pentru S25+, oprindu-se în cazul ambelor la 512GB. În cazul modelului Galaxy S25 Ultra, compania promite până la 1TB stocare.

Cele trei modele au baterii de 4000 mAh, 4900 mAh şi 5000 mAh. Galaxy S25 se va încărca cu 25W pe fir, în vreme ce restul modelor ajung la 45W. Toate trei au încărcare wireless Qi2 (dacă se foloseşte o husă specială), mai rapidă la versiunea Ultra decât la celelalte două.ț

Prețurile pornesc de la 800 de dolari în cazul S25, pentru versiunea plus clienții vor mai scoate din buzunar încă 200 de dolari. Pentru versiunea Ultra, doritorii vor trebui să plătească cel puțin 1.300 de dolari, în funcție de opțiunile dorite.