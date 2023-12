S-a dat startul precomenzilor pentru RAZR 40 Ultra și Edge 40 Neo, în culoarea anului 2024

Recent, motorola și Pantone, autoritatea mondială în materie de culori, au colaborat din nou în exclusivitate pentru a crea smartphone-uri în culoarea anului 2024, pentru modelele de telefoane razr 40 ultra și edge 40 neo.

Peach Fuzz este una dintre cele mai trendy culori ale momentului și va fi o sursă de inspirație pentru anul viitor în domenii precum artă, fashion, tehnologie și multe altele. Părerile despre cele două noi telefoane în culoarea anului au început deja să apară, iar feedback-ul este foarte pozitiv, majoritatea fiind foarte curiosi cu privire la data de achiziție și disponibilitate. Astfel, utilizatorii pot alege modelul preferat din oferta Altex sau eMAG și pot face precomandă până pe data de 27 decembrie în limita stocului disponibil.

Culoarea anului Pantone, anunțată de Pantone Colour Institute, este un program educațional care reflectă natura simbolică a culorii. Anul acesta marchează cea de-a 25-a aniversare a programului Pantone Colour of the Year, culoarea aleasă fiind PANTONE 13-1023 Peach Fuzz, o nuanță catifelată și delicată de piersică, iar cele 2 smarthone-uri, motorola razr 40 ultra ultra si edge 40 neo sunt singurele telefoane in aceasta culoare anuntate de companie. Alegerea este complementară cu misiunea Motorola de a face tehnologia mai accesibilă și de a ajuta consumatorii să folosească tehnologia pentru a se conecta.

Despre Edge 40 Neo

Motorola edge 40 neo vine în culoarea anului 2024 de la Pantone, Peach Fuzz. Smartphone-ul are dimensiunile 159,6 x 72,0 x 7,9 mm și cântărește circa 170 grame. Ecranul are un panou P-OLED cu diagonala de 6,55 inchi, rezoluție 1080x2400px și 1 miliard de culori. Rata maximă de refresh este de 144Hz, are HDR10+ și o densitate a pixelilor de 402ppi.

Smartphone dual-SIM (disponibil eSIM) cu conectivitate 5G, chipset octa-core MediaTek Dimensity 7030 (6nm), GPU Mali-G610 MC3, 256GB spațiu de stocare uMCP (UFS-based multichip package), 12GB RAM, sistem de operare Android 13. Conectivitate wireless Wi-Fi 6e, BT 5.4 și NFC. Poziționare GPS, GLONASS, GALILEO și port de încărcare / transfer date USB-C 2.0 cu OTG.

În spate are o cameră principală wide cu senzor de 50 MP, f/1,8, PDAF multidirecțional și stabilizare optică (OIS), plus o cameră ultrawide (unghi 120˚) de 13 MP cu f/2,2 și PDAF. Camera de selfie este wide cu un senzor de 32 MP, f/2,4.

edge 40 neo are un design elegant, husă pe bază de plante în culoarea telefonului, finisaj din piele vegană și certificare IP68.

Despre RAZR 40 Ultra

razr 40 ultra vine cu ecranul extern de 3.6’’, cel mai mare din industrie pe un telefon pliabil. Utilizatorii pot accesa pe el: notificări, mesaje, cameră, hărți, jocuri, muzică, plăți etc.

RAZR 40 Ultra are un ecran LTPO, AMOLED pliabil cu diagonala de 6,9 inchi, rezoluție 2640 x 1080 și densitate 413ppi. Raportul de aspect este 22:9, rata de refresh de 165Hz și luminozitate maximă de 1400 niți. Ecranul exterior, dreptunghiular are o diagonală de 3,6 inchi, o rezoluție 1066 x 1056 și densitate 413ppi. Rată de refresh de 144Hz și luminozitate maximă de 1100 niți.

Motorola RAZR 40 Ultra (XT2321-1) e dual SIM, sim fizic plus eSIM, și folosește un procesor Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB RAM, 256 GB de stocare UFS3.1 și rulează Android 13. La capitolul conectivitate wireless are Wi-Fi dual-band 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3 cu A2DP, EDR, LE, poziționare GPS, GLONASS), BDS, GALILEO, QZSS, NFC. Și port USB-C 2.0.

Pe partea de camere are o principală wide de 12MP f/1.5 și una wide de 13MP f/2.2.

Acesta este disponibil acum în culoarea anului 2024, Peach Fuzz la precomandă, cu finisaj din piele vegană.

Motorola anunță că utilizatorii pot face precomandă până pe 27 decembrie pentru cele două telefoane disponibile în culoarea anului 2024, Peach Fuzz, la Altex si eMAG. Precomenzilevor fi procesate atât de cele două magazine începând cu 28 decembrie.