Obsesia bizară a lui Elon Musk pentru „X”. A încercat să schimbe numele „PayPal” în „X.com”, dar a ajuns să fie concediat

Miliardarul american Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX și proprietarul Twitter, a tânjit după o modificare din punct de vedere tehnologic a companiei care administra PayPal și a dorit ca această schimbare să înceapă cu litera X, relatează The Washington Post.

În anul 2000, Musk a devenit CEO după fuziunea lui X.com și Confinity, compania cofondată de Peter Thiel, care deținea programul PayPal, un serviciu de transfer de bani mai cunoscut decât cel oferit de Musk.

După ce Thiel a demisionat în urma unei neînțelegeri legate de faptul că Musk a făcut presiuni pentru ca sistemul PayPal să treacă pe o platformă Microsoft în locul unui software bazat pe Unix, Musk a dorit să extindă ambițiile companiei ca fiind mai mult decât un simplu serviciu de transfer de bani, făcând litera X mai proeminentă în brandingul său și eliminând treptat numele PayPal, conform lui Max Chafkin, autorul cărții din 2021, „The Contrarian: Peter Thiel and Silicon Valley's Pursuit of Power".

Dar a existat o problemă care a fost prea evidentă pentru unii clienți: X.com suna ca un site pentru filme pentru adulți.

„X realizase o serie de focus-grupuri care indicau că clienților nu le plăcea numele brandului, pentru că le amintea de pornografie", a notat Chafkin.

Autorul Walter Isaacson a reluat această afirmație în biografia despre Musk, care va fi publicată în luna septembrie.

„Un brand de încredere”

„PayPal devenise un brand de încredere, ca un prieten bun care te ajută să fii plătit", a notat Isaacson, conform unor fragmente făcute publice în această săptămână.

Viziunea lui Musk nu a durat mult timp. Thiel și cofondatorul PayPal, Max Levchin, au orchestrat o lovitură împotriva lui Musk în momentul în care acesta se afla în prima sa vacanță din ultimii ani.

Consiliul de administrație l-a înlăturat pe Musk din funcția de CEO și l-a înlocuit cu Thiel în luna septembrie a anului 2000, conform cărții din anul 2015 a autoarei Ashlee Vance, „Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future". Thiel a redenumit în mod oficial compania PayPal în anul 2001.

„Aceasta este problema cu vacanțele", a afirmat Musk pentru Fortune în anul 2007.

Ascensiunea și decăderea lui Musk la PayPal a fost adusă din nou în centrul atenției, după ce acesta a decis să schimbe numele popularei platforme de socializare în X. Astfel, el a anunțat pe Twitter că X.com înseamnă de acum Twitter.com.

În vreme ce Twitter a început luni să-și îndepărteze numele de pe sediul central, criticii și specialiștii în marketing remarcă faptul că mișcarea a fost un pariu inutil pe un viitor neclar pentru o platformă care se bucura de o largă recunoaștere a brandului datorită emblematicii păsări albastre.

Criticii de pe Twitter au glumit pe seama faptului că noul logo al Twitter nu se poate distinge de logo-urile site-urilor pornografice. Chafkin a menționat că istoria se repetă pentru Musk.

„Mafia PayPal”

Fuziunea dintre X.com și Confinity a avut loc în anul 2000 pentru a evita concurența dintre cele două servicii online și, de asemenea, pentru a „crea cea mai mare și sigură rețea din lume pentru plăți online", conform Richmond Times-Dispatch. Compania păstrase numele X.com, iar Musk, care fusese înlocuit din funcția de CEO al X.com la sfârșitul anului 1999, a fost ales să conducă compania după fuziune.

Musk și Thiel păreau, inițial, să fie pe aceeași lungime de undă, făcând parte dintr-un grup de angajați care se numea „Mafia PayPal”. Ei au fost văzuți zâmbind într-o ședință foto realizată de Associated Press în anul 2000, în care cei doi erau fotografiați cu un computer pe care apărea logo-ul X PayPal.

Dar cei doi ar fi avut neînțelegeri din cauza micromanagementului lui Musk în ceea ce privește tehnologia și brandingul, susțin biografii. Acest sentiment de neliniște s-a răsfrânt asupra angajaților din ambele părți ale fuziunii, culminând cu dorința lui Musk de a pune totul pe o platformă Microsoft în loc de Unix.

Brandingul a fost, totodată, un lucru important pentru Musk, care își dorea să-și pună amprenta asupra companiei, potrivit lui Vance. În momentul în care Thiel a plecat, angajații care îi erau loiali au crezut că este o „nebunie" după ce au auzit că Musk a vrut să elimine numele PayPal într-o perioadă în care vânzătorii de pe eBay au transformat numele companiei într-un verb, a relatat Chafkin în „The Contrarian”.

Chiar și după ce rezultatele focus-grupurilor au arătat că oamenii confundau compania cu un site porno, Musk nu a ezitat să creadă că numele X.com va funcționa.

„A plătit cel puțin un milion de dolari pentru a achiziționa numele de domeniu X.com”, a nitat Chafkin.

„X este un nume mai bun”

Isaacson a vorbit săptămâna aceasta pe Twitter despre încrederea pe care Musk o are în acest nume.

„Dacă vrei să fii doar un sistem de plăți de nișă, PayPal este mai bun", a spus Musk, conform lui Isaacson. „Dar dacă vreți să preluați sistemul financiar mondial, atunci X este un nume mai bun".

Ceea ce s-a întâmplat în anul 2000 a fost descris de Vance ca fiind „una dintre cele mai urâte lovituri din lunga și faimoasa istorie a loviturilor urâte din Silicon Valley”. La un bar din Palo Alto, California, câțiva angajați s-au adunat pentru a discuta despre cum ar putea să-l înlăture pe Musk, conform cărții din 2015 a autoarei Ashlee Vance.

„Au decis să vândă consiliului de administrație pentru ca Thiel să se întoarcă în funcția de CEO", a scris Vance. „În loc să îl confrunte direct pe Musk, ei au decis să acționeze pe la spatele lui".

Musk plănuise o călătorie de două săptămâni cu prima sa soție, Justine, în Australia, în luna septembrie a anului 2000, la câteva luni după ce s-au căsătorit. Urma să fie o călătorie de strângere de fonduri pentru ca Musk să se întâlnească cu potențiali investitori, iar cuplul ar fi putut, de asemenea, să vadă Jocurile Olimpice de vară de la Sydney.

Însă, în timp ce Musk se îmbarca într-un avion, a fost anunțat că directorii X.com au trimis scrisori consiliului de administrație în care își exprimau neîncrederea, conform lui Vance. Astfel, Musk a fost dat afară, iar Thiel a primit funcția de CEO.