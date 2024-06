DevTalks România, cea mai amplă conferință dedicată profesioniștilor IT a reunit 7000 de participanți la București

DevTalks România a avut loc pe 29-30 mai, în București, reunind 7000 de participanții și 160 de experți internaționali și locali

Dezvoltatorii software și profesioniștii IT din România au venit la cea mai amplă conferință

Participanții au avut acces la un conținut valoros, oferit de 160 de experți din industria IT. Evenimentul a găzduit 14 scene de conținut tehnic și peste 70 de spații expoziționale și de networking pentru participanți, plus 2 zone nou lansate la această ediție.

Cu o tradiție de 10 ani, DevTalks România a reunit anul acesta 7000 de participanți, developeri și profesioniști IT, din România, dar și din Franța, Danemarca, Olanda, Germania, UK, Republica Moldova, Spania sau SUA.

DevTalks 2024 a adus în prim plan experți din industria IT de la cele mai mari companii de tehnologie din piața locală și internațională cu focus pe Java, Web, Mobile, Women in Tech, Big Data & Cloud, DevLead, Future of Engineering, DevOps, QA & Testing, Security, Product World și Gaming.

Zona expozițională a reunit peste 70 de companii de tehnologie devenind cel mai complex eveniment adresat developerilor și profesioniștilor IT. Noutatea ediției din acest an a constat în lansarea a 2 zone: Round Table Area, ce a cuprins masterclass-uri tehnice pe conceptul “Silent Disco”, respectiv Grow Your Idea, o zona dedicată start-up-urilor în tehnologie.

„Suntem încântați că am putut fi prezenți în cadrul DevTalks România pentru al treilea an consecutiv, în calitate de sponsori principali ai evenimentului. Pentru noi este o oportunitate excelentă să susținem această comunitate de IT vibrantă, unde ideile se dezvoltă și unde învățăm din experiențele fiecăruia. Aici este locul unde interacționăm în mod direct cu cei care creează următoarea generație de tehnologie, deschizând calea pentru generațiile viitoare.” Mike Makar, Head of MassMutual Romania.

În Romania la eveniment au fost prezenți Amazon, Booking Holdings Romania, EveryMatrix, Google, HCLTech, Luxoft Romania, METRO.digital, Playtika, _VOIS, Vodafone Romania, Connections Consult, Systematic, 1&1 Internet Development, Accenture, Awin Global, BCR, DB Global Technologies, Electronic Arts Romania, eMAG, EPAM Romania, In The Pocket, Ipsos Interactive Services, LSEG Romania, Moldova Innovation Technology Park, Molson Coors GBS, N-able, N-iX, P&G, Palo Alto Networks, Revolut, SoftServe,

„Am avut o experiență uimitoare la DevTalks anul acesta! Speakerii prezenți au fost remarcabili, astfel încât evenimentul a fost plin de prezentări grozave și perspective valoroase din partea tuturor. La standul companiei ne-am bucurat de conversații captivante și interacțiuni valoroase, iar atmosfera generală a fost electrizantă.” Mirela Neagu-Petrisor, Marketing Specialist - Tremend, a company of Publicis Sapient

La DevTalks România au mai participat: Stefanini, Thales, Thoughtworks, Tremend – a company of Publicis Sapient, UniCredit, Arvato Systems, Central Europe Technologies, part of BNP Paribas Personal Finance, Concentrix, Finastra, GE Vernova, INKI.TECH, Swissquote, Tiriac Auto, cu marca Mercedes–Benz, Nespresso Professional, Mindspace, Workspace Studio, Cabina Trasnita, Pepsi, Heineken, Autonom Drive & Blue Romania, Viva Telecom, Finaqua, Therme București.

Următorul eveniment DevTalks România va avea loc pe 4-5 iunie 2025. Mai multe detalii despre cea mai amplă conferință dedicată dezvoltatorilor software și profesioniștilor IT din România, pot fi accesate pe https://www.devtalks.ro

Catalyst Solutions este o companie de consultanță în resurse umane, specializată în soluții de recrutare și employer branding. În cei 18 ani de experiență, Catalyst a devenit cunoscută pentru unele dintre cele mai mari proiecte și evenimente din domeniu, precum:

· DevTalks Romania, cea mai așteptată conferință IT, care reunește 7000 de profesioniști pasionați de web, mobile, cloud computing, big data și alte tehnologii sau trenduri IT.

· DevCon, cea mai influentă conferință dedicată profesioniștilor IT. Pe 5 și 6 noiembrie vor avea loc 6 conferințe dedicate, care ating o varietate de tehnologii și arii de interes, precum: Java, .NET, Data, AI & Machine Learning, Web & Mobile, și nu numai.

· www.hipo.ro, singurul portal de carieră dedicat exclusiv candidaților cu studii superioare.

· Angajatori de TOP, cel mai mare târg de carieră din România, are loc pe hipo.ro de două ori pe an și aduce impreuna 200.000+ candidați și 80 angajatori la fiecare ediție.

· Top Talents România, program care identifică și premiază cei mai valoroși 250 de tineri români.

· Studiul Cei mai doriți angajatori, cel mai cuprinzător instrument de pe piață care măsoară gradul de atractivitate al brand-urilor de angajatori, precum și așteptările pe care tinerii le au de la aceștia.