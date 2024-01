Beko inovează în educația pentru sustenabilitate, prin platforma SaveWater

Beko, unul dintre liderii globali ai industriei de electrocasnice, a făcut recent un pas important în direcția promovării sustenabilității și a educației ecologice. Compania a lansat pe plan local o platformă educațională inovatoare care urmărește să crească gradul de conștientizare a românilor în legătură cu importanța conservării apei. Această inițiativă subliniază angajamentul companiei față de practicile sustenabile și educarea consumatorilor cu privire la utilizarea responsabilă a resurselor naturale. Inițiativa Beko vine într-un moment în care conștientizarea impactului activităților umane asupra mediului este mai importantă ca oricând.

Denumită "SaveWater", platforma evidențiază, în același timp, modul în care alegerea unui electrocasnic, precum o mașină de spălat vase, poate contribui semnificativ la reducerea consumului de resurse. Inițiativa își propune să arate cum tehnologiile dezvoltate de Beko pot lucra atât în beneficiul utilizatorului final, cât și al mediului și societății ca întreg, subliniind, totodată, angajamentul companiei față de promovarea unui stil de viață sustenabil.

SaveWater, o platformă axată pe sustenabilitate

Platforma oferă informații și resurse menite să schimbe percepții neîntemeiate potrivit cărora spălatul manual al vaselor ar fi preferat din anumite puncte de vedere, în comparație cu utilizarea unei mașini de spălat vase. În plus, platforma urmărește să crească nivelul de conștientizare privind impactul pozitiv asupra mediului pe care îl are utilizarea unei mașini de spălat vase.

„Toate analizele de piață descriu o creștere a segmentului de consumatori care așteaptă ca brandurile să adopte principiile sustenabilității, care sunt conștienți de impactul lor asupra mediului și sunt dispuși să investească în produse durabile. În contextul în care deciziile de azi afectează generațiile de mâine, brandurile au puterea și datoria de a ghida consumatorii spre alegeri informate. De aceea, la Beko, ne-am luat angajamentul de a crea o sinergie între sustenabilitate și performanță, căutând să inovăm și să inspirăm consumatorii în adoptarea de practici care au un impact mai mic asupra mediului. Platforma noastră SaveWater este un exemplu concret al acestei abordări, educând publicul despre beneficiile unui comportament care pune accent pe consumul responsabil de resurse, ajutând astfel consumatorii să ia decizii informate”, spune Gabriel Eremia, Marketing & Product Management Director al Arctic.

Conținutul platformei SaveWater aduce în focus rezultatele unui studiu, potrivit căruia folosirea mașinii de spălat vase se dovedește a fi mult mai eficientă din punct de vedere al resurselor decât spălarea manuală a vaselor, cu rezultate de curățare comparabile sau mai bune*.

Platforma combate, cu informații documentate, 10 dintre cele mai răspândite “mituri” despre mașinile de spălat vase și utilizarea lor. Cele mai întâlnite dintre acestea se referă la consumul de apă și energie electrică. Deși există persoane care tind să creadă că mașina de spălat vase consumă mai multă apă decât s-ar consuma dacă vasele ar fi spălate manual, adevărul este altul. Potrivit studiului citat, prin spălarea manuală a vaselor se consumă în medie 103 litri de apă la un ciclu complet de spălare, în timp ce, cu mașina de spălat vase, media de consum este de aproximativ 15-22 de litri de apă.

Cât privește mitul conform căruia mașina de spălat vase consumă multă energie electrică, studiile interne Beko arată că aceasta are nevoie de 0.77 kWh per ciclu de spălare**, datorită clasei energetice eficiente a mașinilor de spălat vase și datorită motorului ProSmartInverter, care contribuie la un consum redus de energie.

Tehnologia SaveWater™, inovație în materie de reducere a consumului de apă

Grație tehnologiei SaveWater, lansată de companie în premieră în 2022 la cel mai mare târg de tehnologie, mașina de spălat vase Beko poate avea un consum de doar 6,9 litri de apă la programul Eco, ceea ce reprezintă o reducere a cantității de apă de 27%*** comparativ cu consumul de apă al aceluiași program de la mașinile de spălat vase Beko ce nu utilizează tehnologia SaveWater.

Prin această tehnologie este păstrată ultima apă curată din etapa de clătire, pentru a fi utilizată la începutul următorului ciclu de spălare, ceea ce asigură reducerea consumului de apă.

„La Beko, am căutat și continuăm să oferim soluții care simplifică viața de zi cu zi a oamenilor, permițându-le să investească timp în ceea ce contează cu adevărat pentru ei. Într-o lume a schimbărilor, aportul tehnologiei responsabile este esențial, iar noi ne-am dorit să livrăm tehnologie accesibilă și benefică utilizatorilor pe termen lung, punând în piață produse care reduc impactul asupra mediului”, declară Murat Büyükerk, CEO al Arctic.

Schimbarea începe cu fiecare picătură de apă

Platforma dezvoltată de Beko România încorporează și un element important de interactivitate, printr-un quiz care vine să aducă în prim-plan cantitatea de apă economisită prin utilizarea mașinilor de spălat vase Beko. Astfel, quiz-ul devine un element cu rol educațional privind reducerea consumului de apă per capita, esențial pentru gestionarea sustenabilă a acestei resurse vitale.

Prin intermediul acestui quiz, consumatorii pot afla că, prin utilizarea mașinii de spălat vase o dată pe zi, se pot economisi 32.120 de litri de apă/an – echivalentul cantității de apă necesare timp de 44 de ani a unei persoane care consumă 2 litri de apă pe zi****.

Educație pentru sustenabilitate, prin conținut generat de AI

Într-un demers imaginativ inedit de reamintire a importanței fundamentale a protejării apei, la finalul quiz-ului, o imagine generată de inteligența artificială corelează importanța unui comportament responsabil cu o ilustrație despre însemnătatea ecosistemelor acvatice.

Într-un efort de a educa și inspira, aceste imagini generate de AI au reprezentat punctul central al primei expoziții de artă organizată de Beko România, care a vizat să transmită un mesaj de impact despre importanța conservării apei. Organizată împreună cu Muzeul Imersiv al Noilor Arte (MINA), cel mai mare centru de new media art din Europa de sud-est, expoziția a propus o experiență imersivă și inovatoare.

Timp de o lună, vizitatorii au putut să experimenteze o intersecție fascinantă între artă și tehnologie, prin expoziția „SaveWater - Puterea apei întâlnește inteligența artificială”. Fiecare imagine a spus o poveste despre însemnătatea apei, reamintindu-ne să acționăm într-un mod responsabil pentru a proteja această resursă vitală.

„Prin platforma SaveWater, am arătat că tehnologia și responsabilitatea pot merge mână în mână. Ne bucurăm să putem contribui la crearea unui viitor sustenabil și să oferim consumatorilor români resursele necesare pentru a face alegeri informate și care să-i motiveze să adopte schimbări în viața de zi cu zi, pentru un viitor mai bun pentru toți", adaugă Murat Büyükerk, CEO al Arctic.

*Lotta Theresa Florianne Schencking and Rainer Stamminger What science knows about our daily dishwashing routine, Tenside Surfactants Detergents 59(3), March 2022

** Valoare calculată în baza studiilor interne efectuate pentru consum 77 kWh per 100 cicluri de spălare, pentru codul BDFN38641XC – Mașina de spălat vase independentă Beko"

*** Consum de 6,9L de apă la programul Eco pentru mașinile de spălat vase Beko cu tehnologia SaveWater™, reprezentând o economie de 2,6L comparativ cu consumul de apă al aceluiași program de la mașinile de spălat vase Beko ce nu utilizează tehnologia SaveWater™.

****Calcul valabil pentru diferența dintre numărul de litri de apă necesari spălatului manual față de utilizarea mașinii de spălat vase, conform studiului efectuat în cadrul Universității din Bonn, corelată cu frecvența de spălare de o dată pe zi