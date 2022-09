Bang&Olufsen Beoplay EX, căști TWS pentru pretențioși [TECH REVIEW]

Bang&Olufsen Beoplay EX sunt pentru cei care își doresc unele dintre cele mai bune căști cu adevărat wireless (TWS) și cărora nu le pasă de preț.

Am evitat să spun pentru audiofili, deși nu sunt departe de adevăr, pentru că puritanii sunetului vor spune, cel mai probabil, că ”firul e sfânt”. Dar cine știe, poate mă înșel.

Totodată sunt și singurele căști TWS din 2022 despre care pot să spun că mi-au smuls un WOW la prima audiție.

Sunt destul de mari, dar nu până la nivelul la care să fie incomode. În orice caz mai mari decât toate celelelte pe care le-am testat în acest an. Dimensiunile fiecărei căști sunt 22.5 x 34.8 x 22.7mm și greutatea 6g, iar dimensiunea cutiei de încărcare 66.2 x 48 x 22.1 și greutatea de 53 g.

Vezi în clipul video unboxing-ul căștilor.

Materialele din care sunt construite sunt aluminiu, sticlă și polimer silicon iar culoarea modelului testat este Black Anthracite. Și dacă am vorbit de materiale probabil ar trebui să spun că au rezistența la apă și praf IP57.

Ca să le folosești la capacitate maximă e necesară aplicația Bang&Olufsen (Google Play și App Store), aceeași pe care am folosit-o la orice altă pereche de căști, diferența constă în funcțiile oferite de producător pentru fiecare dispozitiv în parte. Din acest punct de vedere Beoplay EX sunt destul de ofertante.

Căștile sunt tip in ear ( în ureche ), au drivere Neodymium cu diametrul de 9.2 mm, răspuns în frecvență 20 - 20.000 Hz, Adaptive ANC, egalizator de sunet personalizabil prin aplicație, Bluetooth 5.2, 6 mirofoane (MEMS), codec-uri audio SBC, AAC , aptX Adaptive.

Primul dispozitiv pe care le-am conectat a fost iPad-ul, pe care am ascultat muzică și m-am jucat Call oF Duty: Mobile. Ce mi-a atras atenția în setările Bluetooth este că se conectează la dispozitiv nu doar căștile, ci și cutia.

Și dacă nu mă înșel întâi se conecteză cutia și apoi căștile. Desigur e doar un amănunt, dar nu am întâlnit multe dispozitive audio la care cutia și căștile se conecteză separat.

Iată o captură din meniu și opțiunile din aplicație.

Pe coloana din stânga căștile conectate și alte dispozitive folosite anterior, în dreapta sus încărcarea căștilor( autonomie în ore) și a cutiei. Urmează opțiunile de ANC, Transparency și Neutral. Sub ele profilurile de sunet plus unul personalizabil. Mai jos setările pentru apeluri și stand-by.

Mai târziu le-am conectat și pe OnePlus 9, dar ceva mai greu. Din observațiile mele, după testarea mai multor căști Bang&Olufsen, se împerechează (pairing) mai ușor cu produsele Apple (iPhone și iPad) decât cu cele cu Android. Și apropo de împerechere au certificare Google Fast Pair Made pentru iPhone (MFi) și Microsoft Swift Pair.

Cum se aud Bang&Olufsen Beoplay EX ?

Ceea ce m-a făcut să zic WOW, la primul contact, a fost puterea, bogăția sunetului și rezonanța. Sunetul este echilibrat așa că nu vei fi copleșit de bas, dar are suficientă putere pentru a oferi melodiei energie, gama medie este strălucitoare și naturală, în timp ce frecvențe mai înalte se desfășoară confortabil.

Am ascultat cu Beoplay EX muzică din diverse genuri, am văzut clipuri pe Youtube, filme și m-am jucat.

Volumul e foarte puternic la maximum și asta compensează ANC-ul, care se descurcă bine într-un birou, dar nu la fel pe o stradă zgomotoasă sau în metrou. Nu mă înțelege greșit, ANC-ul e bun, dar se putea și mai bine.

Când vine vorba de autonomia bateriei, cu Beoplay EX poți obține aproximativ 6 ore de utilizare continuă cu ANC pornit sau 8 ore cu el oprit, iar carcasa oferă până la 20 de ore de timp de ascultare în total.

Fiecare cască are o baterie de 70 mAh, iar cutia una de 380 mAh. Încărcarea completă a căștilor și cutiei durează peste o oră și jumătate pe fir. E disponibilă și încărcarea wireless, care durează în jur de 2 ore și un sfert.

Dar cum spun și la telefoane sau laptopuri, încărcarea durează de fapt mai puțin pentru că nu le lăsăm decât accidental să se descarce complet.

Acestea sunt datele de la producător și cum pentru căști nu există o aplicație care să arate exact cât rezistă, ca la telefoane, pot doar să spun că am prins o zi întreagă de ”joacă” cu ele, în jur de 10 ore, cu ANC activat și dezactivat, în funcție de mediul în care eram.

Ca un verdict, pentru cei mai înverșunați ascultători pot spune că vor fi minimum 6 ore de autonomie, fără ajutorul cutiei.

La momentul publicării acestui review, Beoplay EX se găsesc în magazine la un preț cuprins între 2000 lei și circa 2500 lei. În mod clar nu sunt pentru oricine, dar cei care au șansa să le poată folosi nu vor regreta investiția.