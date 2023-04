ASUS Republic of Gamers a prezentat seria ROG Phone 7

ASUS Republic of Gamers (ROG) a anunțat astăzi, 13 aprilie, noua serie de smartphone-uri de gaming ROG Phone 7 în cadrul evenimentului virtual de lansare „For Those Who Dare”.

Seria ROG Phone 7 include modelele ROG Phone 7 și ROG Phone 7 Ultimate.

Asus ROG Phone 7 Ultimate vine în două variante de culoare și combină platforma mobilă flagship Snapdragon 8 Gen 2, cu sistemul termic GameCool 7 și reglajul special ROG. Smartphone-ul are un design al camerei de vapori cu ciclu rapid, care crește eficiența disipării căldurii cu până la 168%, permițând seriei ROG Phone 7 să ruleze jocuri la viteză maximă, menținând în același timp temperaturi scăzute.

ROG a crescut volumul efectiv al difuzoarelor seriei ROG Phone 7 cu 50% și a tunat sistemul audio în colaborare cu specialiștii audio Dirac. Seria ROG Phone 7 redă un sunet pe 2.1 canale atunci când este atașat noul accesoriu AeroActive Cooler 7 - care integrează un subwoofer puternic.

Ecranul Samsung AMOLED de 165 Hz oferă o luminozitate de două ori mai mare, iar seria ROG Phone 7 dispune, de asemenea, de efectele în joc generate de AI, de butoanele haptice AirTrigger care se pot personaliza și de actualizările continue ale setărilor de joc de către echipa ROG Gaming. Versiunea ROG Phone 7 Ultimate dispune în plus de afișajul matricial unic ROG Vision pe capacul dorsal, iar sistemul termic GameCool 7 este îmbunătățit cu AeroActive Portal.

Performanță

Seria ROG Phone 7 se bazează pe puterea platformei mobile flagship Snapdragon 8 Gen 2 la 3,2 GHz, care este cu 15% mai rapidă și cu 15% mai eficientă din punct de vedere energetic decât generația anterioară. Procesorul este acompaniat de până la 16 GB de memorie RAM LPDDR5X la 8533 Mbps și o memorie ROM UFS 4.0 de 512 GB, de două ori mai rapidă decât UFS 3.0.

De asemenea, este pregătit pentru WiFi 7 (802.11be), care oferă canale cu o lărgime de până la 320 MHz, iar funcționarea în regim Multi-Link înseamnă că jucătorii se pot conecta la diferite benzi de frecvență în același timp. Grație tehnologiei Qualcomm, ROG Phone 7 suportă „ray tracing” accelerat hardware. Acest lucru înseamnă că, pentru jocurile suportate, jucătorii se pot bucura de reflexii hiper-realiste - în special pe suprafețele de apă și metal - care adaugă o nouă dimensiune experienței de joc.

Toată această putere este îmbunătățită și mai mult cu ajutorul panoului de administrare Armoury Crate, care le oferă jucătorilor control asupra performanței și setărilor. Seria ROG Phone 7 utilizează un ecran Samsung AMOLED de 165 Hz cu o rată de eșantionare tactilă de 720 Hz și o acuratețe a culorilor Delta E <1. Luminozitatea a fost crescută până la 1500 de niți pentru o vizualizare mai ușoară în aer liber. Imaginile sunt reglate în colaborare cu Pixelworks, companie din domeniul procesării vizuale.

ROG Phone 7 Ultimate dispune de ROG Vision, un afișaj color matricial unic pe partea din spate a telefonului. Acesta poate reda animații declanșate de evenimente de sistem, cum ar fi încărcarea telefonului, primirea apelurilor, activarea modului X și multe altele. Jucătorii își pot crea chiar și propriile animații personalizate, sporind și mai mult caracterul unic al ROG Phone 7 Ultimate.

Eficiență energetică

Pentru a reduce consumul de energie fără a compromite performanța, seria ROG Phone 7 valorifică îmbunătățirea cu 15% a eficienței energetice a platformei Snapdragon 8 Gen 2, optimizată cu cel mai bun sistem termic GameCool 7 pentru a răci CPU-ul din toate direcțiile. Pentru sesiuni scurte de gaming, compusul termic cu nitrură de bor (BN) de pe o latură a CPU-ului reduce throttling-ul. Sesiunile de durată medie sunt asigurate de camera de vapori mai mare și de foile de grafit de pe cealaltă parte a CPU-ului.

În cele din urmă, pentru sesiunile maraton, AeroActive Cooler 7 - cu ventilatorul său poziționat chiar deasupra modulului CPU - intră în joc pentru o răcire activă folosind AI, dispunând de un element Peltier pentru o performanță suplimentară de răcire. În cazul ROG Phone 7 Ultimate, răcirea este îmbunătățită și mai mult cu facilitatea avansată AeroActive Portal. Această admisie de aer se activează automat atunci când este atașat AeroActive Cooler, direcționând un flux constant de aer rece din cooler pe lamelele de răcire ale camerei de vapori.

Sunet

Cele două difuzoare frontale de 12 x 16 mm - cu un volum efectiv cu 50% mai mare decât până acum - sunt ajutate de subwooferul de 13 x 38 mm cu cinci magneți, super liniar, încorporat în coolerul AeroActive 7, care sporește volumul basului cu 77% pentru un sunet 2.1 imbatabil în jocuri sau filme (atunci când coolerul este atașat).

Reglarea fină în colaborare cu experții audio de la Dirac contribuie la calitatea sunetului. Seria ROG Phone 7 dispune de multiple tehnologii audio, de la adaptorul jack de 3,5 mm pentru căști la sunetul spațial de tip cinematografic Dirac Virtuo For Headphone. Suportul Qualcomm aptX și aptX Lossless asigură un sunet Bluetooth cu fidelitate și latență redusă.

Disponibilitate și prețuri

Telefoanele ROG Phone 7 sunt disponibile în România la precomandă prin intermediul distribuitorilor autorizați și a eShop-ului oficial ASUS, la prețuri ce pornesc de la aprox. 5199 de lei (configurația cu 12GB RAM și stocare de 256GB). În cazul modelului ROG PHONE 7 Ultimate disponibil la o dată ce va fi comunicată ulterior prețul pornește de la aproximativ 7099 de lei (echipat cu 16GB RAM și stocare de 512GB).