A fost inventat primul tractor din lume care se alimentează cu gunoi de grajd. Descoperirea care ar putea revoluționa agricultura VIDEO

O companie britanică a inventat primul tractor din lume care se alimentează cu gunoi de grajd. Acesta, care este alimentat cu gaz metan lichid, ar fi primul vehicul de acest fel și ar putea marca un punct de cotitură cu privire la furnizarea de energie în ferme, relatează Daily Mail.

Vehiculul de 270 CP funcționează cu combustibil realizat din gunoiul de grajd. Mai mult decât atât, se spune că are performanțe asemănătoare cu cele ale modelelor standard cu motor diesel.

Vehiculul T7 funcționează prin strângerea deșeurilor de la o turmă de 100 de vaci în unități de stocare a biometanului din cadrul fermei.

Gazul, numit și metan fugitiv, este ulterior tratat, comprimat și metamorfozat în combustibil cu emisii reduse. Un rezervor criogenic fixat pe tractor menține metanul în stare lichidă la –162 de grade, ceea ce dă tractorului o putere la fel de mare ca cea a unui motor diesel, însă cu o scădere importantă a emisiilor.

Tractorul a fost inventat de compania Bennamann din Cornwall, care a studiat și dezvoltat producția de biometan de peste 10 ani. Acesta a fost supus unui test în timpul unei campanii pilot la o fermă din Cornwall, unde emisiile de dioxid de carbon au fost reduse de la 2.500 de tone la 500 de tone într-un an.

„Tractorul T7 alimentat cu metan lichid este o adevărată premieră mondială și încă un pas spre decarbonizarea industriei agricole globale și spre realizarea unei economii circulare”, a afirmat Chris Mann, cofondatorul Bennamann. „De asemenea, metanul are o putere de încălzire a atmosferei de peste 80 de ori mai mare decât cea a dioxidului de carbon pe o perioadă de 20 de ani, așa că, prin eliminarea acestuia și utilizarea lui în scopuri bune, contribuim la combaterea rapidă a încălzirii globale. Am demonstrat că valorificarea potențialului biometanului poate face ca fermele să devină independente din punct de vedere energetic și neutre din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon”, a mai adăugat Mann.

„Biometanul are un potențial uriaș”

Tractorul New Holland T7 Methane Power LNG (gaz natural lichefiat) a fost prezentat în urmă cu o lună în timpul unui eveniment din Statele Unite. Vehiculul a fost realizat în parteneriat cu compania mamă a New Holland, CNH Industrial, și Bennamann, care are sediul în Newquay.

Pentru a produce combustibilul lichefiat, gazul metan este strâns și depozitat într-unul dintre sistemele de captare și stocare a biometanului din cadrul fermei Bennamann.

Sistemele eligibile pentru subvenții guvernamentale sunt folosite pentru a etanșa lagunele de purin pentru a colecta metanul care altfel ar scăpa în atmosferă. Campania cercetează folosirea mai largă a tehnologiei și speră ca aceasta să fie folosită pentru încărcarea vehiculelor electrice în zonele rurale.

Parteneriatul local pentru întreprinderi din Cornwall și insulele Scilly (LEP), cofinanțează în prezent un studiu pentru a aprecia amploarea emisiilor fugitive de metan în Cornwall. În plus, aceștia vor cerceta emisiile de la situri, precum fermele de lactate și stațiile de tratare a apelor reziduale.

Totodată, parteneriatul va cerceta posibilul viitor de utilizare a biometanului ca și combustibil pentru transporturi și agricultură.

„Biometanul are un potențial uriaș. Dacă putem face ca industria noastră agricolă să devină independentă din punct de vedere energetic în fața costurilor tot mai mari ale factorilor de producție și a prețurilor volatile ale energiei, reducând în același timp emisiile, atunci putem oferi un impuls economic uriaș pentru comunitățile rurale, o mai mare securitate alimentară și ne putem îndrepta spre zero net”, a spus președintele LEP, Mark Duddridge.

„Aceste aplicații nu se limitează la agricultură sau la Cornwall. Ele sunt globale”, a mai adăugat Duddridge.