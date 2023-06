Specie rară de palmier care înfloreşte subteran, descoperită de cercetători

Cercetătorii de la Royal Botanic Gardens (RBG), Kew and partners au descoperit o nouă specie rară de palmier care înflorește subteran. Tocmai din acest motiv, noua specie a fost denumită Pinanga subterranea.

Planta este cunoscută foarte bine de locuitorii insulei tropicale Borneo din Asia de Sud-Est, care consumă fructele sale de un roşu strălucitor, dulci şi suculente.

Cu toate acestea, planta nu a fost remarcată până acum de oamenii de ştiinţă, care au descris circa 300 de specii diferite de palmier prezente pe insulă, scrie Agerpres.

„Studiez palmierii de peste 30 de ani şi sunt uimit că ne pot surprinde în continuare”, a spus William Baker, cercetător principal în cadrul Tree of Life at RBG Kew. „Această descoperire neaşteptată oferă mai multe întrebări decât răspunsuri. Ce anume polenizează palmierul? Cum găseşte polenizatorul florile subterane? Cum a evoluat acest fenomen şi cum o să ne surprindă din nou palmierii data viitoare?”, s-a întrebat el.

Peste 2.500 de specii de palmier, cunoscute

Pinanga subterranea este una dintre cele peste 2.500 de specii de palmier cunoscute de oamenii de ştiinţă şi dintre care aproape jumătate sunt în pericol de extincţie.

Creşte în pădurile primare din vestul insulei Borneo, traversând graniţele dintre regiunea Sarawak din Malaezia şi regiunea Kalimantan din Indonezia.

Înainte de a fi descrisă ştiinţific, planta era cunoscut în cel puţin trei dialecte Borneo sub denumirile: Pinang Tanah, Pinang Pipit, Muring Pelandok şi Tudong Pelandok.

Deşi era cunoscută de populaţia indigenă, Pinanga subterranea a fost complet ignorată de comunitatea ştiinţifică - subliniind nevoia de a colabora mai strâns cu comunităţile indigene. Cercetătorii au fost alertaţi prima dată de prezenţa plantei de coautorul studiului, Paul Chai, un botanist din Malaezia după numele căruia a fost botezată specia de palmier Pinanga chaiana.

Acesta a zărit pentru prima dată noua specie în 1997 când dădea deoparte stratul dens de frunziş care înconjura un vlăstar de palmier pentru a realiza o fotografie mai reuşită. A observat atunci un fruct care ieşea din sol. În zonă erau mai multe plante, însă doar una avea fructe.

Specie găsită din întâmplare

În 2018, Benedikt Kuhnhauser, Peter Petoe şi William Bakera au revizitat Lanjak Entimau Wildlife Sanctuary, de unde au colectat diverse specimene din palmier în scopuri ştiinţifice. „Fără pontul oferit de colegul nostru malaezian Paul Chai, am fi confundat probabil această specie nouă şi interesantă cu o sămânţă obişnuită de palmier şi am fi ignorat-o”, a spus Kuhnhauser. „În schimb, am descris ştiinţific un caz incredibil de rar de inflorescenţă subterană şi primul astfel de exemplu cunoscut în întreaga familie a palmierilor. Este cu adevărat o descoperire unică în viaţă”, a adăugat el.

Cele mai multe plante cu flori au evoluat astfel încât florile şi fructele să se dezvolte deasupra solului, ceea ce facilitează polenizarea şi dispersarea seminţelor. Cu toate acestea, există un mic subgrup de plante care au evoluat spre înflorirea şi formarea de fructe în subteran - fenomen constatat la 171 de specii din 89 de genuri şi la 33 de familii de plante. Noul studiu a fost publicat în revista PALMS - the Journal of the International Palm Society.