Inel vechi de 1.800 de ani reprezentând o zeiță romană, descoperit de un băiat de 13 ani care făcea drumeții împreună cu tatăl său

Inelul a fost descoperit pe Muntele Carmel și are o vechime de 1800 de ani, a anunțat Autoritatea de Antichităţi Israel. Este gravat cu chipul Minervei, zeiţa romană a înţelepciunii şi luptei, cunoscută grecilor sub numele de Atena.

Yair Whiteson, în vârstă de 13 ani, a găsit inelul în timp ce făcea o drumeție cu tatăl său în Haifa. Cei doi se plimbau în apropierea unei cariere antice de pe Muntele Carmel când Yair, căruia îi place să colecționeze roci și fosile interesante, a observat un „mic obiect verde” pe sol, potrivit Lives Science.

„Era corodat și, la început, am crezut că era doar un șurub ruginit. M-am gândit să-l încălzesc, dar apoi, din fericire, am înțeles că era un inel. Acasă, am văzut că avea o imagine pe el. La prima vedere, am crezut că este un războinic”, a spus adolescentul.

Familia sa a luat legătura cu Autoritatea de Antichităţi Israel, care a transferat apoi artefactul la Departamentul Tezaurelor Naționale din Israel.

Inelul mic a aparținut probabil unei femei sau unei fete din perioada romană târzie (secolele II-III d.Hr.), au declarat cercetătorii. Acesta a fost găsit în Khirbet Shalala, un sit arheologic situat pe un deal din apropierea carierei care conține rămășițele unei ferme din perioada romană.

Inelul, care pare a fi făcut din bronz, o înfățișează pe Minerva, echivalentul roman al zeiței grecești Atena, purtând doar o cască.

Minerva, care era populară în regiune în perioada romană, era „considerată, printre altele, zeița războiului și a strategiei militare, precum și zeița înțelepciunii”, au declarat Nir Distelfeld, inspector la Unitatea de prevenire a furturilor din cadrul Autorității Israeliene pentru Antichități (IAA), și Eitan Klein, de la Unitatea de prevenire a furtului de antichități din cadrul IAA.