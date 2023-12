Colonizarea pe Marte, un vis pentru care se fac tot mai mulți pași. Planeta Roșie va deveni noua noastră destinație

Noile descoperiri științifice ne aduc tot mai aproape de o călătorie de cercetare, cu echipaj uman, pe planeta Marte, un vis al umanității încă din perioada cursei spațiale. O echipă de cercetători chinezi a construit un robot-chimist care poate extrage oxigen din Marte.

Marte este a patra planetă de la soare, cea mai apropiată de Pământ. Este numită și Planeta Roșie datorită oxidului de fier rafinat din solul acestui corp ceresc.

Marte este cunoscută de mult de omenire. Mai ales în timpul marilor pași către călătoriile spațiale din anii '60-'70 și a dezvoltării mijloacelor de observare a spațiului cosmic și a corpurilor cerești cu aparate de mare precizie, planeta Marte a aprins imaginația tuturor. „Marțienii“ și călătoriile pe Marte au populat din belșug benzile desenate, producțiile cinematografice SF, literatura SF, dar și comunitățile de pasionați de spațiu, UFO și viață extraterestră. S-au făcut chiar și planuri de colonizare a planetei Marte.

Până acum câțiva ani, colonizarea acestui corp ceresc era ceva imposibil din cauza condițiilor de pe Marte, total incompatibile cu viața. Cu toate acestea, inclusiv în reviste prestigioase, au apărut studii privind soluții pentru susținerea vieții în mediul marțian, cel puțin pentru expediții de cercetare. Ultima dintre acestea prezintă o invenție care ar putea rezolva, parțial, problema atmosferei de pe Marte.

Planeta Roșie, o lume ostilă, înghețată și pustie

Începând cu anii '60 au fost elaborate și propuse numeroase planuri de misiuni umane pe Marte, atât prin agenții guvernamentale, cât și prin companii private. Atât NASA, cât și Roscosmos, încă din perioada de maxim apogeu a cursei spațiale au conceput planuri de explorare și colonizare temporară a planetei Marte.

Cele mai bune exemple de proiecte de colonizare au fost Mars Direct și Semi-Direct, susținute de Robert Zubrin, un mare partizan al colonizării marțiene. Mai mult decât atât, în 2017, la World Government Summit, reprezentanții Emiratelor Arabe Unite au anunțat elaborarea unui concept de colonizare a planetei Martei până în 2117.

Dincolo de planuri și concepte, niciun om nu a pus și nu pare că va pune piciorul pe Planeta Roșie în viitorul apropiat. Au fost în schimb șase misiuni in 1997 și până în prezent, cu rovere robotice, pe Marte. Aceste dispozitive inteligente au reușit să colecteze multe date privind calitatea solului, aerul, fauna, flora, temperatura, presiunea dar și mulți alți parametri. Din punct de vedere științitific, Marte este o planetă ostilă pentru om și orice vietate de pe Terra.

Cu toate acestea, există și destule asemănări cu Pământul. De exemplu, Marte are o înclinație axială similară cu cea a Pământului. Tocmai de aceea, pe Planeta Roșie există patru anotimpuri, ca în zona temperată, pe Terra.

Anul marțian este ceva mai lung decât cele 365 zile de pe Terra, adică 1,88 ani pământești. De altfel, planeta Marte este cea mai asemănătoare planetă cu Pământul din punct de vedere al regimului de temperatură. Deși pe Marte este foarte frig, există și zone unde temperaturile sunt similare cu cele de pe Terra.

În schimb, diferențele sunt decisive privind posibilitatea susținerii vieții pe Marte. De exemplu, Planeta Roșie are doar 38% din gravitatea întâlnită pe Terra. Presiunea atmosferică este cu mult sub limita Armstrong, ceea ce face imposibilă supraviețuirea fără un costum special. Totodată atmosfera de pe Marte este toxică, la fel și solul. Pe Marte au fost observați vulcani și un canion gigantic. Temperaturile în mare parte a planetei sunt foarte scăzute. De multe ori, Marte este răvășită de furtuni puternice, iar atmosfera rarefiată nu împiedică radiațiile spațiale.

Pași și idei inovatoare care ne aproapie de Marte

Cu toate acestea multe colective științitifice lucrează tocmai pentru a găsi soluții la neajunsurile de pe Marte. Mars Gravity Biosatellite a fost, de exemplu, un program pentru a studia efectele gravitației reduse de pe marte asupra omului. Într-un studiu pentru revista Nature, Omid Karimzade Soureshjani, Ali Massumi și Gholamreza Nouri oferă soluții pentru realizarea unor construcții mai accesibile din punct de vedere al prețurilor dar și mai viabile, pentru înființarea unei tabere umane de cercetare pe Marte.

„Principalul obstacol de colonizare a planetei Marte este costul misiunii. Din punct de vedere ingineresc și structural aducerea materialelor și structurilor de pe Pământ, sau excavații masive pe suprafața planetei Marte, presupun un consum uriaș de energie. (...) Construcția de clădiri decente din punct de vedere al consturilor, la fața locului, utilizând resurse locale, de pe planetă, cel puțin la începutul colonizării, ar putea fi soluția ideală de colonizare a planetei Marte”, precizează echipa de cercetare, în studiul științitific „Sustainable colonization of Mars using shape optimized structures and in situ concrete”. Pe scurt, echipa de cercetare a gândit proiecte de clădiri cu forme speciale, pentru a rezista condițiilor de pe Marte, din resurse locale, utilizând inclusiv energia solară.

O altă echipă de cercetători chinezi, au inventat, recent, un robot chimist care ar fi capabil să folosească apa de pe Marte, mai ales din zonele înghețate, și a o transforma în oxigen. Tocmai pentru a rezolva problema aerului respirabil. Robotul este controlat prin Inteligența Artificială și ar fi capabil să identifice materiale din care poate extrage oxigen într-un proces numit OER( Oxygen Evolution Reaction). Robotul a fost deja testat pe cinci meteoriți care seamănă ca structură cu solul de pe Marte. Totodată au urmat și teste într-un mediu și o suprafață care simulează condițiile de pe Planeta Roșie. Procesul este complex și descris într-un material apărut la începutul lui noiembrie în revista Nature și se numește ”Automated synthesis of oxygen-producing catalysts from Martian meteorites by a robotic AI chemist”.

În mijlocul unui proces de extincție

Sunt cercetători care spun că găsirea de soluții pentru colonizarea planetei Marte sunt vitale pentru viitorul omenirii. Și asta având în vedere că, spun aceștia, ne aflăm în mijlocul unui proces de extincție. De altfel, Terra a fost martora a cinci extincții masive cu aproape 90% dintre specii distruse, în ultimii 500 de ani.

Câțiva oameni de știință spun că acum ne aflăm în mijlocul unui proces masiv de extincție din Holocen, unde creșterea populației umane, devastarea resurselor în mod necontrolat, se va dovedi mai mult decât poate duce Pământul, pentru a se regenera. Alții oameni de știință spun că oamenii vor fi obligați să caute rezerve de energie din alte surse, precum planetele și stelele.

Viața multi-planetară poate fi un răspuns inevitabil. Iar Marte, va fi, cel mai probabil, prima noastră destinație.