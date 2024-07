Câinii ar fi nocivi pentru sănătatea mintală, susține un studiu. Cercetarea a generat revolta iubitorilor de animale

Deși părearea general acceptată este este că animalele de companie, în general (și câinii, în special) sunt bune pentru sănătatea mintală a stăpânilor lor, un studiu susține că aceștia din urmă ar fi, de fapt, „nocivi”.

Potrivit studiului, citat de Skepchick - o comunitate online fondată de Rebecca Watson în 2005, care se concentrează pe subiecte precum știința, scepticismul, activismul și cultura, toate abordate dintr-o perspectivă feministă și bazată pe dovezi - 45% dintre respondenți s-au simțit „semnificativ nefericiți” din cauza animalelor lor de companie.

„Psihologii finlandezi au dezvoltat o scară pentru a măsura cu exactitate cât de nefericiți sunt oamenii după ce primesc un cățeluș. Apoi au aplicat această scară la aproximativ 2 000 de persoane care aveau câini care au fost la un moment dat căței. (....) Au constatat că 45% dintre respondenți au fost făcuți semnificativ nefericiți de cățelul lor, cele mai frecvente efecte fiind anxietatea, frustrarea și oboseala (în această ordine de prevalență). Din acest grup, «20,3% au raportat că aceste sentimente au persistat mai puțin de o lună, 31,0% au raportat o durată de 1-5 luni, 29,5% au experimentat sentimente care au durat de la o jumătate de an la un an, iar 19,3% au raportat că aceste sentimente au durat mai mult de un an»”, spune, făcând trimitere la studiul publicat luna trecută în Mental Health Research, Rebecca Watson, care este și este gazda Quiz-o-Tron, o emisiune lunară de întrebări și podcasturi cu tematică științifică.

„Treci peste asta!”

Influencerița a insistat însă pe aspectele pozitive din acest studiu.

„Deci, mai întâi de toate, există câteva vești bune: Majoritatea oamenilor NU s-au simțit nefericiți crescând un cățeluș. Așa că notați asta. Acesta este un lucru pozitiv! Și în al doilea rând, majoritatea oamenilor care au fost nefericiți au fost bine după cinci luni scurte. Asta nu înseamnă nimic! Treci peste asta!”.

Probleme versus beneficii: a mâncat un cec, dar e un cățel bun

Watson a povestit că, în cazul său, cățelul „prescris” de psihiatru, care „a mâncat” o ușă, i-a provocat anxietatea, frustrarea și oboseala invocate în studiu, dar a subliniat că responsabilitatea de a avea grijă de el a ținut-o în viață.

„Am adoptat primul meu cățel când mă luptam cu o depresie severă și era perfect. A avut un singur accident în casă și a mâncat un singur lucru. Din păcate, lucrul era un cec, care încă nu a fost înlocuit până în prezent, dar totuși, este un cățeluș bun. A fost, și încă mai este, o sursă de bucurie pură. Din păcate, m-a pregătit pentru o trezire bruscă atunci când am adoptat un prieten pentru ea în anul următor, un cățeluș de șase sau șapte luni care părea să nu fi trăit niciodată într-o casă. I-au trebuit ani de zile pentru a fi complet domesticit și, până în ziua de azi, sora lui mai mare încă trebuie uneori să-mi spună că trebuie să iasă afară. A fost obositor și frustrant, dar, în ciuda tuturor acestor lucruri, efectul său general asupra vieții mele a fost extrem de pozitiv și nu aș renunța la el pentru nimic în lume”, a mai mărturisit Rebecca Watson.

Influencerița a făcut, în cele din urmă, o pledoarie în favoarea animalelor de companie, explicând că, deși, științific vorbind, s-ar încadra în cei 45% de proprietari de câini „care raportează o mizerie abjectă” cel puțin în primele câteva luni de la adoptarea unui animal, în ciuda pagubelor provocate, „costul emoțional, costul financiar, costul psihic, toate acestea au meritat”.

„Sunt adesea cumpărați drept cadou, dar sunt extraordinar de distructivi și supărători”

Ea a atins și un subiect sensibil, referitor la oamenii care doar presupun că se pot descurca cu un cățeluș și „care cred că animalele sunt de unică folosință”

„Adăposturile sunt pline de câini perfect normali pe care oamenii i-au aruncat din cauza provocării foarte reale pe care o presupune îngrijirea lor. Acest lucru este valabil pentru o multitudine de animale de orice vârstă, ca să fim sinceri, dar mai ales pentru căței, pentru că sunt atât de drăguți și sunt adesea cumpărați drept cadou, dar sunt extraordinar de distructivi și supărători pentru viața medie a persoanelor care nu au câini”, a spus Rebecca Watson.