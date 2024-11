MediciBuni Dr. Manuela Gânsac, MedLife: „Recomand tuturor ca măcar la doi ani să vină la medic pentru o ecografie abdominală de rutină, chiar dacă se simt foarte bine”

În ultimii doi-trei ani, Victor s-a confruntat cu diverse probleme digestive, inclusiv constipație, arsuri la stomac și dificultăți în a merge la toaletă. A încercat să își îmbunătățească alimentația și a efectuat câteva analize de sânge, ale căror rezultate nu indicau nicio anomalie, însă simptomele nu doar că nu au dispărut, dar au fost însoțite și de dureri abdominale, cefalee și dureri musculare.

Acesta a realizat că informațiile găsite pe internet nu îl ajutau, astfel că a decis să se adreseze unui specialist. S-a programat la Dr. Manuela Gânsac, medic specialist Ecografie 3D și Medicină internă, din cadrul Hyperclinicii MedLife Titan, unde, după un consult detaliat și o ecografie abdominală, a aflat că, din punct de vedere fizic, nu avea nicio problemă majoră, iar simptomele sale erau de fapt rezultatul stresului acumulat la locul de muncă și al unei stări de anxietate, care se manifestau prin simptome fizice.

Dr. Manuela Gânsac subliniază că, în prezent, un număr semnificativ de pacienți ajung să-și manifeste afecțiunile în mod similar. „Cazuistica s-a schimbat față de anii facultății. Pacienții au acum acces la o cantitate vastă de informație, dar nu întotdeauna știu cum să o interpreteze corect. Mulți ajung la medic după ce și-au autodiagnosticat diverse afecțiuni grave pe baza unor simptome minore, ceea ce face ca adesea să supraaprecieze situația. Rolul meu este să le explic că lucrurile nu sunt întotdeauna atât de grave pe cât par”.

La Medicină Internă, pacienții vin cu orice patologie

Totuși, este bine că pacienții se prezintă la medic chiar și așa. Uneori, problemele lor sunt reale și unii nici nu știu cărei specialități să se adreseze, așa că, adesea, primul care vede bolnavul este medicul internist: „Practic, la Medicină Internă omul vine cu orice patologie. De multe ori vin pacienții pentru că nu știu la ce specialitate să se adreseze și vin pentru îndrumare. Foarte mult văd patologii digestive, începând de la intestinul iritabil și tulburările funcționale intestinale, până la patologii severe, dar și patologii cardiace, respiratorii sau articulare”.

Probabil că acest lucru se corelează și cu faptul că dr. Gânsac face și ecografie abdominală (află aici când este recomandată și cum te pregătești), așa că unii pacienți se programează de la bun început atât pentru consultație, cât și pentru ecografie abdominală. „Sunt mulți care vin pentru evaluarea generală a stării de sănătate, gândindu-se că Medicina Internă are o vedere de ansamblu a omului și nu se concentrează doar pe o problemă cardiacă, respiratorie, articulară etc. Pacienții nu se prezintă la medic neapărat știind care că au o problemă cronică de care trebuie să aibă grijă, ci pentru că au o serie de îngrijorări”, adaugă specialista.

Orice boală poate să apară la orice vârstă

Chiar dacă în cărțile de medicină este amintit faptul că anumite boli apar cu precădere la persoanele de 50-70 de ani, dr. Manuela Gânsac atrage atenția că multe boli grave sunt diagnosticate acum și la tineri. Acest lucru se întâmplă și pentru că „s-a schimbat mult medicina prin creșterea capacității de diagnosticare a medicilor, dar și prin adresabilitatea mai mare a pacienților la controale și analize. Dacă înainte pacienții mureau de «bătrânețe», așa cum era crezut în mentalul colectiv, acum au un diagnostic clar al uneia sau mai multor boli, ceea ce face să pară că acum există mult mai multe boli decât în trecut. Acest lucru nu este neapărat adevărat, ci doar sunt mult mai mult diagnosticate bolile”.

În ceea ce-i privește pe seniori, doctorița spune că se bucură să consulte numeroși pacienți de peste 85 de ani, care sunt în putere datorită evoluției medicamentelor, medicinii și capacității de diagnosticare, ceea ce duce la prelungirea vieții și, automat, la creșterea proporției de pacienți vârstnici. Astfel, în urmă cu 20 de ani, nu erau atât de mulți pacienți foarte în vârstă.

În bolile digestive, ecografia este prima investigație

Chiar dacă încă din etapa de anamneză medicul suspectează o anumită problemă de sănătate, dr. Gânsac recunoaște că examenul ecografic o ajută în acuratețea punerii diagnosticului, pentru că sunt cazuri în care are surpriza să descopere cu totul altceva decât bănuise inițial. „Alteori se confirmă exact ce am gândit eu după anamneză, dar și în acest caz tot este de ajutor ecografia, pentru că avem confirmarea diagnosticului”, explică dr. Gânsac și adaugă: „Am avut de multe ori situații de pacienți asimptomatici, veniți pentru ecografii de rutină, la care am avut surpriza unor diagnostice grave. Recomand tuturor ca măcar la doi ani să vină la medic pentru o ecografie abdominală de rutină, chiar dacă se simt foarte bine”.

În privința pacienților care vin cu teamă la medic, dr. Gânsac încearcă să-i liniștească, în primul rând pentru că ecografia în sine nu are contraindicații (se poate efectua oricât de des și folosește ultrasunete, deci nu iradiază și nu este periculoasă) și, în al doilea rând, pentru că mulți au îngrijorări neîntemeiate: „Cea mai mare teamă în ziua de azi este cancerul (află care sunt simptomele și semnalele de alarmă), iar aceasta provine tot din faptul că pacientul caută imediat online orice simptom, iar acolo găsește o lungă listă de boli probabile care ar cuprinde și simptomul respectiv, printre care, evident, se găsește și cancerul!”

Ce-i drept, doctorița este de părere că nici mass-media nu ajută, pentru că se „publică foarte multe cazuri de pacienți cu boli severe, de morți subite la tineri aparent sănătoși sau la vedete, ceea ce bineînțeles plantează ideea potrivit căreia oricine poate să pățească la fel, iar de aici cercul vicios anxietate-somatizări”. Există însă și situația inversă: „Sunt mulți pacienți care, după ce află că nu au cancer, aproape că nici nu mai ascultă diagnosticul real și recomandările; important este ca au scăpat de stresul cel mare.”

Un medic bun trebuie să fie și un bun psiholog

Rolul medicului trebuie să fie și un bun psiholog, mai ales dacă medicul este internist, crede dr. Manuela Gânsac. Medicul trebuie să înțeleagă temerile pacientului și să le ia în serios, să încerce să-l liniștească (evident, acolo unde nu este nicio problemă gravă) și să aibă răbdare, să vorbească cu pacientul și să-i explice pe înțelesul lui ce are și ce nu are.

„Dacă la începutul carierei vedeam o boală sau un dosar medical și de multe ori nu țineam minte numele pacientului, timpul m-a făcut să încerc să îmi apropii oamenii, să îi cunosc, să fiu interesată de povestea lor de viață și de modul lor de a gândi. Am în minte câțiva pacienți de care-mi aduc aminte cu drag pentru că mi-au plăcut ei ca oameni; am învățat, la rândul meu, multe de la ei, nu neapărat chestiuni medicale și nu neapărat pentru ca au fost vreun caz medical deosebit”.

„Nu exista boală, există bolnavi”

Dr. Manuela Gânsac este adepta zicalei clasice din medicină, „Nu exista boală, există bolnavi”, ceea ce înseamnă că fiecare pacient este unic. Astfel, „este important să îngrijim pacienții și să le facem recomandări conform ghidurilor de practică medicală în vigoare, dar, în același timp, trebuie să respectăm și particularitățile pacientului. Așa că mă străduiesc ca recomandările făcute pacientului să se adreseze doar lui. Mă feresc de generalizări, desigur, în limitele ghidurilor de practică”, spune specialista în Medicină Internă și subliniază că „nu există recomandări generale, aplicabile la toata lumea ; totul se individualizează în funcție de cazul medical”.

Recomandările oferite de medicul specialist în Medicină Internă pleacă de la cele legate de stilul de viață sănătos (află aici ce este medicina stilului de viață), legate de medicația pe care trebuie să o ia pacientul (de ce este indicat tratamentul respectiv, ce se întâmplă dacă nu îl ia, care sunt riscurile), dar de alte consulturi de specialitate pe care trebuie să le facă persoana respectivă, eventuale alte investigații sau chiar necesitatea unor intervenții chirurgicale. Explicațiile însă trebuie oferite în funcție de fiecare om, de nivelul de pregătire, de capacitatea de înțelegere sau chiar de firea omului. „Nu este suficient să îi dai rețeta și să-i spui «luați o pastilă din aceasta seara“, exemplifică dr. Gânsac și adaugă: „Trebuie să ne ferim de abundența de termeni tehnici medicali”.

Dar cele mai importante recomandări oferite de medic se leagă de modificarea stilului de viață în sensul unei vieți mai sănătoase. „În ziua de azi, prevenția este importantă în orice specialitate. De fapt, cred că medicina în general se îndreaptă mult în direcția prevenirii bolilor, nu doar a tratării lor. Am început să înțelegem factorii de risc favorizanți ai bolilor și, atât noi, cât și pacienții, trebuie să înțelegem că, în anumite situații, dacă putem corecta acești factori, nu mai este nevoie de tratamente.” În plus, medicina merge mult în sensul diagnosticării precoce a bolilor de multe ori când pacientul este asimptomatic, așa că vechiul principiu „Dacă nu te doare nimic, nu are sens sa mergi la medic” nu se mai aplică. Și pacienții au devenit conștienți de asta. În acest sens, dr. Manuela Gânsac ne reamintește tuturor că ar trebui să mergem măcar o dată pe an la medic pentru un examen general, un set de analize, o ecografie abdominală, un consult ginecologic în cazul femeilor. De asemenea, specialista recomandă o ecografie tiroidiană măcar o dată, pentru că nodulii tiroidieni nu dau simptome, o radiografie pulmonară, și o electrocardiogramă, deopotrivă chiar și în lipsa simptomelor.