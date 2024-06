MediciBuni – Dr. Mădălina Bulboacă, MedLife: „Avem o mare responsabilitate în interpretarea analizelor. Orice eroare poate avea consecințe serioase pentru sănătatea pacienților”

Investigațiile paraclinice sau, pe înțelesul tuturor, analizele medicale au rolul de a orienta medicii cu privire la starea de sănătate a pacienților și de a semnala anumite indicii cu privire la diverse boli. Efectuate la timp, investigațiile medicale pot face diferența dintre nopți nedormite de frică și zile fără griji. În spatele analizelor medicale stă, însă, un laborator întreg bine dotat și medici buni care știu să le interpreteze: „Rezultatele analizelor medicale sunt de o importanță crucială în practica medicală. Aceste analize oferă date obiective și precise despre starea de sănătate a pacientului, ajutând medicii să confirme sau să infirme suspiciunile clinice și să stabilească un diagnostic corect”, susține dr. Mădălina Andreia Bulboacă, medic de laborator și șeful laboratorului MedLife Genesys Arad.

Pasiunea pentru un diagnostic exact, bazat pe analize făcute cu o înaltă acuratețe, a apărut încă din primii ani de facultate, când dr. Mădălina Bulboacă a făcut cunoștință cu materiile preclinice – biochimia medicală, microbiologia, biofizica medicală: „Am fost atrasă de acest domeniu, iar mai apoi, în anii terminali, mi-am dorit să aprofundez această specialitate, având și șansa de a corobora anii preclinici de studiu cu cazuistica pacientului. În plus, am întâlnit medici care au devenit modele pentru mine, demonstrând prin exemplul lor ce înseamnă dedicarea, empatia și excelența profesională. Acești mentori mi-au oferit îndrumare și inspirație, consolidându-mi decizia de a urma acest drum. Medicina de laborator reprezintă punctul central în raport cu celelalte specialități clinice”, a precizat dr. Mădălina Bulboacă.

Tânăra a urmat studiile Facultății de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, inspirată de modelul părinților, în special al mamei sale, care, lucrând în domeniul medical, a dus-o la locul său de muncă încă de mic copil. După terminarea studiilor, dr. Mădălina Bulboacă s-a angajat ca medic specialist în cadrul Laboratorului de Analize Medicale MedLife Genesys Arad, unde în scurt timp a devenit coordonatorul acestuia: „Punctul forte într-un laborator de analize medicale îl reprezintă echipa, iar munca în echipă constituie elementul esențial fără de care nu poate exista performanța”, a spus medicul.

Standardele de calitate într-un laborator nu pot fi menținute permanent decât printr-un echilibru perfect între personalul medical înalt specializat și tehnologia performantă. Iar dr. Mădălina Bulboacă a găsit acest echilibru: „Încă din primele mele zile în cadrul Laboratorului MedLife am fost curioasă să acumulez cât mai multe informații, având în vedere că mă aflam la începutul carierei de medic specialist. Laboratorul din Arad, fiind dotat cu aparatură medicală la cele mai înalte standarde, mi-a oferit oportunitatea de a mă dezvolta profesional ca medic specialist de laborator. La câteva luni a venit și marea provocare – de a accepta poziția de conducere. Ca medic șef de laborator, am avut șansa de a-mi forma echipa medicală și de a gestiona partea tehnică a laboratorului, astfel reușind să facem față provocărilor de zi cu zi care apar”, a afirmat șeful laboratorului.

Anemia feriprivă, depistată cu ajutorul analizelor sanguine

În cadrul Laboratorului MedLife Genesys Arad se lucrează probe de biochimie, hematologie, coagulare, imunologie, microbiologie, citologie și toxicologie. Analizele rare și sofisticate care nu se lucrează în acest laborator sunt transferate, în siguranță și fără costuri suplimentare, spre Laboratorul Central MedLife din București sau către laboratoare partenere din străinătate, respectând o trasabilitate perfectă: „Zilnic, în laboratorul nostru, prelucrăm analize de la cele uzuale – hemoleucograma completă, în care putem observa pacienții care suferă de diferite tipuri de anemie, boli neoplazice, boli infecțioase și inflamatorii, transaminaze serice, glicemie serică - pentru a observa în special pacienții cu diabet zaharat – până la cele de specialitate”, a spus dr. Mădălina Bulboacă.

Anemia este o afecțiune frecventă care apare la 36,5% dintre femeile însărcinate și la 29,6% dintre femeile cu vârste cuprinse între 15 și 49 ani care nu sunt însărcinate, conform datelor Organizației Mondiale a Sănă­tății. Dintre acestea însă, jumătate suferă de anemie feriprivă, o formă de anemie caracterizată prin niveluri scăzute de fier în organism, care poate fi depistată ușor făcând trei analize simple: hemoglobina, sideremia și feritina serică.

Anumite analize medicale ar trebui efectuate anual pentru a monitoriza starea generală de sănătate

Există analize și teste care ar trebui efectuate anual de către toți oamenii, indiferent de vârstă, pentru a monitoriza starea generală de sănătate și pentru a detecta precoce posibilele probleme medicale, permițând astfel intervenții rapide și eficiente.

Medicul de laborator a enumerat câteva dintre acestea: hemoleucograma completă cu frotiu sangvin, profilul lipidic, funcția renală și hepatică, glicemia serică, analize de urină, pentru bărbați – antigenul specific prostatic – pentru cancerul de prostată, vitamina D, sideremia și feritina etc.: „Efectuând aceste analize anual, se menține o stare optimă de sănătate. În cazul bolilor cronice, cum ar fi diabetul zaharat de tip II sau hipertensiunea arterială, analizele de laborator sunt esențiale pentru monitorizarea evoluției bolii și ajustarea tratamentului”, a subliniat șeful laboratorului.

Singurul laborator din grupul MedLife care lucrează TSI

Boala Basedow-Graves este o afecțiune autoimună, în care sistemul imunitar produce anticorpi care stimulează tiroida să funcționeze în exces (provocând hipertiroidism) și care inflamează musculatura oculară, cauzând modificările specifice de la nivelul ochilor.

Boala Basedow-Graves poate să apară la orice vârstă, dar cel mai frecvent afectează femeile și persoanele tinere (cu vârste sub 40 de ani). Astfel, doamnele prezintă un risc de 10-20 de ori mai mare decât bărbații: „MedLife Genesys Arad este singurul laborator din Grup care prelucrează analiza TSI (Anticorpi stimulatori specifici anti receptor TSH), utilizată pentru a detecta prezența anticorpilor anti-receptor TSH. Acești anticorpi sunt implicați în dezvoltarea bolii Basedow-Graves, o afecțiune autoimună care provoacă hipertiroidism”, a declarat dr. Mădălina Bulboacă.

De aparatura din laborator și experiența medicului poate depinde diagnosticul

De la cele mai comune analize și până la cele mai complexe, cu un grad ridicat de dificultate, analizele solicită ochiul examinatorului, mai ales morfologia celulară în care medicul de laborator ridică o suspiciune de o afecțiune malignă. În cazul bolilor acute, precum infarctul miocardic acut, analizele de laborator, pe lângă electrocardiogramă, ajută medicul clinician să trateze pacientul în timp optim: „Se întâmplă frecvent ca în urma analizelor de laborator să sunăm de urgență pacienții ale căror analize indicau un risc iminent de infarct miocardic acut, anemie feriprivă severă, pancreatita acută etc. Astfel, am reușit să salvăm viețile mai multor pacienți, acest lucru fiind posibil datorită aparaturii medicale de care dispunem și promptitudinii noastre ca specialiști de laborator”, a atras atenția dr. Bulboacă.

Șeful laboratorului colaborează zilnic cu medicii din cadrul Spitalului MedLife Genesys Arad pentru gestionarea eficientă a unor cazuri complexe în vederea diagnosticării precise. Rolul medicului de laborator este să prelucreze și să valideze analizele astfel încât pacienții să beneficieze într-un timp cât mai scurt de rezultatele acestora.

Transportul probelor de laborator cu drone

„Zilnic, primim aproximativ 600 de probe, care ajung în laboratorul nostru din punctele de recoltare ale celor 4 județe aferente MedLife Genesys: Arad, Hunedoara, Gorj și Mehedinți. Totodată, deservim și laboratorul MedLife Genesys Oradea, cel de-al doilea din cadrul diviziei MedLife Genesys”, a spus dr. Mădălina Bulboacă.

De curând, laboratoarele MedLife Genesys Arad și Oradea au devenit primele laboratoare din Europa de Est care transportă probe de sânge prin intermediul dronelor, astfel că pacientul aflat la o distanță considerabilă reușește să primească rezultatul analizelor în cel mai scurt timp: „Ne dorim să extindem transportul cu dronele pe toate rutele punctelor de recoltare alocate laboratoarelor MedLife Genesys Arad și Oradea, venind în sprijinul pacienților pentru aflarea unui diagnostic corect și rapid”, a mărturisit medicul.

Acreditările laboratorului de analize fac diferența

Persoanele care se adresează unui laborator de analize medicale ar trebui să se informeze cu privire la corectitudinea și modul de lucru din punct de vedere tehnic și operațional pe care acesta îl urmează, fiind esențial ca laboratorul să fie acreditat de autoritățile relevante și să aibă certificări care să ateste conformitatea cu standardele naționale și internaționale de calitate și siguranță. „Acreditările asigură că laboratorul urmează proceduri standardizate și este supus controalelor regulate. Laboratorul în care îmi desfășor activitatea este unul dinamic, încercăm zilnic să ne autodepășim și să oferim pacienților servicii de calitate, respectiv să îi asigurăm de faptul că rezultatele analizelor lor sunt de acuratețe. Ca medic, fiecare zi este o provocare, nu ai șansa să cunoști de dinainte problemele care intervin pe parcul unei zile, ceea ce face ca această profesie să fie plină de adrenalină. Ai șansa de a te dezvolta zilnic, atât ca medic de laborator cât și ca om”, a subliniat dr. Mădălina Bulboacă.

Stresul într-un laborator de analize medicale este zilnic, iar medicii de laborator se luptă și cu presiunea timpului, având un volum mare de probe în lucru.

„Avem o mare responsabilitate în interpretarea testelor și furnizarea unor rezultate precise, deoarece acestea sunt critice pentru diagnosticarea și tratamentul pacienților. Orice eroare poate avea consecințe serioase pentru sănătatea pacienților. A lucra într-un mediu unde erorile pot avea consecințe grave, poate fi foarte greu din punct de vedere emoțional. Eu încerc să mă focalizez pe soluția unei probleme și nu pe problemă în sine, iar împreuna cu echipa medicală să găsim soluții dacă survin astfel de situații”, a precizat medicul.

