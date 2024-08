MediciBuni – Dr. Dorian-Traian Nistor, Centrul de Radioterapie MedLife Polisano: „Radioterapia este un fel de chirurgie, dar fără bisturiu”

Radioterapia face parte din tratamentul multidisciplinar al unui pacient care suferă de o boală neoplazică. În Centrul de Radioterapie MedLife Polisano sunt tratate tumori cerebrale și ale gâtului, de sân, col uterin, plămân, rect și alte organe, precum și metastaze cerebrale și osoase, fiind printre primele centre medicale private care au implementat radioterapia în România. „În județul Sibiu există singurul aparat de iradiere modern, înainte fiind doar cobaltoterapia în cadrul SJU Sibiu. În acest fel, de 10 ani de când se efectuează procedura de radioterapie în cadrul MedLife Sibiu, este posibilă realizarea tratamentelor moderne pacienților atât din județ, cât și din împrejurimi”, a precizat dr. Dorian-Traian Nistor, coordonatorul Centrului de Radioterapie MedLife Sibiu.

Radioterapia este o specialitate clinică al cărei scop este distrugerea totală sau parțială a unei tumori maligne cu ajutorul radiațiilor, fără a produce daune majore în țesutul normal înconjurător. Nu este un domeniu ușor, dar poate aduce multe satisfacții profesionale medicilor care îl aleg. „Încă din timpul studenției m-au atras oncologia, un domeniu în continuă evoluție, dar și imagistica. Când am urmat stagiul de radioterapie, mi-am dat seama că aceasta combină cele două domenii de interes ale mele. De asemenea, am avut un caz de suflet, din familie, care m-a făcut să mă gândesc la importanța acestui tip de tratament oncologic. Cred că toți am intrat în legătură cu suferința unei astfel de boli, dacă nu direct, cel puțin prin oameni apropiați nouă. În cazul meu, suferința unui caz din familia apropiată m-a determinat să vreau să fac mai mult și mai bine, să schimb cursul vieții unor oameni”, a mărturisit dr. Dorian-Traian Nistor. La alegerea specialității sale a contribuit și soția medicului, care considera că această nișă i se potrivește.

Radioterapia este uneori singura metodă de tratament

Fiind utilizată încă de la începuturile anilor 1900, radioterapia este un tratament loco-regional cu radiații ionizante, cu o vechime destul de mare astfel încât să treacă proba timpului cu brio. Primele tratamente au fost efectuate cu radiu și cu aparate de diagnosticare de joasă tensiune. Dar ulterior, radioterapia modernă a beneficiat de evoluții spectaculoase în domeniul imagisticii, a radiobiologiei, informaticii și a ingineriei electronice, fiind un domeniu pluridisciplinar.

„Astăzi tehnologia a evoluat foarte mult, tratamentele sunt mult mai ușor de tolerat, conformația volumului iradiat este mult îmbunătățită. Tehnologia actuală permite administrarea acestui tip de tratament într-un timp foarte scurt și cu toxicități mult scăzute”, a explicat dr. Dorian-Traian Nistor. Radioterapia poate fi utilizată în stadiile incipiente ale cancerului, dar și după ce a început să se răspândească. În unele cazuri, radioterapia este singura metodă de tratament necesară. De cele mai multe ori, este însă combinată cu chimioterapia, intervenția chirurgicală sau alte metode de tratament pentru a spori eficiența acestora.

„Chimioterapia reprezintă un tratament sistemic, cu acțiune în întregul organism, cu scopul de a curăța cât mai mult din formațiunea locală, dar și la distantă dacă s-a ajuns în etapa de metastazare. Chirurgia reprezintă un tratament loco-regional în care se folosește bisturiul. Radioterapia este un fel de chirurgie, dar fără bisturiu. Acest tip de tratament poate aborda formațiuni inoperabile din cauza localizării lor sau le poate transforma în operabile. Nu trebuie exclus un tratament în defavoarea celuilalt, important este să se combine astfel încât toxicitatea finală să fie cea mai mică pentru pacient”, a spus coordonatorul Centrului de Radioterapie MedLife Polisano.

Radioterapia nu este o procedură dureroasă, iar tipul și doza de radiații administrate sunt adaptate pentru a trata tipul de tumoră, dimensiunea și localizarea acesteia. „Aparținând unui tratament multimodal, radioterapia are indicații multiple, în funcție de rezultatul dorit, de exemplu reducerea volumului tumoral pentru a permite un rezultat chirurgical mai bun. Se poate administra în configurație definitivă (chiar cu scop curativ), fără a mai fi necesară în cursul tratamentului și intervenția chirurgicală, sau adjuvant, după efectuarea intervenției chirurgicale, când există riscul de celule tumorale restante. Toate aceste indicații sunt în mare parte combinate cu chimioterapia în diferite moduri: concomitentă sau secvențială”, a precizat medicul.

Tomoterapie la Centrul de Radioterapie MedLife Sibiu

Centrul de Radioterapie al Clinicii MedLife Polisano a fost inaugurat în anul 2014. Valoarea totală a investiției a fost de 3,8 milioane euro, peste 80% din sumă reprezentând aparatura de specialitate: accelerator liniar de particule Tomotherapy și computer tomograf pentru planning. Tomoterapia, o metodă mai rapidă, mai eficientă și cu mai puține efecte secundare decât radioterapia convențională, are o precizie fără precedent în ceea ce privește administrarea dozelor de radiații. În plus, prezintă o mulțime de avantaje, de exemplu permite iradieri complexe (iradierea sânilor bilateral), asigură o distribuție a dozei în toate volumele complexe formate de ganglionii limfatici și sâni și este eficientă în iradierea adjuvantă post chirurgie conservatoare a sânului, determinând o scădere a reacției moderate sau severe la nivelul pielii de până la 44%.

Cele mai frecvente patologii tratate în acest centru sunt cancerele de prostată, mamar, ORL, rectale. „Comparativ cu începutul rezidențiatului, la momentul actual mi se pare că devin din ce în ce mai frecvente și mai avansate la prezentare sau cu o evoluție foarte rapidă aceste patologii, chiar și în timpul efectuării bilanțului pre-tratament”, a spus medicul radioterapeut, care, indiferent de cazul pe care îl are de tratat, transmite un mesaj de încurajare: „Suntem alături de pacient. Acest tratament poate avea rezultate foarte bune, care pot schimba total șansele unui pacient oncologic. Să nu renunțăm niciodată!”

Tehnica de iradiere asemănătoare cu efectuarea unui Computer Tomograf

Radioterapia este o tehnică pentru care pacientul vine de acasă sau de pe secția unde este internat și efectuează în mod repetat acest tratament, zilnic, până la obținerea dozei totale de iradiere indicate. „În cadrul laboratorului MedLife Polisano Sibiu tehnica de iradiere este foarte asemănătoare cu efectuarea unui Computer Tomograf, pacienții fiind deja familiarizați cu această investigație. Foarte importantă și des întâlnită este întrebarea – îi iradiez pe alții sau pot să stau lângă familia mea?”. Pacientul, după încheierea tratamentului, nu iradiază și se poate apropia de familie fără a reprezenta un risc radiologic, a explicat medicul. De altfel, din dorința de a oferi doze de iradiere cât mai mari, într-un timp cât mai scurt și cât mai țintit, s-au dezvoltat diferite tehnici noi precum: stereotaxia sincronizată cu mișcările respiratorii, care oferă o iradiere precisă, eficientă și confortabilă pentru pacient, brahiterapia, care este în permanentă dezvoltare.

„Văd că apar din ce în ce mai multe centre de radioterapie, deoarece se înțelege că avem nevoie cu adevărat de acest tip de tratament cât mai aproape de casă. Pe de altă parte, numărul de cazuri oncologice este în continuă creștere și este necesară efectuarea profilaxiei cât mai timpuriu”, a afirmat medicul a cărui satisfacție profesională este zâmbetul pacienților atunci când vin la control.

Medicul trebuie să facă echipă cu pacientul

Coordonatorul laboratorului de radioterapie MedLife Sibiu crede că un medic bun trebuie să fie echilibrat, să dețină cunoștințe medicale și psiho-sociale în egală măsură, pentru că tratează atât bolnavul, cât și boala și, nu în ultimul rând, să facă echipă cu pacientul.

„Un pacient conștient de patologia lui și informat despre tratamentul urmat aduce mari beneficii în buna efectuare a acestuia, pentru că va ști care sunt acțiunile lui necesare pentru maximizarea efectului. Urmărirea efectelor secundare din timpul tratamentului și tratarea acestora cât mai timpuriu ajută la o toleranță mai bună a tratamentului. Însă, nu trebuie să uităm și de starea psihică a pacienților. Ei străbat un drum greu, dar nu trebuie să uite că vom fi acolo să-i ajutăm. O minte limpede și un corp odihnit ne ajută foarte mult în lupta împotriva cancerului și asta trebuie transmis cât mai încrezător pacienților”, e de părere radioterapeutul.

Medicul a făcut voluntariat o perioadă lungă de timp și a învățat că lucrul în echipă este cel mai important și cel mai roditor. „Empatia reprezintă pilonul legăturii cu pacientul, mai ales pentru cei cu o boala neoplazică. Împreună putem decide tipul tratamentului efectuat, trebuie să tratăm pacientul, nu boala. Radioterapia reprezintă în mare parte tratamente de lungă durată, din acest motiv avem nevoie de legături cât mai puternice cu pacienții”, a subliniat dr. Dorian-Traian Nistor. Pentru el și pentru toți medicii buni profesia de medic continuă chiar și după ce ies pe ușa spitalului.

