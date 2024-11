MediciBuni – Dr. Adela Denisa Tisea, MedLife: „Să ascultăm povestea pacientului. Simptomele acestuia ne pot orienta spre ajustarea sau personalizarea protocolului de examinare!”

Imagistica prin rezonanță magnetică (IRM) sau RMN, cum mai este cunoscută publicului larg această investigație, este unul dintre cele mai utilizate teste în depistarea cancerului.

Scanările RMN sunt folosite însă și pentru a vedea organele, țesuturile moi, ligamentele, dar și alte părți ale corpului, care sunt greu de văzut prin alte investigații precum tomografie computerizată (CT), radiografie sau ecografie. „Examinările IRM ajută enorm în soluționarea cazurilor medicale și diagnosticarea patologiilor pacienților, de aceea îi îndemn pe români să vină cu încredere în cadrul clinicilor de imagistică și să dea dovadă de curaj pentru a putea depăși temerea legată de o situație nouă și posibil inconfortabilă (stare ce poate fi determinată de examinarea și aparatul IRM)”, a transmis dr. Adela Denisa Tisea, medic primar radiologie-imagistică la Hyperclinica MedLife Medical Park.

RMN-ul este o metodă de diagnostic neiradiantă și neinvazivă, care utilizează câmpul magnetic și undele de radiofrecvență pentru vizualizarea detaliată a tuturor regiunilor anatomice ale corpului uman și organelor. Medicii buni știu că RMN-ul evidențiază cu o acuratețe mai mare decât CT-ul o bună parte a afecțiunilor abdomino-pelvine și că are indicații în evidențierea și diagnosticarea în stadii incipiente a leziunilor maligne din sfera genitală feminină și masculină.

În momentul în care dr. Adela Denisa Tisea a ales să facă radiologie-imagistică, s-a gândit că tehnica și știința sunt în plină ascensiune, iar aparatele imagistice vor evolua, ajutând astfel pacientul și clinicianul în diagnosticarea anumitor patologii. „Alegerea de a mă supraspecializa în tehnica IRM a fost la început de conjunctură, clinica în care am lucrat după ce mi-am susținut specialitatea avea nevoie de medici care să interpreteze examinări CT și IRM; apoi, în urma supra-specializării în Franța pe patologia pelvină, respectiv endometriozică, activitatea mea a început să cuprindă aproape exclusiv examinări IRM”, a povestit medicul radiolog-imagist.

RMN este gold standard în examinarea etajului pelvin

În ultimii 15 ani, aparatele, tehnica, protocoalele și, implicit, examinările în domeniul imagisticii au avut o evoluție fulminantă. „Probabil, specialitatea de imagistică este domeniul cu cea mai vizibilă evoluție și performanță tehnologică dintre toate domeniile medicale. Este uimitor să constatăm de la an la an cum se îmbunătățesc protocoalele și imaginile scanărilor, ce softuri performante ne pun la dispoziție firmele de aparatură medicală etc.”, a subliniat dr. Adela Tisea.

În ceea ce privește RMN-ul, acesta ajută la diagnosticarea unei palete largi de afecțiuni, incluzând sistemul nervos, digestiv, musculo-scheletal, uro-genital, vascular. Examinarea IRM este indicată în analizarea organelor abdominale (ficat, colecist, pancreas, splină, glande suprarenale și parțial al rinichilor), respectiv a patologiilor ce pot afecta aceste organe (tumorale, inflamator-infecțioase, metabolice) și se poate efectua de primă intenție sau complementar examinării CT. De obicei, în aceste situații recomandarea este de IRM abdomen + pelvis, o investigație pe care dr. Adela Tisea o are extrem de frecvent de interpretat.

„IRM este gold standardul pentru examinarea etajului pelvin; permite analizarea cu acuratețe a uterului, colului uterin, anexelor, vezicii urinare și rectului”, a explicat dr. Tisea.

Stadializarea endometriozei cu ajutorul IRM cu protocol dedicat endometriozei

Endometrioza este o boală inflamatorie cronică în care țesutul similar celui din cavitatea uterină (endometrul) se dezvoltă în afara uterului. Ea implică adesea ovarele, trompele uterine și peritoneul (foița care căptușește cavitatea pelvină). În multe cazuri, țesutul endometriozic se extinde și în afara zonei pelvine, afectând organele învecinate.

Endometrioza se poate regăsi la nivelul sistemului urinar, intestinului, dar se poate găsi și pe alte organe din corp. Este o boală ginecologică întâlnită la 2%-8% din populația generală, peste 80% dintre femeile afectate aflându-se la vârsta reproductivă. Imagistica prin rezonanță magnetică (RMN) joacă un rol important în diagnosticul chistului endometriotic ovarian.

„Ecografia transvaginală este principala investigație în diagnosticarea și evaluarea endometriozei pelvine, însă această metodă este limitată din punct de vedere al câmpului de examinat. Examinarea IRM pelvis cu instilare de gel se poate efectua în urma: anamnezei medicului ginecolog, examenului clinic, examinării ecografice sau de primă intenție; adică, pacienta poate efectua examinarea la recomandarea medicului sau din proprie inițiativă. Examinarea pelvisului prin IRM cu protocol dedicat endometriozei permite analiza cu acuratețe a tuturor structurilor anatomice pelviene, ceea ce ajută la identificarea completă a organelor afectate precum și la stadializarea cu acuratețe a formelor de endometrioză 2, 3 și 4”, a explicat dr. Adela Tisea.

Examinarea IRM pelvis cu protocol dedicat endometriozei permite analiza cu acuratețe a tuturor structurilor anatomice pelviene, din cele trei compartimente (anterior, mijlociu și posterior), incluzând: rectul, sept recto-vaginal și vezico-vaginal, recesurile (vaginale, recto-vaginal, vezico-uterin), ligamentele utero-sacrate, corpul și colul uterin, ovarele, vezica urinară; realizând astfel o identificare completă a organelor afectate și implicit o stadializare a bolii.

Cel mai dificil caz tehnic pe care l-a avut medicul radiolog în cariera sa și de care își aduce aminte și acum, deși au trecut aproape 10 ani, a fost al primei paciente pe care a examinat-o cu protocol de endometrioză: „Citisem, studiasem și urma să implementez protocolul în clinica în care lucram la vremea respectivă. Emoția întregii examinări, de la execuția tehnică până la interpretarea rezultatului, m-a determinat să țin minte și acum numele pacientei, localitatea de unde venea și în ce stadiu erau leziunile de endometrioză”, a povestit dr. Adela Tisea.

RMN-ul este recunoscut ca un instrument valoros pentru diagnostic și planificare prechirurgicală, iar Societatea Europeană de Radiologie Urogenitală oferă recomandări privind protocolul optim RMN și ghidurile pentru diagnosticul endometriozei pelvine. RMN-ul are avantaje pe care nu le oferă ecografia, este mai obiectiv, iar imaginile pot acoperi un câmp vizual mare cu mai multe direcții, dar examinarea IRM nu poate identifica stadiile incipiente ale endometriozei (implanturile microscopice/ milimetrice de la nivelul peritoneului).

Cele mai dificile cazuri din punct de vedere al managementului sunt la copii

IRM poate fi copleșitoare, atât în cazul adulților, cât și în cazul copiilor, chiar și în cazul celor care nu suferă de claustrofobie. Aparatul în care se desfășoară procedura poate cauza apariția stărilor de claustrofobie, deoarece persoana se simte închisă și are senzația că nu poate respira. În plus, se poate confrunta cu o stare de anxietate, care poate apărea atunci când face pentru prima oară un RMN sau care poate fi asociată cu un posibil diagnostic nefavorabil. În cazul copiilor și al persoanelor claustrofobe se poate opta pentru sedare, astfel încât examinarea să se realizeze cu acuratețe și în deplină siguranță, decizia fiind însă a specialistului.

„Cele mai dificile cazuri din punct de vedere al managementului acestora au fost ale unor copilași de vârste de 5-7 ani, necesitând examinări IRM. Din punct de vedere emoțional, cel mai dificil caz a fost al fetiței mele, care a necesitat o examinare IRM cerebrală cu sedare. Această experiență m-a determinat să prețuiesc chiar mai mult decât până atunci calitatea de pacient, precum și să empatizez din ce în ce mai mult cu persoanele pe care le examinez”, a povestit dr. Tisea, în opinia căreia un medic bun în specialitatea radiologie-imagistică este cel care are dorința de a învăța constant pentru a putea ține pasul cu evoluția tehnicii, respectiv cel care dă dovadă de răbdare și perseverență pentru a analiza cu acuratețe toate imaginile unei examinări.

În munca unui radiolog contează concentrarea pentru a identifica și diferenția între anatomia normală și anomalii, dar și curiozitatea și dorința de a transpune și traduce imaginile unei investigații în diagnostic pentru pacient și pentru clinician. „Aspectul esențial în interacțiunea cu pacientul este reprezentată de anamneza acestuia; este extrem de important să ascultăm povestea pacientului, astfel simptomele acestuia ne pot orienta spre o anumită patologie și spre ajustarea, personalizarea protocolului de examinare”, a mărturisit dr. Adela Tisea.

Cele mai importante aspecte pe care le urmărește medicul atunci când interacționează cu pacienții sunt empatia și capacitatea de a asculta și înțelege pacientul. „Cred că cele mai de preț lecții învățate până în acest moment, atât în viața personală, cât și în cea profesională, sunt reprezentate de chestiuni care țin de răbdare, perseverență, implicare și empatie” susține dr. Adela Tisea, care are un mesaj important pentru pacienți: „apelați cu încredere la medicii imagiști suprapecializați pe anumite patologii (în speță cea endometriozică), deoarece anii de experiență și dedicarea în anumite domenii ne determină să devenim medici buni, cu rezultate și diagnostice acurate, în beneficiul pacienților”.

