Dr. Nicușor Lovin, MedLife: „Dislipidemia, un dușman silențios al inimii”

Analizele medicale joacă un rol esențial în prevenirea și gestionarea bolilor cardiovasculare, care afectează peste jumătate de miliard de oameni din lumea întreagă.

Până la 80% dintre atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale premature pot fi prevenite, dar de cele mai multe ori oamenii nu acordă prea mare importanță adoptării unui stil de viață sănătos. Dr. Nicușor Costică Lovin, medic primar cardiolog în cadrul rețelei MedLife are de-a face frecvent cu pacienți care, pe fondul faptului că și-au ignorat dislipidemia, au suportat consecințe neplăcute. „Probabil fiecare caz care ajunge să necesite tratament în urgență pentru infarct miocardic a avut o dislipidemie ignorată”, a atras atenția cardiologul intervenționist, dr. Nicușor Lovin.

De zeci de ani, bolile cardiovasculare au fost cauza principală de deces la nivel global. În 2021, peste 20,5 milioane de oameni au murit din cauza unei afecțiuni cardiovasculare, ceea ce a reprezentat aproximativ o treime din totalul deceselor la nivel mondial, arată un raport al Federației Internaționale a Inimii din 2023. Bolile cardiovasculare (BCV) afectează inima, vasele și arterele și pot fi cauzate de o combinație de factori socio-economici, de risc metabolici, comportamentali și de mediu. Hipertensiunea arterială, dieta nesănătoasă, colesterolul ridicat, respectiv dislipidemia, diabetul, obezitatea, bolile de rinichi consum de tutun, de alcool, inactivitatea fizică și stresul duc la apariția bolilor cardiovasculare.

Dislipidemia, subdiagnosticată

Caracterizată prin creșterea nivelului de grăsimi în sânge, dislipidemia, este un factor major de risc cardiovascular. „Din păcate, această afecțiune este frecvent subdiagnosticată, deoarece simptomele devin evidente abia în stadii avansate. Evaluarea anuală prin analize de laborator ar trebui să fie o practică obișnuită indiferent de vârstă”, a explicat dr. Nicușor Lovin.

Dislipidemia poate avea cauze genetice, dar este adesea rezultatul unui stil de viață nesănătos: „Alimentația dezechilibrată, sedentarismul și lipsa activității fizice regulate contribuie semnificativ la această problemă”, a atras atenția medicul care a rămas marcat de unul din primele sale cazuri care i-au trecut prin mâini la începutul carierei sale de rezident.

„Nu am să uit niciodată un caz din primul meu an de rezidențiat, un tânăr de 28 ani, tată al unui copil de 1 an și jumătate, care și-a pierdut starea de conștiență și a ajuns pentru evaluare la spital. A fost diagnosticat cu hipercolesterolemie congenitală. Boala însă îi afectase atât una dintre valvele inimii, cât și toate cele 3 artere coronare și avea nevoie de intervenție chirurgicală. Cu o zi înainte de intervenția plănuită… pur și simplu, nu a mai ajuns la intervenție”, a povestit cardiologul.

De-a lungul timpului, medicul a adunat nenumărate exemple, cele mai multe dintre ele necunoscute, care subliniază importanța analizelor sanguine în identificarea timpurie a factorilor de risc și evitarea complicațiilor grave.

Importanța unui diagnostic corect

Diagnosticul precoce este vital pentru prevenirea complicațiilor grave, precum infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral. Potrivit studiului global privind povara bolilor, aproximativ 4,4 milioane de decese au fost atribuite colesterolului LDL crescut în 2019.

La 14 octombrie 2022, Federația Mondială a Inimii a lansat Foaia de parcurs actualizată pentru colesterol, care evidențiază că doar 5-10% din cele 28 de milioane de indivizi care trăiesc cu hipercolesterolemie familială (o afecțiune genetică responsabilă pentru colesterolul LDL crescut) sunt diagnosticați și tratați adecvat.

„Dislipidemia este într-adevăr o problemă de sănătate silențioasă. Simptomele apar deseori în stadii avansate ale acesteia, prin complicații precum angină pectorală sau infarct miocardic, accident vascular cerebral, amețeli, dificultăți de mers și altele. Dar există o relație de strânsă legătură între dislipidemie și riscul de boli cardiovasculare. Pe de-o parte, dislipidemia este unul din parametrii necesari pentru stabilirea riscului cardiovascular (de exemplu, diagrama SCORE); pe de altă parte, după stabilirea riscului cardiovascular se stabilește ținta de valoare a LDL colesterol care să asigure pacienților cea mai bună protecție cardiovasculară”, a explicat dr. Lovin.

Ce analize sunt esențiale pentru sănătatea cardiovasculară?

Dr. Lovin recomandă următoarele investigații pentru evaluarea riscului cardiovascular:

Profil lipidic – pentru măsurarea colesterolului și a trigliceridelor;

– pentru măsurarea colesterolului și a trigliceridelor; Transaminaze hepatice – pentru monitorizarea posibilelor efecte secundare ale tratamentului;

– pentru monitorizarea posibilelor efecte secundare ale tratamentului; Glicemie și funcție renală – deoarece diabetul și boala cronică de rinichi agravează riscul cardiovascular;

– deoarece diabetul și boala cronică de rinichi agravează riscul cardiovascular; Investigații imagistice – în condițiile apariției unor simptome, evaluarea cardiologică de bază poate necesita completare cu explorare imagistică prin ecografie doppler vascular sau angiografie CT sau convențională.

O monitorizare atentă

În mod uzual atunci când medicii descoperă la pacienți dislipidemie, le oferă sfaturi pentru modificarea stilului de viață. Dacă după 3 luni tot nu se atinge ținta de LDL, conform riscului cardiovascular individual, este necesară inițierea unui tratament medicamentos. „Alegerea acestuia se face în funcție de recomandările Societății Europene de Cardiologie. În prezența evidenței complicațiilor deja existente sau a unei valori a LDL > 190 mg/dl se inițiază din start tratamentul adecvat. Monitorizăm profilul lipidic și funcția hepatică la 8-12 săptămâni pentru a ne asigura că tratamentul este eficient și sigur. Odată ce ținta de LDL-colesterol este atinsă, reevaluarea prin analize de laborator se poate face anual”, precizează medicul.

Uneori statinele, adesea cele mai indicate în dislipidemie, pot da dureri musculare. „Dacă se coroborează cu modificări ale analizelor de sânge (CK total) se alege altă opțiune terapeutică, dar o strategie de reducere a colesterolului trebuie menținută”, a specificat dr. Lovin.

Boala aterosclerotică evoluează!

Monitorizarea regulată a tratamentului este la fel de importantă ca diagnosticarea, mai ales că uneori, sub tratamentul adecvat, medicii observă angiografic stagnarea unor depuneri de colesterol pe vase chiar și pe perioade lungi de timp, ani de zile.

Ateroscleroza reprezintă îngroșarea sau întărirea arterelor și este cauzată de acumularea de placă în mucoasa interioară a unei artere. „Atunci când depunerile de colesterol depășesc în funcție de localizare 50-75% din circumferința vaselor de sânge apar simptome specifice, care, în cele din urmă, determină pacientul să ajungă la explorare angiografică și intervenții asupra vaselor de sânge: percutan sau chirurgical. Deseori, din păcate, prima formă de manifestare este apariția infarctului miocardic sau a accidentului vascular cerebral, iar atunci tratamentul devine urgent și de importanță vitală”, a spus medicul.

Prevenția este cheia sănătății pe termen lung

Un stil de viață sănătos poate întârzia în mod semnificativ apariția dislipidemiei și a consecințelor acesteia.

„Păstrarea unui stil alimentar corect, repartizat în 3 mese pe zi, cu respectarea proporțiilor corecte ale principiilor nutritive, cu evitarea consumului exagerat de alcool și efectuarea de activități fizice cel puțin moderate cel puțin 150 minute pe săptămână sunt stâlpii unui stil de viață optim pentru protecția cardiovasculară. Evaluarea anuală prin analize de laborator ar trebui să fie o practică obișnuită indiferent de vârstă, tocmai pentru a preîntâmpina escaladarea către complicații ale unor boli care pot fi de altfel ținute sub control. Actualmente, vârsta de 40 ani la bărbați, respectiv 50 la femei este considerată un factor de risc cardiovascular. Însă în practica clinică, se prezintă tot mai des pacienți cu infarct miocardic cu vârste sub 40 ani, astfel încât consider că nu există prea devreme atunci când îți propui să identifici și să tratezi factorii de risc cardiovasculari în mod adecvat”, a afirmat dr. Nicușor Costică Lovin.

În opinia specialistului, analizele medicale nu trebuie neglijate, mai ales în contextul bolilor cardiovasculare. „Informația înseamnă putere. Această putere poate face diferența dintre viață și moarte. iar asta se aplică și în cazul acestui dușman silențios - dislipidemia. Prefer să am succes în cabinet, prevenind evenimente cardiovasculare, decât să fiu nevoit să intervin în sala de operație”, a mărturisit medicul. Prin analize, controale regulate și adoptarea unor măsuri preventive, pacienții își pot menține sănătatea inimii și pot evita complicațiile severe.

