Trucul pentru a deschide și păstra pungile cu legume la congelator. Cum funcționează „regula U”

Trucul pe care fostul editor al The Kitchn, Meghan Splawn îl folosește pentru a păstra mazărea și morcovii în condiții bune la congelator.

Dacă nu faceți cumpărături la raionul de congelare în fiecare săptămână, pierdeți unele dintre cele mai bune alimente pe care le poate oferi magazinul alimentar, potrivit yahoo.com.

Legumele congelate sunt, de obicei, pregătite și parcă gătite înainte de a fi congelate, ceea ce îmi economisește timp în bucătărie și, pentru că sunt păstrate la temperaturi atât de scăzute, nu se strică la fel de repede ca legumele proaspete (un câștig pentru combaterea risipei alimentare). În plus, în ciuda a ceea ce poate ați auzit, alimentele congelate sunt la fel de nutritive ca și omologii lor proaspeți.

Cel mai bun mod de a profita la maximum de legumele congelate este să vă asigurați că le depozitați bine. Un truc pe care fostul editor al The Kitchn, Meghan Splawn, îl folosește pentru a păstra pungile de bezele proaspete funcționează la fel de bine și pentru mazărea și morcovii congelați (sau orice alte legume în pungi pe care le aveți la îndemână): Nu mai tăiați pungile direct în partea de sus și, în schimb, folosiți „regula U” pentru a deschide și, ulterior, a lega ambalajul închis.

Ce este atât de grozav la „regula U” pentru deschiderea pungilor de legume congelate?

„Congelatorul meu era cea mai haotică zonă din întreaga bucătărie. Am încercat să folosesc cleme pentru chipsuri și agrafe de rufe pentru a fixa pungile de cartofi prăjiți congelați (se desprind atunci când scormonesc prin congelator în timpul grabei de la cină). Alteori am băgat pungile în pungi cu fermoar pentru congelator, ceea ce mi s-a părut întotdeauna o risipă. Mi-e rușine să recunosc că pungile de mazăre congelată deschise și pe jumătate goale, băgate la întâmplare în congelator, nu sunt un eveniment neobișnuit. În afară de inconvenientul de a avea o ploaie de mazăre congelată desfăcută împrăștiată peste tot, niciuna dintre aceste opțiuni nu a fost atât de eficientă. Cu siguranță nu au ajutat nici la prevenirea arsurilor de congelator. Motiv pentru care am luat exemplu de la Meghan și am creat „Regula U” pentru a deschide pungile de legume congelat”, scrie pentru yahoo.com Patty Catalano, scriitoare și editor de conținut specializată în alimentație.

Pur și simplu țineți o pungă nedeschisă de cele două colțuri superioare și scuturați conținutul până la fund. Folosiți o foarfecă pentru a face o tăietură de 2,5 cm drept în jos, la aproximativ o treime din fiecare colț. Apoi, îndoiți ușor spre voi această clapetă centrală, astfel încât să puteți tăia peste partea din pungă care leagă tăieturile drepte în jos. Ar trebui să fi îndepărtat o bucată de ambalaj în formă de U, iar punga ar trebui să semene cu o pungă de plastic pentru cumpărături.

Scuturați porțiunea de legume necesară, apoi prindeți din nou colțurile ambalajului și faceți un nod. Presați cât mai mult aer posibil, nu numai pentru a face punga compactă pentru depozitare, ci și pentru a preveni temuta arsură de congelator. Și gata! Folosirea „Regulii U” pentru a lega pungile de legume congelate la loc pe ele însele este cea mai bună soluție pe care am găsit-o pentru depozitarea în congelator.