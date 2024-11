Therme București anuntă cea mai bună ofertă din an: Relaxing Friday! Cadourile și vacanțele cu adevărat speciale se rezervă din timp.

Therme București lansează campania Relaxing Friday – cu cea mai avantajoasă ofertă a anului, disponibilă exclusiv online, pe 8 noiembrie, pe www.therme.ro și în aplicația MyTherme.

. Astfel, pe 8 noiembrie, timp de 24 de ore, toți pasionații de răsfăț și stare de bine vor putea achiztiona Voucherele One Day Holiday, valabile 3 luni, cu o reducere de -30%. Relaxing Friday oferă vouchere pentru adulți, pentru acces de o zi în cele trei zone distincte ale Therme: Galaxy, The Palm și Elysium, dar și vouchere dedicate copiilor pentru zona Galaxy. Fiecare voucher include acces la cele 10 piscine termale, 12 saune, ritualuri si activitati de wellness, 17 tobogane acvatice și zeci de activități pline de răsfăț marca Therme București.

Toate Voucherele achizitionate cu oferta Relaxing Friday au valabilitate 3 luni, în intervalul 11.11.2024 - 11.02.2025, și se împart în 4 categorii: Voucher One Day Holiday Galaxy 1 Copil; Voucher One Day Holiday Galaxy 1 Adult; Voucher One Day Holiday The Palm 1 Adult; Voucher One Day Holiday Elysium 1 Adult. Voucherele One Day Holiday înseamnă o zi întreagă de vacanta dedicată iubitorilor de relaxare în cea mai exotică destinație din România.

Cea mai mare reducere de stres pentru cadoul perfect de Sărbători și nu numai

Când vine vorba de cadoul perfect, nimic nu se compară cu o vacanță exotică alături, sau pentru, cei dragi. Experiențele memorabile ne aduc mai aproape de cei care contează cu adevărat. În acest context, oferta specială Relaxing Friday face din achiziționarea unui voucher One Day Holiday la Therme un cadou inspirat, de neuitat, fie că e vorba despre Moș Nicolae, Moș Crăciun sau aniversari. Voucherele la ofertă sunt disponibile doar prin achiziție online de pe site-ul therme.ro, pe 8 noiembrie, timp de 24 de ore, de la 00:00 la 23:59!

Relaxing Friday e și pe eMAG, cu ofertă spectaculoasă la Cardurile Cadou Therme!

În plus, doar pe 8 noiembrie, exclusiv pe eMAG, clienții beneficiază de cea mai spectaculoasă ofertă din an la Cardurile Cadou Therme cu valori de la 300 la 5000 de lei, cu valabilitate 2 ani. Asta înseamnă răsfăț la cel mai înalt nivel și flexibilitate deplină pentru toți cei care doresc un moment de respiro după un an plin de provocări sau să dăruiască din suflet momente de neuitat în cea mai exotică destinație din România.

O zi de vacanță exotică la Therme, balsam pentru minte, corp și suflet

Fiecare zi petrecută la Therme București oferă o experiență completă de relaxare cu beneficii instant pentru starea de bine. O sesiune de zece minute în piscină exterioară cu apă termală de 33°C, în mijlocul iernii, cu un cocktail tropical savurat la ceas de seară, urmată de câteva ritualuri Aufguss în saună alături de cei mai buni maeștri, poate face minuni.

Să nu uităm de noutățile acestui sezon: cele două saune unice în România, A Terra și Ad Astra, care completează universul Therme cu o călătorie multisenzorială de la pământ până la stele. Sauna A Terra, la 70°C, oferă o atmosferă naturală și echilibrată, inspirată de esența pământului, iar sauna Ad Astra, la 85°C, aduce experiența uluitoare a unui cer virtual înstelat, creând un spațiu ideal pentru liniște și reflecție.

Să ne setăm așadar alarmele pentru vineri, 8 noiembrie 2024, ora 00:00, pentru ceea ce contează cu adevărat: relaxarea.

Despre Therme București

Therme București este cel mai mare complex de wellbeing la nivel european, construit greenfield, pe un areal de 250.000 de mp, având o suprafață totală indoor de peste 34.000 mp și o capacitate de 4.000 de persoane simultan indoor. Centrul găzduiește cea mai mare grădină botanică din România, cu peste 880.000 plante vii, și dispune de cea mai mare plantație de palmieri din Europa, cu peste 1.500 de exemplare. Proiectul excelează prin magnitudine și unicitate, oferind clienților săi servicii și ambianță de lux la prețuri accesibile, cu cele mai înalte standarde din punct de vedere arhitectural, tehnic, sănătate și relaxare din lume.