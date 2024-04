Surori siameze, dezvăluiri despre viața amoroasă. Ce se întâmplă dacă una dintre ele moare VIDEO

Deși la naștere cadrele medicale au spus că vor trăi doar câteva zile, două surori siameze, Carmen și Lupita Andrade, au sfidat șansele de supraviețuire și se bucură de tot ce le oferă viața la cei 23 de ani ai lor, relatează Daily Mail.

Tinerele, care s-au mutat în SUA din Mexic la vârsta de doi ani și care în prezent locuiesc în Connecticut, au răspuns într-un videoclip publicat pe Tik Tok la cele mai frecvente întrebări.

Videoclipul cu pricina a fost vizualizat de peste 9,8 milioane de ori.

„Dacă una dintre noi este obosită, nu trebuie să fim amândouă obosite, pentru că avem creiere separate”, a afirmat Carmen Andrade.

„Da, una dintre noi poate fi trează și cealaltă poate să doarmă pentru că, din nou, avem creiere separate. Suntem două persoane independente”, a mai adăugat ea.

În plus, Lupita Andrade a ținut să infirme teoria conform căreia își pot controla reciproc membrele.

„Nu, nu ne putem controla membrele”, a spus ea.

Ele au adăugat că împart același flux sanguin, așa că beția le afectează pe amândouă, doar că senzația de sațietate are loc într-un ritm diferit, întrucât au două stomacuri.

„Suntem totuși două persoane diferite”, a ținut să reamintească Carmen.

În continuare, Carmen Andrade a răspuns unei alte curiozități - ce se întâmplă dacă una dintre ele moare.

„Împărțim fluxul sanguin, așa că în cele din urmă se va declanșa septicemia și, evident, în câteva ore sau zile și celălalt va muri”, a explicat ea.

Tânăra a abordat și un subiect des întâlnit: relațiile și sexul, întrucât ea și sora ei, Lupita, au în comun sistemul reproducător.

„Nu putem avea copii”

Carmen Andrade a menționat, de asemenea, că ambele suferă de endometrioză. În plus, ea ținut să precizeze că deși are un iubit de trei ani, acesta are o relație amoroasă doar cu ea, nu și cu sora ei.

În aceeași ordine de idei, Carmen a dezvăluit că l-a cunoscut pe iubitul ei, Daniel, pe aplicația de dating Hinge.

„Nu am încercat niciodată să ascund faptul că am o soră siameză, ceea ce a însemnat că am primit o mulțime de mesaje de la băieți cu fetișuri”, a spus ea, adăugând că a știut „imediat” că Daniel era diferit de ceilalți bărbați cu care vorbise.

Ea a mai adăugat că Daniel și Lupita, care este asexuală, sunt buni prieteni.

„Nu putem avea copii, nu ne dorim copii, iar partenerul meu este de aceeași părere”, a explicat Carmen.

Tinerele au dezvăluit că operația de separare este mult prea riscantă și că nu se satură una de cealaltă, în ciuda faptului că sunt împreună mereu.

„Uneori, la sfârșitul zilei, suntem pur și simplu epuizate și nu vrem să vorbim. Atunci este momentul în care apelăm la dispozitive diferite și facem fiecare ce vrea”, a spus ea.