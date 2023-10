Suma incredibilă pe care a făcut-o româncă într-o săptămână cu două joburi în SUA. Câte ore a muncit

Elena, o tânără din România care se află în orașul San Francisco prin programul Work&Travel, a dezvăluit câți bani a câștigat în doar o săptămână după ce și-a luat două joburi diferite.

Viața lucrătorilor străini în Statele Unite ale Americii este adesea plină de provocări și sacrificii, dar și de oportunități financiare.

Elena, o româncă care a ajuns în orașul San Francisco prin programul Work&Travel, a dat mai multe detalii despre cele două joburi pe care și le-a luat în orașul californian.

Primul dintre ele este la celebrul magazin de ciocolată Ghirardelli, unde ea lucrează 7 ore jumătate pe zi, timp de 5 zile pe săptămână, cu o remunerație de 19 dolari pe oră. În total, pentru această muncă, Elena a câștigat 613,03 dolari în această săptămână, după deducerea taxelor.

„Primul job îl am la Ghirardelli, unde sunt plătită cu 19 dolari pe oră, iar al doilea job îl am într-un restaurant cu specific mexican unde sunt casier și barman. Ca să fac totul clar privind Ghirardelli aici lucrez 7 ore jumătate pe zi, 5 zile pe săptămână și sunt plătită 19 dolari pe oră din care mi se opresc taxe. Săptămâna aceasta am lucrat 37 de ore jumătate din care taxele de 103,26 dolari.”, spune tânăra, potrivit stiridiaspora.ro.

18 dolari pe oră, plus bacșiș

În zilele de miercuri și joi muncește la cel de-al doilea job, într-un restaurant cu specific mexican, unde este casier și barman. Pentru munca ei aici, Elena primește 18 dolari pe oră, dar și bacșiș. În total, din cel de-al doilea job, Elena a câștigat 1.414 dolari în această săptămână.

„La restaurant sunt plătită 18 dolari pe oră plus bacșiș, iar luni am făcut 168 de dolari. Marți am făcut 110 dolari doar bacșiș fiind un total de 173 de dolari. Miercuri am fost toată ziua la restaurant și am fost plătită 20 de dolari pe oră fiind barman și am făcut 170 de dolari bacșiș, asta însemnând 367 de dolari în total pentru acea zi. Joi aceeași poveste, am făcut 240 de dolari bacșiș, ajungând la un total de 437 de dolari pentru acea zi. Sâmbătă am lucrat 4 ore jumătate la casierie și am avut bacșiș 125 de dolari și un total de 196 de dolari. În sfârșit ziua de duminică am lucrat 4 ore și am făcut 110 dolari bacșiș, ajungând la un total de 173 de dolari.”, explică românca.

2.127 dolari câștigați într-o săptămână

În final, după o săptămână aglomerată de muncă și efort deloc de neglijat, Elena a încheiat săptămâna cu un total de 2.127 dolari, aproximativ 2.022 de euro câștigați din cele două joburi.

Experiența ei demonstrează cât de mult pot câștiga tinerii care aleg să participe la programul Work&Travel din Statele Unite. Totuși, trebuie remarcat că aceste câștiguri vin la pachet cu ore lungi de muncă și responsabilități multiple.

Pentru tinerii dornici să experimenteze o astfel de aventură și să își îmbogățească experiența de viață, Work&Travel rămâne o opțiune interesantă. Elena a demonstrat că perseverența și dedicarea pot aduce recompense financiare și personale semnificative în această călătorie de muncă în străinătate.