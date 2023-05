Suma impresionantă pe care a cheltuit-o o femeie pentru a se tatua, inclusiv în zonele intime

O femeie din Marea Britanie care se laudă că are "cel mai tatuat vagin din lume" răspunde criticilor după ce și-a făcut publică arta corporală indecentă.

Săptămâna trecută, Becky Holt, în vârstă de 34 de ani, a vorbit despre "dureroasa" pictură a labiilor sale, spunând că a fost nevoie de cinci ședințe separate ale unui artist tatuator pentru a finaliza desenul îndrăzneț, scrie nypost.com.

Holt a fost atacată online, dar blonda a ripostat într-un interviu acordat publicației The Post, declarând sfidător: "Este vaginul meu, nu al lor".

Mamă a unui copil, ea a cheltuit 42.000 de dolari pentru a-și împodobi aproape fiecare centimetru al corpului cu tatuaje - și și-a dat seama că vaginul ei era unul dintre ultimele locuri rămase fără cerneală.

"Nu mi-a trecut prin cap să-mi tatuez vaginul", a declarat Holt pentru The Post. "Aveam totul tatuat până în jurul coapselor și în zona inghinală, iar micul meu vagin ieșea în evidență ca un deget de la cerbice. Așa că m-am gândit: "Va trebui să mi-l fac"", a mai explicat ea.

Între timp, Holt a răspuns direct la unele dintre mesaje într-un interviu video cu site-ul britanic Hooked on the Look.

Un comentator a trimis un mesaj răutăcios în care o descria pe frumoasa tatuată ca fiind o "t - - t arogantă care se iubește absolut pe sine".

"Ei bine, ai dreptate pe jumătate, pentru că eu mă iubesc absolut!" Holt a răspuns cu îndrăzneală în interviul pe care l-a postat pe pagina ei de Instagram.

Un alt trol anonim a întrebat. "De ce să fii mândră? Are tatuaje, trece de la bărbat la bărbat, de la un job la altul, de la un prieten la altul. Este o ratată".

Dar britanica a ripostat: "Am fost model în ultimii 14 ani, așa că nu prea știu cum de sar de la un job la altul și am același grup de prieteni pe care îi aveam în adolescență."

Între timp, contul OnlyFans al lui Holt a început să explodeze de când și-a făcut publică cerneala neobișnuită săptămâna trecută.

Modelul a declarat pentru Ark Media că și-a tatuat labiile în decursul a cinci ședințe separate, ultima având loc pe 5 iulie.

Holt nu a putut să facă sex cu partenerul ei, Ben, după aceea.

"Nu vom putea avea relații intime până când nu se va termina vindecarea, ceea ce va fi dificil pentru amândoi, deoarece avem o viață sexuală foarte activă", a divulgat ea.

"Oamenilor nu le vine să creadă cât de curajoasă sunt că mi-am tatuat labiile", s-a lăudat ea. "Nu sunt sigură câți oameni din lume au acest tatuaj, dar îmi imaginez că sunt unul dintre foarte puțini."