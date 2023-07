Românca din Portugalia „înfrățită” cu sora celebrului fotbalist Ronaldo. „Sunt foarte de treabă, simpli și umili”

Cea mai bogată femeie din Portugalia, românca Mirela Suta, a încheiat un parteneriat cu celebra Elma Aveiro, sora starului lusitan Cristiano Ronaldo. Elma va fi imaginea unei mărci de produse cosmetice din portofoliul SUTA, multinațională deținută de româncă.

Absolventă a Universității de Medicină și Farmacie din Cluj, Mirela Suta este cea mai bogată femeie din Portugalia și este proprietară unui adevărat imperiu de produse cosmetice. Brandul SUTA s-a impus pe piața portugheză, dar și în țările din apropiere, însă nu a țintit piața est-europeană, și nici pe cea din România.

Mirela Suta și sora starului Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro, au devenit partenere în bussines. Elma va fi imaginea Elma Aveiro by Suta Laboratories, unul dintre produsele cu care compania Româncei vrea să dea lovitura pe piața vest-eueropeană. Momentul a fost marcat de un eveniment exclusivist la Lisabona, organizat vineri, 7 iulie, unde cele două femei celebre au anunțat parteneriatul.

Prezentatoarea serii a fost jurnalista Daniela River, de la ziarul britanic Daily Mirror.

„Ne știm de mai mulți ani cu Elma, dar ne-am asociat abia acum”, a declarat Mirela Suta, pentru „Adevărul”.

De altfel, românca se cunoaște foarte bine și cu starul naționalei de fotbal a Portugaliei, Cristiano Ronaldo.

„Ne cunoaștem de mult timp și cu Ronaldo”, a mai spus ea, după care i-a contrazis pe cei care susțin că portughezul este o persoană dificilă. „Sunt amândoi foarte de treabă, umili, simpli”, i-ar caracterizat românca în câteva cuvinte.

O poveste de Hollywood

Mirela Suta (50 de ani) e cea mai bogată femeie din Portugalia și are și o poveste de Hollywood. Absolventă de Medicină la Cluj, Mirela povestește că nu a practicat niciodată medicina. Din cauza problemelor financiare, a plecat imediat după ce a terminat facultatea la muncă în Vest.

Așa a ajuns în Portugalia, iar aici a luat-o de cel mai jos, plină de datorii și pentru a-și plăti viza pe care o cumpărase ca să poate ieși din România. A fost spălător de vase, apoi și-a făcut împreună cu fratele ei o firmă de construcții. Pentru că nu avea bani să plătească alți angajați, mergea chiar ea pe șantier și punea faianță, gresie și făcea tot ce era de făcut.

„Am făcut de toate – ca orice român –, inclusiv spălat de vase. Nu trebuie să ne fie niciodată ruşine să muncim. Şi nici de trecut nu trebuie să ne fie ruşine, nici de prezent. Noi ne-am făcut trecutul şi noi ne facem prezentul. Am acceptat, am ajuns să am un loc de muncă să mă întreţin. Ca orice român, când am plecat, am rămas cu datorii acasă pentru că nu ne permiteam să plătim o viză turistică. Pe vremea aceea, era valoarea unei case la ţară. Nu veneam dintr-o familie bogată, ca să îmi permit să îmi cumpăr o viză sau să-mi rezolv o viză turistică. Din contră, a trebuit să mă împrumut”, a povestit ea, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru „Adevărul”.

Treptat, a reușit să strângă bani, iar din aceștia a investit și în alte domenii. Cel mai de succes a fost brandul de cosmetice SUTA, care a făcut-o celebră mai întâi în Portugalia, și a îmbogățit-o.

„Am început să merg cu fratele meu pe şantiere mici. În două săptămâni am găsit angajatori şi pe şantier s-a câştigat mult, am crescut. Am învăţat să pun gresie, faianţă, să pun cărămidă – de toate am învăţat şi de toate am făcut. Asta se întâmpla prin 2001. Mi-am găsit un job ca să mă întreţin şi ca să fac bani să trimit acasă. Între timp, am făcut un curs de limba portugheză, am învăţat-o temeinic şi m-am descurcat foarte bine. Am făcut un efort foarte mare, pentru că oricine vrea să se integreze într-o ţară, într-o societate, trebuie să le cunoască şi să le vorbească limba“, a mai povestit Mirela.

Ea a admis că a avut parte și de multă șansă, dincolo de faptul că a muncit de multe ori șapte zile din șapte.

„Portughezii sunt foarte primitori. Noi, românii, am avut un mare noroc. Sunt un popor care îţi întinde mâna să îţi ofere ajutor. Din punctul ăsta de vedere, pe mine ei m-au fascinat, pentru că nu ne-am simţit ignoraţi. Din contră, am simţit deschidere pentru noi, pentru români. Bineînţeles că asta are de-a face şi cu categoria socială în care te încadrezi, în care te-ai pus. Noi am reuşit repede să avem succes, într-un an de zile, cu multă muncă, cu multă bătaie de cap, dar am reuşit să intrăm într-o societatea bună, într-o societate unde ni s-a dat o mare valoare. Portughezul - dacă te vede că te străduieşti, că ai capacitatea de a face lucrurile - te apreciază extraordinar de mult“, a mai spus ea.

De la faianță și ziduri, la vile și blocuri, apoi la cosmetice

De la renovări şi lucrări mărunte a ajuns la construcţii de case, apoi la construcţii de blocuri, proprietăţi şi palate pentru bogaţii Portugaliei. Ulterior, Mirela a reuşit să treacă la următorul nivel şi a început să investească şi în alte domenii. Cel mai de succes dintre ele s-a dovedit a fi industria de cosmetice. Şi aici a început de la zero şi, cu răbdare, şi-a crescut afacerea exponenţial.

Între timp, Mirela şi-a construit chiar propriul brand în domeniul cosmeticelor. L-a botezat „Suta“, pentru că şi-a propus să se adreseze exclusiv portughezilor, care nu au litera „ş“.

„Tot brandul SUTA e pe bază de spirulină. M-am întrebat: «Cum să intru pe piaţă şi să nu fiu doar un brand în plus? Soluţia este să găsesc un ingredient pe care nimeni nu îl are.» Şi am găsit spirulina. La acea vreme, nimeni nu avea spirulină în produsele dermato-cosmetice în Portugalia. În România erau. Hofigal are la două-trei astfel de produse, sunt foarte buni pe spirulină. Eu am reprezentat Hofigal aici în Portugalia timp de 10 ani şi am păstrat o relaţie cu ei pentru că au distribuitori care tot prin noi trec. Dar nu promovez produsele lor. Eu mă axez exclusiv pe brandul nostru, pe care l-am pus pe piaţă în 2018. Înncă din 2012 am început să îl gândim, să îl facem, să îl formulăm. Am avut nevoie de patru ani că să îl pun pe piaţă. Acum scot un produs în trei luni pe piaţă. Atunci însă nu o făceam, pentru că nu aveam experienţă – nu o nimeream din prima, doar dintr-a zecea“, a punctat ea.