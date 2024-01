A murit fotograful Kishin Shinoyama, realizatorul imaginilor iconice cu John Lennon și Yoko Ono

Fotograful japonez Kishin Shinoyama, care a realizat una dintre ultimele fotografii cu John Lennon și Yoko Ono, a murit la vârsta de 83 de ani.

El a petrecut cinci zile cu cuplul în 1980, iar fotografia în care aceștia se sărută a fost folosită pe coperta albumului "Double Fantasy" al cuplului, scrie bbc.com.

A fost una dintre ultimele fotografii ale lui Lennon - realizată cu câteva luni înainte de moartea sa.

Shinoyama a recunoscut ulterior că el a fost cel care a sugerat ca cei doi să se sărute pentru fotografie.

"Cred că a fost cel mai fericit moment al lor", a spus el. "Am fost norocos că am fost acolo și mă simt privilegiat că am capturat momentul".

Shinoyama era cunoscut și pentru nudurile sale artistice ale femeilor.

O expoziție personală a lucrărilor sale a atras peste 1 milion de vizitatori din 2012.

Fenomen social

Născut la Tokyo în 1940, Shinoyama a studiat fotografia la Colegiul de Artă al Universității Nihon.

A devenit fotograf independent în 1968, după ce a lucrat pentru o agenție de publicitate.

Shinoyama a devenit faimos pentru fotografiile sale cu celebrități - inclusiv una a romancierului Yukio Mishima, realizată cu puțin timp înainte ca acesta să se sinucidă.

"Timpul continuă să moară, iar fotografia este un instrument pentru a înregistra aceste momente de moarte", a declarat el într-un interviu acordat eseistului japonez Ririko Amakasu în 2014.

Fotografiile sale nud cu actrițele vedete Rie Miyazawa și Kanako Higuchi au devenit extrem de populare și au provocat un fenomen social atunci când au fost publicate în 1991.

Shinoyama a declarat că se pricepea să "dispară" în timp ce făcea fotografii, motiv pentru care modelele sale nu se supărau de prezența sa.