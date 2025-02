Program și regulament de acces PIAF! THE SHOW, Circul Metropolitan, 1 martie

Au rămas doar câteva zile până la întâlnirea cu NATHALIE LERMITTE în spectacolul ce a electrizat Broadway-ul! PIAF! THE SHOW va avea loc sâmbată, 1 martie, la Circul Metropolitan din București.

Accesul se face începând cu ora 19:00, spectacolul începe in jurul orei 20:00.

De Mărțișor ai întâlnire cu inegalabila Nathalie Lermitte, una dintre cele mai apreciate artiste ale Franței, într-un spectacol tribut, ce te va purta prin cariera și emoționanta viață ale „Micuței Privighetori” – „la Môme Piaf” – cu celebrele cântece "La Vie en rose", "Non, je ne regrette rien" sau „Milord”.

Spectacolul s-a bucurat de un succes deosebit anul trecut în București și, la cererea publicului, va reveni în România pe 1 martie, pentru a celebra 110 ani de la nașterea artistei.

Interpretat de talentata Nathalie Lermitte și conceput și regizat de Gil Marsala, PIAF! The Show este unanim considerat de apropiații lui Édith Piaf cel mai frumos tribut adus vreodată carierei cântăreței. În PIAF! The Show Nathalie Lermitte poartă spectatorul prin cariera și viața emoționante ale „Micuței Privighetori” – „la Môme Piaf” – cu celebrele cântece "La Vie en rose", "Non, je ne regrette rien" sau „Milord”.

Retrăiește povestea celei mai mari cântărețe franceze din toate timpurile într-o scenografie nouă de excepție, care te va transporta pe străzile din Parisului cu piesele ei atemporale, ce au fermecat publicul din întreaga lume.

Regulament de acces:

Accesul va fi permis în baza biletului valid, unei singure persoane, o singură dată. Biletul în baza căruia se va face accesul va trebui păstrat pe toată durata spectacolului, spectatorii fiind rugați să aibă asupra lor și un act de identitate valid. Pentru siguranța publicului și buna desfășurare a evenimentului, participanții sunt de asemenea rugați să se supună controlului corporal amănunțit la solicitarea agenților de securitate.

Accesul copiilor, indiferent de vârstă, va fi permis doar în baza unui bilet valid propriu. Minorii cu vârstă sub 16 ani trebuie însoțiți de un adult, posesor și el de bilet propriu.

În zona de concert NU VA FI PERMIS accesul cu: băuturi și produse alimentare cumpărate din afară perimetrului locației, sticle (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), doze de băutură, spray-uri, lasere, arme, obiecte contondente, animale de companie, bagaje voluminoase, umbrele, selfie stick-uri, aparate foto profesionale sau aparate de înregistrare audio-video de orice fel ori aparate GoPro.

Organizatorii recomandă spectatorilor că, odată intrați în spațiul de concert, să localizeze cea mai apropiată ieșire de urgență de sectorul în care au alocate biletele, iar apoi să se bucure de spectacol.

Biletele oferă acces doar pe locurile pentru care au fost achiziționate. Biletul nu poate fi înlocuit dacă este pierdut, furat sau distrus și este valabil pentru o singură intrare, o singură dată. Biletul nu poate fi transferat către o altă persoană, sau revândut. Reproducerea și/ sau revanzarea biletelor sunt ilegale.

Intrarea la eveniment se face în baza regulamentului organizatorului și include respectarea tuturor restricțiilor și ale posibilelor condiții suplimentare impuse de autoritățile locale înainte de eveniment și în timpul desfășurării evenimentului.

Cumpărătorilor de bilet li se recomandă consultarea siteului oficial și a platformelor social media Emagic, precum și a siteurilor și paginilor de social media ale platformelor de ticketing partenere (iaBilet.ro si Entertix.ro), înainte de participarea la eveniment.