Povestea fascinantă a două românce care s-au cunoscut la Maratonul Patagoniei

Două românce au fost suprinse să se întâlnească tocmai la capătul lumii. Cele două femei au participat la Maratonul Patagoniei din Chile și au fost uimite când s-au descoperit. Sportivii au pedalat pe un drum de pietriș cu multe curbe și pante abrupte, cu vedere la lacuri.

Cursa este organizată de Racing Patagonia, iar printre cei 700 de participanți din 38 de țări s-a aflat și Elena Stănescu, de 46 de ani, o româncă stabilită de 20 de ani în Portugalia. Aceasta a povestit că s-a aflat la primul maraton (42K).

"Simt că a fost foarte greu, dar a fost cu adevărat magnific. Peisajele acestei curse sunt incredibile. Provocarea a fost să cunosc Patagonia și am făcut-o alergând. Acum voi mai sta încă două săptămâni pentru a vedea și alte locuri din zonă", a spus românca pentru presa chiliană.

Deși credea că este singura româncă, la maraton se mai afla o conațională, scrie stiridiaspora.ro

"Credeam că voi fi prima româncă la Maratonul Internațional al Patagoniei, dar nu, e aici... a mai fost o nebună (râde)", a spus ea.

Carmen Gerea, în vârstă de 40 de ani. locuiește de mai mulți ani în Chile. "Anul trecut am fost la Ultra Paine, mi-a plăcut Patagonia și am vrut să mă întorc", a spus ea. "Ne-am întâlnit (cu Elena) la împărțirea kiturilor. I-am văzut fața și mi-am spus arată ca o compatrioată în Chile, așa că am vorbit cu ea".

"Este curajoasă, a venit din cealaltă parte a universului pentru a alerga primul ei 42K", a a spus Carmen despre Elena, care a terminat cursa în cinci ore și 22 de minute.

Profesorul de religie care a încheiat una dintre cele mai grele curse de maraton din lume. Marius Iorga a alergat 171 km

Marius Iorga, profesor de religie la Liceul Tehnologic Jidvei și ultramaratonist, a încheiat una dintre cele mai dure curse din lume, UTMB Mont-Blanc.

Maratonistul din Blaj, în vârstă de 43 de ani, a alergat pe o distanță de 171 kilometri. Acesta și-a îndeplinit visul din copilărie, de a alerga la o cursă care poate fi comparată cu ușurință cu o adevărată Ligă a Campionilor în alergarea montană.

Ultra-Trail du Mont-Blanc s-a desfășurat în weekedul 1-3 septembrie 2023, punctul de start a fost în celebra stațiune montană Chamonix (Franța), iar traseul a traversat trei țări: Franța, Italia și Elveția.

La competiție au participat peste 2.000 de alergători din întreaga lume, numărul de locuri fiind limitat. Marius Iorga a participat grație performanței reușite anul trecut, când a încheiat, în 31 de ore, ultramaratonul de 100 de mile Val d’Aran by UTMB, cu o diferență de altitudine de 10.000 de metri, competiția din Spania fiind criteriu de calificare la Ultra-Trail du Mont-Blanc 2023.